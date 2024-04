Boligprisene økte med 0,9 prosent i mars

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent, opplyser Eiendom Norge.

– Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

OVERRASKER: Boligmarkedet fortsetter å overraske, mener administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Goran Jorganovic / TV 2

– Ved inngangen til 2024 var mange opptatt at det store tilbudet i bruktboligmarkedet. I årets første kvartal er tilbudet betydelig redusert. Det gjelder også Bodø og Tromsø hvor antall usolgte gjennom høsten i fjor sprengte kurven, sier han.

– Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier Lauridsen.

– Sterk psykologisk effekt

Etter en periode med avventende kunder, velger stadig flere nå å søke om finanseringsbevis. Det opplyser Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

– Vi ser at det har skjedd et skifte og at flere nå kjøper før de selger. Det er økt tro på at det går greit å selge i markedet, og da har folk vendt tilbake til å kjøpe bolig først.



TYDELIG SKILLE: Rentetoppen har hatt mye å si for folks holdning i boligmarkedet, mener Randi Marjamaa i Nordea. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun mener rentetoppen fra Norges Bank har hatt mye å si for at optimismen nå er tilbake i markedet:

– Rentetoppen har hatt en sterk psykologisk effekt på folk. Så lenge rentene steg var det større usikkerhet, og selv om det faktisk er høyere rente nå så virker det som at det er viktigere at man tror toppen er nådd.



Fortsatt fare for boligkrise

Resultatet er bedre enn mange hadde spådd på forhånd, påpeker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

– Det er nok en måned på den positive siden. Det er altså positive takter i markedet og bedre enn de fleste hadde spådd på forhånd. Boligprisene er imidlertid omtrent de samme som for et år siden. Det er altså betydelig realprisnedgang.

FALSK TRYGGHET: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen advarer mot å overvurdere boligmarkedet. Foto: Jonas Been Henriksen

Han mener tallene får mange til å overvurdere boligmarkedet, og advarer mot å tro at ting er tilbake til normalen:

– Jeg tror nemlig det er for tidlig å slå fast at faren for boligkrise er over. Gjennomsnittstallene skjuler pessimistiske regionale tall flere steder. Dessuten vet vi at uvanlig mange har trukket boligene fra markedet. Det gjør at det reelle antallet usolgte boliger i markedet trolig er høyere enn de offisielle tallene viser. Det skal vi være obs på, advarer Knudsen.



Færre salg

Mens prisene øker, selges det færre boliger i år sammenliknet med 2023:

I mars ble det solgt 7031 boliger i Norge. Det er 20,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 20.687 boliger i Norge. Det er 8 prosent færre enn i samme periode i 2023.

Eiendom Norge setter nedgangen i sammenheng med påsken:

– Det er solgt betydelig færre boliger både i mars og så langt i år sammenlignet med i fjor, og som alltid må volumene i mars og april sees i sammenheng med når påsken faller, sier Lauridsen.

Samtidig legges det ut flere boliger for salg enn tidligere:

I mars ble det lagt ut 8621 boliger for salg i Norge. Det er 1 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 21.355 boliger for salg i Norge. Det er 0,5 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det har vært en oppgang i antall usolgte de siste dagene av mars, og vi venter aktiviteten vil ta seg opp gjennom april. Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år, sier han.