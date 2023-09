Boligkrise: – Vi har bare sett begynnelsen

Det er ikke bare her hjemme i Norge man snakker om en boligkrise. Svensk sjeføkonom betegner situasjonen som «katastrofal».

I Sverige ble omtrent 65 prosent av kontraktene for å kjøpe nybygde boliger kansellert de siste seks månedene. Det viser nye tall fra SBAB.



– Det er bare å konstatere: salgs- og bestillingssituasjonen for nye boliger er katastrofal, sier sjeføkonom for den svenske statseide boliglånsgiveren SBAB, Robert Boije.

– Tallet vil sannsynligvis øke

Dette vil si: 65 prosent av dem som hadde bestilt en ny bolig, fikk kalde føtter og valgte å ta kostnadene for å avbestille kontraktene, istedenfor å følge opp kjøpet i det fallende markedet.

– Salgstallene er nå mellom en fjerdedel og en femtedel av nivået vi så for noen år siden. De boligene som selges, tar dobbelt så lang tid å få solgt, sier Boije, som refererer til SBAB sine nye tall.

Andelen boliger på markedet som må prissenkes, er oppe i seks prosent. På samme tid i fjor, var samme andel på rundt ett prosent.

DOMINOEFFEKT: Sjefsøkonom for SBAB tror det vil komme et konkursras i boligbyggebransjen. Foto: SBAB

– Dette tallet vil sannsynligvis øke i løpet av høsten, spår Boije.

– Trenden tar lang tid å snu

I Norge ser man lignende tendenser. I første halvår i år så man en nedgang på igangsettelser og salg av bolig på om lag 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Det viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Den bråstoppen man ser i Sverige er nok dypere enn det vi har her i Norge, men vi ser de samme tendensene, sier administrerende direktør i foreningen, Lars Joakim Hiim, til TV 2.

Han er bekymret for det bygges for få nye boliger. Det går blant annet ut over førstegangskjøpere og barnefamilier.

NYBYGG: Det er førstegangskjøpere som rammes hardest, mener Boligprodusentene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Utfordringen er at den trenden tar lang tid å snu. Det lille som bygges nå, er først klart om flere år. Når boligmarkedet snur igjen, kan det bli press og høye priser, siden det er få nye boliger å kjøpe.

Unormalt svake Obos-tall

Interesseorganisasjonen for huseiere, Huseierne, deler bekymringen til Boligprodusentene.

De mener en av hovedutfordringene for norske husholdninger er de store bokostnadene.

– Renter, kommunale avgifter, forsikring, strøm og vedlikehold har økt mye de siste årene og skaper utfordringer for husholdningene, skriver Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

PRIS: Phil i Huseierne sier levere boligbygging vil føre til at prisene holder seg høye. Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne

Fredag morgen ble det også kjent at prisene på Obos-boliger falt med 2 prosent på landsbasis fra juli til august. I Oslo falt prisene med 2,2 prosent. Prisene stiger vanligvis i august.

– Prisnedgangen er, med unntak av august 2021, den største i august siden vi startet med boligprisstatistikk i 2004, sier Obos-sjeføkonom Sissel Monsvold.

Kraftig nedgang

Den svenske styringsrenten ble justert opp til 3,5 prosent i starten av juli. Rentestigningen i Sverige har fulgt den norske relativt tett. Den norske styringsrenten ligger imidlertid foreløpig på 4 prosent.



Avisen Bloomberg skriver at utviklingen i Sverige tyder på en kraftig nedgang i etterspørselen etter nye boliger.

Avisen skriver dette kan føre til ytterligere fall i byggeaktiviteten ettersom boligprisen synker, kjøperne får lavere kjøpekraft og byggebransjen sliter.

Ifølge SSB gikk 213 norske aksjeselskaper innen bygg og anlegg konkurs i første kvartal i år. I fjor var det samme tallet 176. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi har bare sett begynnelsen

Den svenske byggebransjen har store utfordringer. Økningen av konkurser blant byggefirmaer i august i år var på 64 prosent. Blant byggentreprenører var det samme tallet på 84 prosent.

Det viser nye tall fra det svenske delen av kredittvurderingsbyrået Creditsafe.

– Mange større bedrifter med over 100 millioner i omsetning gikk konkurs denne måneden – hovedsakelig tilhørende byggesektoren, skriver Creditsafe i en pressemelding.

– Min gjetning er at vi bare har sett begynnelsen på krisen i boligbyggingsbransjen og det konkursene vil etterfølge hverandre i året som kommer, sier Boije i SBAB

I løpet av august gikk 508 svenske aksjeselskap konkurs. Det er det høyeste antallet siden Creditsafe startet registreringen i august 1999.

– Siden konkursbølgen startet i august 2022, har vi hatt 13 måneder på rad med oppgang og lignende trend, skriver Creditsafe.