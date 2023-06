Boligprisene fortsetter å stige: – Har ikke skremt kjøperne

Forrige måned økte prisene med en prosent. Prisveksten har derfor falt noe.

Sesongkorrigert er prisene for mai uendret.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, er overrasket over tallene for mai.

– Vi hadde trodd at fallet skulle være litt større og at boligene ble litt billigere. Men tallene viser at det er en start på en svekkelse i boligprisene, sier Midtgaard.

OVERRASKET: Sara Midtgaard forventet et enda større fall i prisveksten. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er et veldig hett boligmarked nå, prisveksten har ikke skremt boligkjøperne, sier Midtgaard.



Selv om det er høy aktivitet i boligmarkedet, så er omsetningen lavere enn antall boliger lagt ut for salg.

– Omsetningsvolumet er veldig høyt, høyere enn hva som er normalt for mai. Likevel bygger det seg opp med usolgte boliger, sier Midtgaard.



Hun tror boligprisene kommer til å få et større fall mot sommeren, slik flere har spådd tidligere i år.



– Vi tror at det kommer til å falle litt mer enn de typiske sesongtrendene mot sommeren.

Trodde på sterkere vekst

Seniorøkonom i DNB Markets, Oddmund Berg, trodde i motsetning til Midtgaard at økningen i boligprisene skulle være enda litt sterkere.

– Prisveksten beveger seg opp og ned fra måned til måned, så det er ikke uvanlig at det er avvik fra hva vi forventet, sier Berg.



OVER FORVENTNING: Så langt i år har prisveksten vært over Oddmund Bergs forventning. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Til tross for at veksten i mai ikke var så stor, har veksten totalt i år vært over Bergs forventning.

– Så langt i år er det overraskende sterkt, Veksten er mindre påvirket av høye renter og høy inflasjon enn ventet, sier Berg.

Mot sommeren tror ikke Berg på noe stort fall, men heller en svekkelse utover året før en vekst ut mot neste år.

– Basert på det vi har sett så langt i år og omsetningstallene, så er det ikke noe grunn til å tro at dette skal bråstoppe, sier Berg.



Opplever stor pågang

– Boligprisene fortsetter den sterke utviklingen vi har sett de siste månedene. Men vi ser nå tendenser til et enda mer delt boligmarked enn tidligere, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.



Hun mener det er en forskjell mellom markedet i og utenfor Oslo og storbyene. I storbyene er det sterk aktivitet, mens utenfor går salget tregere og ofte under prisantydning.

SER FORSKJELL: Randi Marjamaa ser en forskjell i aktiviteten i ulike deler av landet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun merker også at det er stor pågang til tross for renteøkninger og at mange prioriterer å bytte bolig selv med en strammere økonomi ellers.

Ingen hindring for renteheving

Verken Midtgaard eller Berg tror denne prisveksten har mye å si for Norges Banks rentesetting.

– Jeg tror de noterer seg at boligmarkedet ser robust ut, og at de kan heve renten noe mer. De tar nok inn på konto at husholdningssektoren er ganske robust, sier Berg.

– Dette er ikke noen hindring for Norges Bank til å heve renta. Det ligger an til renteheving i juni og september, men vi kan ikke utelukke en renteheving i august, sier Midtgaard.