Bombe i Drøbak var laget av bilbatteri

EKSPLOSJON: Natt til tirsdag 24. oktober gikk det av en eksplosjon utenfor denne døren til et hus i Drøbak. Fortsatt er ingen pågrepet etter hendelsen. Foto: Politiet

Natt til tirsdag i forrige uke gikk det av en eksplosjon utenfor inngangsdøren til et bolighus i Drøbak. Ifølge TV 2s opplysninger var bomben laget av et bilbatteri.

Fortsatt er ingen pågrepet etter hendelsen, som politiet sier de knytter til et kriminelt ungdomsmiljø i Follo.

– Vi mener at dette var en målrettet handling som har bakgrunn i konflikter i kriminelle miljøer. Den hypotesen er vesentlig styrket, sier politistasjonssjef Rune Albertsen til TV 2.

Han vil ikke kommentere TV 2s opplysninger om at innretningen som eksploderte var en bombe laget av et bilbatteri.

Ofte brukt i Sverige

I den mye omtalte gjengkrigen i Sverige, har man de siste årene sett stadig flere tilfeller av hjemmelagde bomber og eksplosiver.

Ifølge svensk politi har det bare i år gått av 139 eksplosjoner i landet. I tillegg har svensk politi registrert 324 skuddvekslinger, som totalt har krevd 48 liv i 2023.

Flesteparten av drapene knyttes til krigen mellom de kriminelle nettverkene «Foxtrot» og «Dalen-nettverket».

STOCKHOLM: Dette bildet er tatt etter en eksplosjon ved en villa i Kungsängen utenfor Stockholm i mai i år. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Ifølge SVT ser politiet at de ulike gjengene lager bomber på ulike måter.

Bomber laget av bilbatterier knyttes ofte til det kriminelle nettverket Foxtrot, som styres av «Den kurdiske reven», ifølge avisen.

Rune Albertsen har tidligere sagt til TV 2 at han mener det ikke er svenske tilstander verken i Norge eller i Øst politidistrikt.

I den konkrete saken fra Drøbak ser politiet ingen link til personer eller miljøer i Sverige.

– Ingen mistenkte



Samtidig som Albertsen er tydelig på at de etterforsker saken opp mot et konkret miljø, sier han at politiet foreløpig ikke har navngitte mistenkte.

– Det har sammenheng med at vi før vi går til pågripelse vil være sikre på at vi har tilstrekkelig med bevis, sier han.

– Etterforsker dere opp mot konkrete personer?

INGEN MISTENKTE: Ved 03-tiden natt til tirsdag i forrige uke eksploderte det ved dette huset i Drøbak. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg kan si at vi etterforsker opp mot et konkret miljø.

– Hvilket miljø er det?

– Det ønsker vi ikke å si så mye mer om nå, utover at det er et kriminelt miljø.

Politistasjonssjefen forteller også at politiet i Ski har iverksatt flere tiltak for å unngå hevnaksjoner etter eksplosjonen.

– Vi har vurdert risikoen for nye hendelser for lav. Vi har iverksatt konkrete tiltak som vi tror har effekt, uten at jeg kan gå inn på hva de tiltakene er, sier han.

– Ikke svenske tilstander

Tidligere justisminister og leder av justiskomiteen på Stortinget Per-Willy Amundsen (Frp) har hevdet at hendelsen viser at Norge er på vei mot svenske tilstander.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reagerte også kraftig og sa at politiet knyttet hendelsen til et kjent lokalt kriminelt miljø.

EKSPLOSJONER: I Hässelby nordvest i Stockholm var det nylig to eksplosjoner på bare én uke. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB

Justisministeren avviste imidlertid at Norge er på vei mot svenske tilstander. En svensk gjengforsker er enig med statsråden.

Den svenske gjengforskeren Manne Gerell er enig med Emilie Enger Mehl.

– Dere har ikke svenske tilstander og kommer sannsynligvis aldri til å få det, sa Manne Gerell til TV 2 torsdag denne uken.

Gjengforskeren mener at det i Sverige er mye mer segregering og mye større områder med problemer enn i Norge.

– Norske kriminelle nettverk er betydelig svakere og består av mye færre folk. Det kan rett og slett ikke sammenlignes. Når det er sagt, kan Norge komme til å røre seg i retning av Sverige om man ikke finner de riktige tiltakene, sier Gerell.

