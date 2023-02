Boligmarkedet i full oppsving: – Smekkfulle visninger

– Det er god kok og mer action i boligmarkedet nå. Det er gøy å være på jobb når det stadig blir flere interessenter og større kamp om boligene som ligger ute.

Det sier Simon Barood, eiendomsmegler i DNB.

Han har de siste to månedene solgt flere leiligheter i Oslo-området som har gått langt over prisantydning.

POSITIV : Simon Barood, eiendomsmegler i DNB, er svært positiv til boligmarkedet fremover. Foto: Stig B. Fiksdal

– Markedet i dette området er tilbake til normalåret 2020. Det er selvfølgelig noe prissensitivt og preget av rentehevingene, men det har tatt seg betraktelig opp, sier Barood.

400.000 over prisantydning

I januar skulle radioprofil Vida Lill Berge og samboeren selge leiligheten på Grünerløkka i Oslo.

En rekke rentehevinger og et usikkert boligmarkedet gjorde paret ekstra nervøse før boligsalget.

– Det var veldig nervepirrende fordi vi hadde hørt at markedet var så dårlig. Vi var innstilt på at det kom til å ta en god stund, men det gikk jo over all forventning, sier Berge.

FORNØYD: Boligsalget gikk over all forventning for Vida Lill Berge og samboeren. Foto: Erik Edland / TV 2

Loftsleiligheten på 74 kvadratmeter hadde en prisantydning på

6. 300 000 kroner.

Etter en het budkrig ble leiligheten til slutt solgt for 6.700 000 kroner, altså 400.000 over prisantydning.

– Vi er veldig fornøyde. Leiligheten ble solgt etter første budrunde og vi hadde bare to visninger. Det gikk jo kjempebra, sier Berge.

– Budrundene er tilbake

Barood, som sto for salget av Vida Lills leilighet, forteller at interessen for kjøp av bruktboliger har hatt en markant økning de siste to månedene.

– På Berges leilighet var det 42 interessenter og litt over 30 stykker på visning. Den siste uken har det også blitt solgt en leilighet 300.000 over prisantydning, med 91 interessenter og over 50 stykker på vising, forteller megleren.

– Til sammenligning hadde vi flere visninger i høst hvor det kanskje dukket opp en til to personer, hvis det i det hele tatt dukker opp noen.

LOFTSLEILIGHET: Denne leiligheten på Grünerløkka i Oslo gikk 400.000 over prisantydning. Foto: Invisio

Han forteller at 35 prosent av boligene blir solgt over prisantydning og 50 prosent under. Resten går for prisantydning.

– Det vil jeg si er gode tall. Jeg merker godt at det er flere interessenter, ofte smekkfulle visninger og budrundene er tilbake.

Det er ventet en ny renteheving i mars. Barood tror derimot ikke at en eventuell renteheving vil påvirke markedet i stor grad.

– Selvfølgelig vil det påvirke noen, men jeg tror de fleste er over det største rentesjokket, sier han.

– Mitt inntrykk når jeg snakker med potensielle kjøpere er at de er roligere nå.

Kortvarig oppsving?

Boligprisene steg med tre prosent i januar 2023. Sesongjustert var prisene uendret, viser tall fra Eiendom Norge.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Stavanger. Der steg prisene med en prosent.

Men ikke alle tror det ser like lyst ut fremover.

– Dette er nok en kortsiktig vekst. Det er vanlig at det nye året starter med mye optimisme og at det er prisvekst i januar og februar.

Det sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

FOR TIDLIG: Nejra Macic, sjefsøkonom i Prognosesenteret, mener det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Macic mener effekten av rentehevingene ikke er nådd for fullt enda.

– Vi venter en mulig renteøkning i mars. I tillegg tar det seks uker før boliglånsrenten heves etter at styringsrenten er satt opp. Det betyr at prisutviklingen i boligmarkedet mest sannsynlig kommer til å bremse utover våren.

Sjeføkonomen tror ikke boligprisene i Norge går inn i en lengre eller stabil vekstperiode før folk er sikre på at rentetoppen er nådd.

– Det er mulig at det neste oppsvinget i boligmarkedet skjer til høsten igjen, i hvert fall sesongjustert, når alle er sikre på at det ikke kommer flere rentehevinger, sier Macic.

Den nye utlånsforskriften har også påvirket boligprisene positivt i årets to første måneder, mener sjeføkonomen.

– At man nå blir stresstestet for å tåle en renteøkning på tre prosentpoeng, ikke fem slik det var tidligere, tror jeg har hatt en innvirkning på prisveksten i januar og februar. Denne effekten mister man nok utover våren.

– Spesielt i Oslo

Macic stusser over at prisveksten har vært særlig god i Oslo ved inngangen av 2023.

– Robustheten til boligmarkedet i Oslo de siste to månedene har vært overraskende. Samtidig skal man være forsiktig med å tolke enkeltmåneder, og man må se trenden over lengre tid.

– Oslo er det mest rentesensitive markedet i og med at befolkningen i hovedstaden er mest belånt.

På sikt tror sjeføkonomen at potensialet for prisvekst i Oslo er betydelig større enn i resten av landet.

– Tilbudet i Oslo er mindre enn etterspørselen, og mangelen på nybygg kommer til å påvirke prisveksten fremover. I 2024 og 2025 ligger det til rette for sterkere prisvekst i Oslo enn i resten av landet, sier Macic.