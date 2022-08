Bolig overtent – evakuerer naboer

Oppdateres!

Alle nødetater er på stedet i forbindelse med at en bolig er overtent i Lyngdal.

Brannvesenet hadde evakuert beboere i to eller tre nabohus da vi kom til stedet. Det er på grunn av røyk og eventuell fare for spredning, sier operasjonsleder Linn Andresen til TV 2.

Hun sier det på nåværende tidspunkt ikke skal være fare for spredning, men at huset det ser ut til at huset kan reddes.

110-sentralen bekrefter at alle personer er ute av boligen.

– Nærliggende hus blir evakuert siden det er fare for spredning til disse.