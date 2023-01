Boligekspert: – Jeg er litt skuffet over meg selv

Etter flere år med et sterkt boligmarked ser det nå ut til å kjølne. For fjerde måned på rad faller nemlig boligprisene.

I desember er nedgangen på 0,9 prosent, ifølge Eiendom Norge. Norges Bank og SSB spår at boligprisene skal videre ned mellom 4,3 til 8 prosent i år.

Skal du selge din nåværende bolig og kjøpe et nytt kan det likevel bli veldig dyrt. Dette på grunn av en utgift som mange ikke kjenner til.

Drømmeboligen

Det erfarte sjeføkonomen Nejra Macic i Prognosesenteret og samboeren da de fant drømmeboligen i september i fjor.

Da var boligprisene på vei ned og paret kuppet seg et hus til godt under prisantydning.

– Fallende boligpriser kan være bra hvis du kjøper deg opp. Vi grep muligheten til å kjøpe noe større og dyrere sammen, sier Macic.

Men Macic måtte likevel punge ut mye mer enn hun trodde.

Bolig-spagat

Sjeføkonomen hadde nemlig ikke solgt sin egen bolig før hun kjøpte den nye.

To uker etter kjøpet la Macic sin egen bolig ut for salg. Men da var det få på visning og alle ventet på at prisen skulle videre ned.

– Det var noe med forventningene til kjøperne. Men etter en stund gikk det, sier Macic.

BEKYMRET: Nejra Macic er bekymret for at folk ikke er klar over hvor mye det koster å ha mellomfinansiering Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Hun fikk solgt boligen i november i fjor. To måneder etter at de kjøpte drømmeboligen.

– Da har man en periode på to måneder der man sitter på begge boligene og lånene. Overtagelsene ble også med to måneders mellomrom, sier Macic.

Skuffet

Det som overrasket sjeføkonomen var prisen på mellomfinansieringen, altså prisen for å ha to boliglån samtidig.

Dette er mellomfinansiering: Mellomfinansiering innebærer at banken låner ut nok penger for at du skal kunne eie to boliger samtidig i en kortere periode.

Under mellomfinansieringsperioden har du to parallelle lån. Et mellomfinansieringslån som dekker det nye lånebehovet, og det gamle boliglånet. Du får høyere rente på den delen av lånet som er mellomfinansieringslånet. Når pengene fra salg av nåværende bolig kommer inn, vil ditt gamle lån og mellomfinansieringslånet bli slettet, og du vil sitte igjen med ditt nye langsiktige lån.

– Jeg ble overrasket over hvor høy renten på mellomfinansiering var. Den var for meg to prosentpoeng høyere enn den vanlige boliglånsrenten. Det var jeg ikke klar over, sier Macic.

Sjeføkonomens boliglånsrente var på 3,7 og mellomfinansierings-renten var på 5,7 prosent, i fjor høst.

Mellomfinansieringsrenten varierer fra ulike tilbydere, men er normalt høyere enn normalrenten.

– Jeg er litt skuffet over meg selv. Fordi jeg ikke visste hva vi hadde i vente, til tross for at jeg jobber med analyse av boligmarkedet, sier Macic.

Bekymret

Macic er bekymret for mange som er i en sårbar økonomisk situasjon, og må flytte.

– Det er ikke synd på meg og samboeren, vi har økonomi til å takle mellomfinansieringen. Folk som må flytte på grunn av plassmangel i forbindelse med familieforøkelse, eller par som skiller seg kan bli sittende i en skikkelig kjip situasjon med to boliger lenge, sier Macic.

Derfor mener hun at det for enkelte kan lønne seg å selge boligen man eier før man kjøper en annen.

– I perioder der det tar lengre tid for å få solgt boligen, blir det ganske stressende fra det sekundet du har kjøpt ny bolig frem til du får solgt din gamle, sier Macic.

– Farligste jeg har sett

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, er uenig med Macic. Hun advarer om å selge før man kjøper.

– Det er det farligste jeg har sett mange gjøre. Da kan du stå der etter å ha avlevert din egen bolig uten noe sted å bo, sier Meier.

MULIGHETER: Grethe Meier, administrerende direktør i PrivatMegleren, sier at boligprisnedgangen vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Meglertoppen frykter at mange i denne posisjonen vil gjøre forhastede kjøp.

– Det er for liten tid til å finne den boligen du mest sannsynlig ønsker deg. Det er mange eksempler på folk som har kjøpt ny bolig i hast, og angrer etterpå. I verste fall må mange leie, sier Meier.

– Risikerer man ikke å sitte å betale for to lån, der det ene er dyrere?

– Man kan tegne forsikring på mellomfinansieringen. Hvis du ikke får solgt din egen bolig, så dekker forsikringen da rentekostnadene på det doble lånet i en periode. Det er en billig investering, sier Meier.