På tross av dyrtid, rentehevninger og svingninger i kronekursen, virker ikke nordmenns vilje til å spare å avta.



Mandag kunne Nordea fortelle at innskuddene fra husholdningene hadde økt med to milliarder kroner i andre kvartal, med spesielt stor økning på høyrentekontoer.

Samtidig sparer stadig flere nordmenn i fond.

En undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening, viser at rekordhøye 53 prosent av nordmenn mellom 18 og 30 år har penger plassert i aksjefond.

– Flere ser at rentene er blitt høye, og at man bør sette av en buffer. I Nordea har vi også en 19 prosent økning i spareavtaler, og mange ser at det nå er ekstra viktig å spare for uforutsette utgifter, sier Snorre Storset, administrerende direktør og leder for spareområdet i Nordea Norge.



Kronen har skylden

De som har fulgt ekstra med på verdien på fondet, har kanskje lagt merke til en negativ svingning i det siste .

At kronen har styrket seg, har nemlig senket verdien på mange nordmenns internasjonale fond, der investeringene er gjort i utenlandsk valuta.

– I en lang periode har kronen svekket seg og da har du fått en høyere avkasting i de internasjonale fondene. Når kronen styrker seg, får du en tilsvarende svekkelse i avkastingen.

HARD VALUTA: Globale indeksfond investerer i utenlandsk valuta. Valutasvingninger bør ikke være avgjørende for hvordan man håndterer fondsparingen, mener ekspertene. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Storset ber likevel småsparerne holde seg rolige ved midlertidige svingninger.

– Jeg tror absolutt man bør ha is i magen. Det er verdiskapning i selskapene som skaper avkastning, og så svinger valutakursene frem og tilbake. Over tid vil fondenes kursutviklingen være i tråd med selskapenes verdiskapning.



– Gjør sparing ekstra viktig

Mange nordmenn har fått kjenne på at innholdet i lommeboken ikke strekker til i samme grad som tidligere.

Nordeas direktør vil anbefale også dem som kjenner at det kniper å legge vekk noen kroner i sparing, så langt det lar seg gjøre.

– Når renten og inflasjonen er så høy, finnes det en usikkerhet og sårbarhet som gjør sparing ekstra viktig. Har man noen kroner til overs, gjør man lurt i å sette de av til uforutsette utgifter, sier Storset.

IS I MAGEN: I tider med usikker økonomi er det spesielt viktig å ha penger i bakhånd, sier leder for spareområdet og norgessjef i Nordea, Snorre Storset. Foto: Nordea

Han anbefaler å tenke langsiktig i sparingen.

– Vi ser jo at de som lytter til våre tidligere råd om å være langsiktige og spare jevnt og trutt, har tjent på det. Det er et godt råd også fremover.

– Betal ned kredittkortet

Professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, Hans K. Hvide, råder folk flest til å sette sparepengene i brede indeksfond.

Han er likevel klar på at man bør prioritere å betale ned kortsiktig gjeld, før man legger penger vekk til langsiktig sparing.

– Det gjelder alt som minner om kredittkortgjeld, billån og lignende. Jeg vil absolutt anbefale folk fondsparing, men først etter de har kvittet seg med slik gjeld.

DYRT: Flere nordmenn har høy grad av kortsiktig gjeld, blant annet grunnet forbrukslån. Slik gjeld medfører høye renter og kan koste mye å betjene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Økonomiprofessoren minner om at mange nordmenn har en høy gjeldsgrad, spesielt når det kommer til kortsiktige lån med høy rente.

Tall fra Gjeldsregisteret viser at nordmenn hadde 154,6 milliarder kroner i usikret gjeld i juni.

– Kjenner man at det kniper, ville jeg først tenkt på nedbetaling av lån, for så å starte fondsparing. Så kan man ta inn og ut penger av et fond som man vil, poengterer Hvide.

Anbefaler lang horisont



Sparing i fond er et langtidsprosjekt. Pengene man sparer, bør kunne settes vekk på lengre sikte, mener Hvide.

– Har du en 10-årshorisont, blir det overveiende sannsynlighet for at aksjene slår banken. Hele premisset med å spare i fond, er å gå inn på lang sikt.

SPARING: Flere bruker fondsparing for å finansiere blant annet fremtidige boligkjøp. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

I likhet med Storset, anbefaler Hvide folk som allerede har fond om å stå i stormen, når man ser at avkastningen har tatt en midlertidig smell.

– Hvis du tenker at siden fondet gått ned ti prosent, er sjansen større for at den synker enda mer, så er ikke det riktig. Kronen kan like godt svekke seg igjen, og da vil de globale fondene styrke seg igjen.