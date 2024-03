«Blodregn» på vei mot Norge

SANDREGN: Et rosa slør har lagt seg over satellittbildene. Foto: Meteorologisk institutt / X

Rød Sahara-sand er på vei nordover. I én del av landet er det større sjanse for å få øye på «blodregnet».

Kraftig sønnavind har blåst opp støv over Sahara og ført det nordover mot Europa, skriver Meteorologisk institutt på X.

– Dette kan sees på satellittbilder som et rosa slør over skyfrie områder, skriver de.

– Blant annet i Sverige og Danmark er det mulighet for at dette støvet blandes i skyene og gir rødt regn.

Fenomenet kalles «blodregn» eller «blodsnø», skriver Store norske leksikon.

Vakthavende meteorolog, med det passende navnet Martin Granerød, i Meteorologisk institutt sier at «sandsynligheten» for at dette røde regnet når Norge, ikke er veldig stor.

– Sannsynligvis kommer det ikke lenger nord enn Danmark og Sør-Sverige, men med en liten mulighet for at sandpartiklene når helt øst i Østlandet ved svenskegrensa, sier han til TV 2.

– Verdt å få med seg

Og hvis det når Norge, kommer han med en skuffende beskjed til de som forventet knallrødt regn.

– Det er ikke snakk om røde regndråper, men siden det er rød sand, vil det kunne bli godt synlig i snøen. Men det er absolutt verdt å få med seg.

Han sier det ikke er et uvanlig fenomen at sand fra det afrikanske kontinent når Norge i form av regn, men at det blir mer synlig når det legger seg på det hvite snølaget.

– Vi har et lavtrykk som holder de aller fleste sandpartiklene på svensk side, og som gjør at de mest sannsynlig holdes der denne gangen.

Luftmassene, med sandpartikler i seg, har beveget seg over Middelhavet videre over Øst-Europa, Østersjøen og inn i Sør-Sverige, forklarer Granerød.

– Kan bli en flott vårdag

Det har så langt vært en skuffende påske rent værmessig i store deler av landet, med mye gråvær og nedbør. Også første påskedag blir det en god del skyer, med litt regn første delen av dagen, ifølge meteorologen.

Men han sier påskens vær-høydepunkt ligger foran oss.

– Andre påskedag kan bli høydepunktet værmessig på Sør- og Østlandet.

På Vestlandet blir det i morgen skyet første del av dagen, før været tar seg opp mandag.

– Da ser det veldig fint ut med mellom 12 til 15 grader. Der kan det bli en skikkelig fin vårdag.

Landsdelen som har hatt best påskevær denne påskeaftenen, er Trøndelag, forteller meteorologen.