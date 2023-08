Blottet seg i fengselet: – Jeg ville bli usynlig

HEVDER SYKDOM: Tiltalte Abdella Ahmed Haji i Gulating lagmannsrett under ankesaken. Her sammen med sin forsvarer Morten Grimstad. Tiltalte har samtykket til å bli fotografert bakfra. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mannen som er tiltalt for Nav-drapet i Bergen måtte svare for uvanlig oppførsel i fengselet.

41 år gamle Abdellah Ahmed Haji mener han er psykisk syk, og ikke kan dømmes til vanlig fengselsstraff for drapet på Marianne Amundsen (57).

Han er også tiltalt for drapsforsøk på Ida Aulin (31). I fjor ble han dømt til 21 års forvaring.

På andre dag av ankesaken måtte han forklare seg om episoder i fengselet, som statsadvokaten omtalte som «uvanlige».

– Bare ramlet inn i hodet

28. januar i år kløp han en fengselsbetjent på rumpen, og i mars hadde han kledd seg naken da fengselsbetjentene kom inn på cellen hans.

Begge hendelsene førte til påtaleunnlatelse, som i dette tilfellet bekrefter at en straffbar handling har funnet sted uten videre straffereaksjon.

Statsadvokat May Britt Erstad prøvde flere ganger å få svar på hvorfor han kløp betjenten på rumpen, men fikk samme svar hver gang.

UTSPØRRING: Statsadvokat May Britt Erstad og forsvarer Morten Grimstad under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det er ikke riktig tilnærming om man liker noen, og er ikke noe jeg vanligvis ville gjort. Det var bare noe som ramlet inn i hodet mitt.

– Du har sagt i avhør at du gjorde det fordi betjenten så bra ut? spør aktor.



– Det var bare det som ramlet inn i hodet mitt der og da.



Ville bli usynlig

Den andre påtaleunnlatelsen dreide seg om at han i mars hadde kledd seg naken da fengselsbetjentene kom inn på cella.

I dokumentet til påtalemyndigheten står det at han blottet penis.

– Hvorfor gjorde du dette? spurte aktor.



– Jeg hadde en oppfattelse om at jeg kom til å forsvinne hvis jeg gjorde det, sier tiltalte.



Statsadvokat Erstad spurte så hva han mente med «forsvinne».

– Jeg ville bli usynlig. Det var en oppfattelse jeg hadde, og noe jeg var helt overbevist over. Jeg måtte ha av meg klærne, sier han.



Haji sier han har snakket mye med psykolog i fengselet, og at han har mange psykiske utfordringer.

KNIVANGREP: På kun fire minutter var nødetatene på plass ved Nav Årstad, etter at PLIVO-meldingen ble sendt ut mandag 20. september 2021. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ønsket utfall

Både under den første rettssaken i tingretten og denne ankesaken, har tiltalte hele veien hevdet at han er for syk til å kunne straffes på ordinært vis.

Selv mener tiltalte og hans forsvarer at han må dømmes til tvunget psykisk helsevern.

Tiltalte sin forsvarer, Morten Grimstad, sier klypingen og blottingen i fengselet støtter opp om påstanden om at han må dømmes til psykisk helsevern.

– Det sier noe om hans psykiske tilstand, at han gjør sånne ting. Han forteller meg at han ikke er frisk, sier Grimstad.



I sitt innledningsforedrag advarte statsadvokat Erstad om at dette er tiltalte sitt ønskede utfall, og at han derfor må vurderes med ekstra kritisk blikk.

De rettssakkyndige har tidligere konkludert med at tiltalte lider av vrangforestillinger og enkel schizofreni, men at dette ikke er nok til å si at han er utilregnelig.

SAKKYNDIGE: Psykologspesialist og professor emerita, Kirsten Rasmussen og psyiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen under tingrettssaken mot Nav-drapsmannen i november 2022. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ingen endring

Under saken i tingretten, sa psykiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen at de ikke har funnet tegn til svake mentale evner, rusproblemer, depresjon eller hallusinasjoner.

– Uten hallusinasjoner påvirkes ikke virkelighetsforståelsen. Det er ikke grunnlag for å mistenke gjennomgripende svikt i denne, og vi har ikke fått påvist atferd som er forårsaket av forvirring som et ledd i psykose, sa Johannessen.

De som lider av schizofreni kan også score 15-20 poeng lavere på IQ-tester, men tiltalte vurderes som normalt intelligent.

Statsadvokat Erstad sa at de rettssakkyndige har vurdert hendelsene i fengselet, og at de ikke utgjør noen forskjell i vurderingene deres.

– De rettspsykiatriske har ikke endret sine konklusjoner, sa Erstad.