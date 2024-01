Borch går av som minister: – Har gjort en stor feil

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borchs (Sp) masteroppgave inneholder ifølge E24 flere passasjer som er identiske med tidligere leverte oppgaver.

– Jeg har i dag gitt statsministeren og min partileder beskjed om at jeg trekker meg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Jeg har hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder. Det er jeg veldig lei meg for, innrømte Borch på en pressekonferanse fredag kveld.

Hun bekreftet så at E24s funn er korrekte.

– E24 har publisert en sak som viser tekstlikhet mellom min oppgave og andre oppgaver. Da jeg skrev min masteroppgave for ti år siden, gjorde jeg en stor feil.



Hun sier videre at det har vært viktig for henne som statsråd for høyere utdanning å sikre det hun kaller et godt regelverk for gjennomføring av eksamener.

– Jeg ser at denne feilen ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket.

– Min feil

Hun vedgår at hun ikke har full oversikt over hvor mye likhet teksten hennes har med de andre oppgavene.

– Det kan være flere eksempler enn hva E24 har lagt frem, sier hun.

– Feilen, den er min. Og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for. Det har vært et stort privilegium å være statsråd i denne regjeringen.



Ifølge næringslivsavisen er til og med enkelte stavefeil kliss like andre oppgaver. Avsløringen kommer dagen etter at en konto på X/Twitter viste frem flere av de samme passasjene i oppgaven hennes.



Borch har vært en favoritt til å overta partiledervervet etter Trygve Slagsvold Vedum.

– Både Sandra Borch og Emilie Enger Mehl er to veldig dyktige statsråder. De får ting gjort, og jeg ser opp til begge to, hvordan de klarer å stå i de rollene, sa Vedum til TV 2 i september.



Vil ikke svare på spørsmål

Under pressekonferansen fredag ønsket mediene å stille spørsmål til Borch, noe hun var klar over.

– Det er sikkert mange som har spørsmål, men jeg kan ikke svare på de i dag. Det jeg har sagt i dag er det jeg vet om saken. Det ber jeg om forståelse for.



Hun har heller ikke svart på E24s forespørsler til den opprinnelige plagiatsaken.

Det var i 2014 at Borch leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

E24 skriver at de har funnet flere passasjer i oppgaven som er helt like som teksten i masteroppgaver skrevet av to andre studenter. Tanja Charlotte Øistad, som leverte sin oppgave i 2005 ved UiO, og Alexander Danielsen, som leverte sin ved UiB i 2009.

Ingen av dem er oppgitt som kilder i Borchs oppgave. Ved å sammenligne Borchs oppgave med studentenes med programmet Copyleaks, har E24 funnet likheter i dokumentene.

Fusk til Høyesterett

Selv har Borch som forskningsminister, vært øverste ansvarlig for at en sak om såkalt selvplagiering er gått helt til Høyesterett, ved at Kunnskapsdepartementet anket den dit. Saken handler om at en student ble utestengt av Høgskolen i innlandet for å bruke et avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet tidligere, skriver E24.

Sp-politikeren var først vararepresentant for Troms på Stortinget mellom 2009 og 2013, før hun så i to perioder etter hverandre, sist for 2021 til 2025, er valgt inn på Stortinget for Troms.



Hun har hatt to statsrådsposter i Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen. Først i to år som landbruks- og matminister, så fra i fjor sommer som kunnskapsminister.