Bondevik om Gorbatsjovs død: – Forandret verdenshistorien

Mikhail Gorbatsjov er død 91 år gammel, etter lang tids sykdom.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var utenriksminister da Berlinmuren falt, og hadde dermed tett kontakt med Gorbatsjov.

Bondevik omtaler den tidligere statslederen som en mann som har satt merker i historien.

– Han er en av de som har forandret Europas historie, og egentlig også verdenshistorien. På en positiv måte, sier Bondevik.

– Ikke bærekraftig

Gorbatsjov er kjent for å ikke bruke makt, som var vanlig for statsledere i Sovjetunionen å gjøre. Han spilte også en viktig rolle i å samle landene øst og vest i Europa.

Under et møte mellom Bondevik og Gorbatsjov etter Berlinmurens fall, fikk Bondevik svar på hvorfor Gorbatsjov ikke ville bruke makt for å få kontroll på opprørene som skjedde i de Øst-Europeiske landene.

– Han sa at han skjønte at det autoritære kommunistiske systemet, ikke ville være bærekraftig i det lande løp. Det ville før eller siden falle, og derfor lot de det skje fredelig, forteller Bondevik.

– Det var nok adskillig verre for han da selve Sovjetunionen også gikk i oppløsning, og vi fikk de frie statene i Baltikum og Sentral-Asia.

Negativ til utvikling

Russland har under president Putin, gått i en veldig annerledes utvikling enn det var på vei til under Gorbatsjovs ledelse. Bondevik tror Gorbatsjov var svært negativ og kritisk til utviklingen Russland har sett den siste tiden.

TYSKLAND: Putin og Gorbatsjov under en pressekonferanse i Tyskland i 2004 Foto: Christian Charisius / Reuters

– Han ønsket ikke å bruke militærmakt, slik Putin nå gjør. Han innså at Sovjet ikke kunne gjenoppstå, men at det måtte bli Russland.

– Så jeg tror ikke Putin vil klare å reversere alt det Gorbatsjov gjorde, i form av flere selvstendige stater i øst, Sentral-Europa og også i det tidligere Sovjetunionen. Selv om han nok ønsker å underlegge seg de, avslutter Bondevik.

– Enorm betydning

Gorbatsjov forsøkte å skape et mer åpent og demokratisk Sovjetunionen. Men dette førte senere til at Sovjet opphørte å eksistere, og Gorbatsjov måtte gi fra seg makten.

– Han hadde en enorm betydning for å få en slutt på den kalde krigen, sier Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen til NTB.

– Hans personlige ønske om å bruke den makten han satt med til å ruste ned, og til å ta det første skrittet selv, før USA og daværende president Ronald Reagan ville svare, var helt avgjørende, mener hun.

– En kan ofte lure på hvor stor betydning en person kan ha i verdenspolitikken, men akkurat i dette tilfellet er jeg overbevist om at hans visjon var utrolig viktig, sier Wilhelmsen.

– Endret verden

– Mikhail Gorbatsjov endret verden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter at nyheten om 91-åringens død ble kjent tirsdag.

OSLO: Utenriksminister Anniken Huitfeldt omtaler Gorbatsjov som en som endret verden Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Mikhail Gorbatsjov endret verden. Han åpnet mulighetene for avspenning og en helt ny verdensorden. Vi må fortsette arbeidet for en verden preget mer av konstruktiv samarbeid enn av motsetninger og konflikt, skriver utenriksministeren til VG.