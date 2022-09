Boligtopper tror prisene steg videre i august

Til tross for at husholdningene treffes av høyere matvarepriser, galopperende strømpriser og høyere rente.

August 2022 er historie, og mandag kommer fasiten på hvordan boligprisene utviklet seg i Norge i løpet av måneden.

– Kjøpekraften til den enkelte er lavere, men det ser ikke ut til å være en demper på kjøpelysten, oppsummerer administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.

Mange boliger til salg

Meier beskriver augustmåned som en spesiell periode i boligmarkedet.

– Den starter alltid rolig. I år merket vi særlig at den var roligere fordi skolestart var litt senere, men så har det eksplodert i slutten av måneden, sier Meier.

August var den måneden hittil i år med flest boliger lagt ut for salg på Finn.no, ifølge Jørgen Hellestveit, talsperson for Finn Eiendom.

– På tross av økningen i boliger den siste måneden er det likevel rundt ti prosent færre boliger til salgs på Finn akkurat nå opp mot samme dag i fjor. Det kan tyde på at boligene som blir lagt ut fortsatt blir solgt raskt unna, sier Hellestveit.



I Privatmegleren opplevde de samtidig rekordhøyt salg.

– Vi hadde rekord for antall visninger og salg, sier Meier og legger til:

– Jeg hadde aldri trodd det. Nå begynner vi å kjenne renten, matvareprisene og strømprisene, og likevel er positiviteten så stor.

Meier tror derfor vi vil se videre vekst i boligprisene i august. Utover høsten tror Meier imidlertid at prisene vil flate ut eller falle, og trekker frem at vi beveger oss over i kjøpers marked.

Flat utvikling

I august i fjor steg boligprisene med 1,9 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

Også administrerende direktør i Nordvik Bolig, Martin Anmarkrud Kiligitto, er overrasket over temperaturen i boligmarkedet i august i år.

OVERRASKET: Administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto i Nordvik Bolig hadde ventet et lavere tempo i boligmarkedet i august. Foto: P. Bellis/CF Wesenberg

– Vi hadde kanskje forventet at det skulle ta lenger tid å få solgt eiendom enn slik det ble i august, sier Kiligitto.

Han tror det høye antallet boliger lagt ut for salg kan skyldes at flere ventet til august fordi de var ute og reiste i juli.

– Med de kostnadene husholdningene har nå, høyere strøm og dyrere renter, så tror vi på flat utvikling i prisene ut året, sier Kiligitto.

– Mettet et sulteforet boligmarked

Leder i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, tror det høye antallet boliger lagt ut for salg skyldes en lang periode med lite boliger som har blitt lagt ut.

– De boligene som er lagt ut har mettet et sulteforet boligmarked, sier Sørestrand-Hansen.

Hun tror i likhet med Meier og Kiligitto at prisene vil flate ut, utover høsten.

- Alle er klar over at renta skal opp, og vi må ikke glemme at vi fortsatt er på et ganske lavt rentenivå. Men høyere renter vil nok være med å legge en demper på prisutviklingen på sikt, og det er en av grunnene til at vi tror på en utflating av boligprisene, sier Sørestrand-Hansen.