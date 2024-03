Bonde om eggmangelen: – Ekstrem etterspørsel

I store deler av landet er det nå tomt for egg i butikkhyllene. Det merkes godt for eggbonde Ragnar Vikøyr.

– Alle butikkene ringer og vil ha egg. Det er veldig mye større trykk.

Det forteller eggbonde Ragnar Vikøyr. Han driver Bakketun Gard, et familiedrevet småbruk i Bontveitsdalen i Fana utenfor Bergen.

Familiegården påvirkes av at det i mange butikker nå er tomt for egg.

– Nå har vi ikke egg på lager i det hele tatt. Ofte har vi de på lager noen dager, men nå må vi bare få ut dagens produksjon, forteller han når TV 2 besøker gården langfredag.

HØNS: Bakketun Gard i Fana selger mellom 6500 og 7000 egg daglig. Foto: Frode Hoff / TV 2

Allerede før påske varslet Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) at det kunne bli tomt for egg i høytiden. Eggmangelen har fått flere nordmenn til å hamstre egg over grensen i Sverige.

Lavpriskjedene Rema 1000, Extra og Kiwi bekreftet torsdag at de fortsatt strever med å få tak i nok egg til butikkene sine.

Kunne flerdoblet produksjonen

Vilkøyr forteller at det har kommet flere privatpersoner på eggjakt til gården de siste dagene.

– De sier at de sliter med å få tak i egg. Folk opplever at det er tomt i butikkene. Og butikkene får ikke inn så mye som de ønsker, forteller eggbonden.



PÅSKEEGG: Flere privatpersoner på eggjakt har tatt turen til Bakketun Gard i påsken. Foto: Frode Hoff / TV 2

Småbruket selger vanligvis mellom 6500 og 7000 egg om dagen. Vilkøyr tror han kunne ha solgt unna langt mer dersom han hadde hatt muligheten.

– Hadde vi hatt enda flere høns kunne vi sikkert ha hatt to til tre ganger så mye egg. Men nå er det jo ekstrem etterspørsel da, i og med at det er påske, sier han.

Raskt ut i butikkhyllene

Vanligvis tar det noen dager før eggene fra gården er å finne i butikkhyllene. Men nå er eggene i butikk allerede samme dag de er verpet.

– Det blir ferskere og ferskere egg i butikken, sier Vilkøyr.

Selv om bonden gjerne skulle ha produsert flere egg nå i påsken, er ikke økt eggproduksjon gjort over natten.

SELGER UNNA: Eggbonden tror han kunne flerdoblet salget dersom han hadde hatt flere egg på lager. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi kan ikke jobbe hardere, for uansett hva vi gjør så er det hønene som bestemmer. De hører ikke på oss.

Bonden påpeker at mangelen blir spesielt synlig i påsken med tanke på høytidens eggfokus.

– Da blir det ekstremt synlig, og mye fokus på det, sier han.

26 millioner egg

Markedsregulator Nortura opplyser at de før påsken lå an til å kunne levere flere egg i år enn de gjorde i fjor. Men siden mange kjøper egg direkte fra gårder, har de fått inn mindre egg enn de hadde regnet med.

– Vi har gjort alt vi kan for å sikre nok egg til påsken, og vi regner med å levere et volum tett opp mot det vi gjorde i påsken i fjor, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson i Nortura i en epost til TV 2.

Hun forteller at nordmenn har et stabilt økende konsum av egg fra år til år. I løpet av de fem påskedagene, fra skjærtorsdag til andre påskedag, spiser nordmenn totalt 26 millioner egg.

MILLIONER: Ifølge Nortura spiser nordmenn totalt 26 millioner egg i løpet av den fem dager-lange påskehøytiden. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det tilsvarer ett egg per person hver dag, som er dobbelt så mye som vanlig, utdyper Aronsson.

– Uansett skal det være nok egg til alle, men fokuset på egg den siste tiden har nok ført til at flere har hamstret. Vi oppfordrer til å kun kjøpe de eggene man trenger denne påsken, sier hun.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier til TV 2 fredag at Nortura tidligere i år forsikret han om at det ville være nok egg i butikkene i påsken dersom det ikke ble hamstret.

– Mye tyder på at i enkelte deler av landet så har det vært hamstring, og dermed tomme hyller, sier Pollestad.