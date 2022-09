Bønder krever ytterligere strømstøtte: – Det er ikke noe annet alternativ

KORNLAGER: Bernt Freberg lagrer både grønnsaker og korn over vinteren. Nødvendig nedkjøling og lagring krever store mengder strøm for bonden. Foto: Aage Aune / TV 2

I dag er Brødrene Freberg AS de eneste i Norge som dyrker knollrot og rosenkål til industri. Grønnsakene fra gården blir avkjølt, fryst og pakket i fryseposer til hele landets frysedisker.

Eldstebror Bernt forteller at helt nødvendig vanning, nedkjøling og lagring tar mye strøm:

– For vår del så går jo kjøleanlegget, vannpumpa tikker og går og strømregningen tikker inn, den også. Så jeg er så bekymret at jeg skyver det litt fra meg, egentlig.

Bonde Bernt Freberg på Nøtterøy dyrker korn og driver kraftkrevende grønnsaksproduksjon. Nå frykter han at strømkrisa skal ødelegge livsverket. Foto: Aage Aune / TV 2

Regjeringens strømstøtte-ordning til landbruket har et tak på 20.000 kwt i måneden, uansett hvor stor matproduksjon gården har. Bernt estimerer at Freberg-brødrenes gårdsdrift bruker nesten tre ganger så mye strøm i løpet av en måned.

Krever bredere strømstøtteordning

Freberg er ikke alene om å være bekymret. Norges Bondelag sendte tirsdag et brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch, med krav om rask iverksettelse av tiltak for å sikre norsk matforsyning.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård forteller til TV 2 at dagens strømstøtteordning til landbruket er god, men ikke tilstrekkelig for de største matprodusentene.

– Vi foreslår en søknadsbasert ordning sånn at de som ligger over (strømstøtte-taket, red.anm.), skal kunne søke og også få dekket strøm over 20.000 kilowatt timer, sier hun.

Norges Bondelag mener strømstøtten landbruket har fått er god, men ikke tilstrekkelig for de største gårdene.. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hjørnegård forteller at dersom det ikke vil komme en ytterligere støtte til landbruket, er hun redd for at det kan bli grønnsaksmangel til vinteren.

– Jeg er veldig bekymret. Vi trenger jo den maten vi har, det er viktig med matsikkerhet. Også er det veldig veldig galt i utgangspunktet å kaste mat som kan spises. Vi håper jo nå at regjeringen ser det, og innfører ordning sånn at det også er mulig å få denne maten til forbrukerne.

Redd for neste regning

Grønnsaksbonde Bernt Freberg synes det er tungt å stå i en slik situasjon uten noe forutsigbarhet. Han sammenligner strømkrisen med pandemien.

– Man kan kalle det en type økonomisk pandemi. Forskjellen fra de to foregående årene hvor vi ikke kunne gjøre noe, er at nå føler jeg at man kan jo gjøre noe med det. Så hvorfor blir det ikke gjort? Det er for meg helt uforståelig, sier han og referer til regjeringens kriseordninger i pandemien.

KJØLELAGER: Nedkjøling av grønnsaker krever mye strøm, men er helt nødvendig for driften til Bernt. Foto: Aage Aune / TV 2

På kjølelageret sitt har Freberg omtrent 120 tonn blomkål som lagres før det sendes produsenter som Findus og Norrek. Med dagens snittpris og strømforbruk på 50 kwt hele døgnet koster det over 5000 kroner dagen å ha kjøleanlegget på. Strømregningen for denne perioden har han ikke fått ennå.

– Gruer du deg?

– Selvfølgelig gjør jeg det, innrømmer han.

Vil inkludere resten av næringslivet først

Landbruks- og matminister Sandra Borch svarer ikke direkte på om den søknadsbaserte særordningen Norsk Bondelag etterspør vil komme.

– Er det noen som har fått særordninger, så er det jo landbruket. Nå må vi prøve å løfte også resten av norsk næringsliv, sier hun til TV2.

Hun viser til at regjeringen legger frem en næringslivspakke med strømstøtteordninger i midten av september.

HAR FÅTT: Landbruksminister Sandra Borch sier at landbruker har fått særordninger. Foto: Lars Nyland / TV 2

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har klart å lage en strømstøtteordning som tar høyde for størrelsen på de enkelte gårdsbrukene, svarer Borch at strømordningene regjeringen kommer med er nødt til å ha et tak.

– Det som var viktig for oss, var å få en strømordning på plass kjapt. For få med landbruket da, var det viktig å hekte den på husholdningsordningen for strøm, og da var det den beste løsningen vi kom på, sier Borch og legger til at hun tror ordningen har gagnet norsk matproduksjon og norske bønder.

Redd for fremtiden

På Nøtterøy vasser grønnsaksbonden Bernt Freberg i kornet han har lagret i et veksthus på gården. Kornet som skal selges videre for å sås neste vår, må holde en helt bestemt temperatur og fuktighet for å kunne overleve lagringsperioden.

KORNLAGER: Dersom ikke kornet holder en viss temperatur og holder seg tørt under lagringen gjennom vinteren, vil alt kunne gå til spille. For å sikre dette bruker Bernt Freberg mye strøm. Foto: Aage Aune / TV 2

Han er helt avhengig av å få mer strømstøtte nå, dersom han skal klare å fortsette å drive på samme måte til neste år. Han har likevel tro på at regjeringen kommer med en løsning.

– Altså, det er ikke noe annet alternativ, så det regner jeg egentlig med at kommer på plass, forteller han.