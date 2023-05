Kripos fikk 10.000 tips om seksuell utnyttelse av norske barn på nettet i 2022. Stadig mer avanserte metoder gjør at Kripos ber foreldre være på vakt.

En jente som smiler. Vinker og hilser tilbake. Som ser ned på tastaturet mens hun skriver flørtende meldinger tilbake.

Så kler hun av seg og ber den hun chatter med gjøre det samme.

Barn over hele landet blir lurt av voksne overgripere som gjør dette; utgir seg for å være barn i videochatter på internett.

I flere tilfeller blir det gjort opptak av det barna blir lurt til å gjøre. Videoene lastes opp på det mørke nettet.

Andre ganger blir barna utsatt for utpressing. Overgriperne truer blant annet med å sende videoene til barnas foreldre om de ikke sender penger.

– Vår erfaring er at det blir mer og mer av det. I fjor så vi en økning i saker som gjelder seksuell utpressing, og det er eksempel på gutter ned i 14-årsalderen som blir rammet i slike saker, sier politioverbetjent Hanne Andreassen.

Hun jobber ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos i Oslo.

Denne uken gikk den massive nettovergrepssaken «Operasjon Krypt» for Hordaland tingrett.

Med bøyd hode og blikket festet i bordet, tilstod en 46 år gammel bergenser grove voldtekter mot fire unge gutter og overgrep mot over 40 andre barn.

I årevis har han på nettet utgitt seg for å være både «Skyler» og «Monica». Han forgrep seg på guttene ved å lure de til å kle av seg, onanere og, hvis de var flere gutter, utføre seksuelle handlinger på hverandre.

Videoopptakene lastet han opp på overgrepsforum på det mørke nettet, der «likes», skryt og hyllest satt løst hos andre pedofile.

– Enormt omfang



I forbindelse med saken uttalte Andreassen til BT at «mange kan for lite om» hva barn risikerer å bli utsatt for på nettet.

– Omfanget er så enormt stort. Kripos og politidistriktene har ikke kapasitet til å håndtere alle sakene, sier Andreassen til TV 2.



Kripos fikk i fjor over 10.000 tips fra National Center for Missing & Exploited Children i USA.

– Og det gjelder norske barn som har blitt utsatt for en eller annen seksuell utnyttelse over nettet. Og dette kommer fra bare en av kanalene vi får inn tips. Vi har ikke kapasitet til å etterforske alt fullt ut. Derfor må vi forebygge, sier politioverbetjenten engasjert.

Stadig mer avanserte metoder

Metoden som er brukt i «Operasjon Krypt»-overgrepene er langt fra ny for Kripos.

«I alle tider» har nettovergripere prøvd å utgi seg for å være en annen enn de er, forteller Andreassen i Kripos.

Men metodene har blitt stadig mer avanserte.

Som i «Operasjon Krypt»-saken, der overgriperen har flere videoklipp av en ung jente klar og spiller de av der det passer naturlig i chatsamtalen.

Kunstig intelligens uroer

Med inntoget av kunstig intelligens er det ikke sikkert overgriperne trenger videoer av barn for å lure andre barn.

Mulighetene som utviklingen åpner for, uroer Kripos-etterforskerne. Stemmer kan bli forandret på direkten og man kan «lime på» falske ansikter som beveger seg mens man selv snakker.

– Med kunstig intelligens kan man generere video og lyd av uekte barn. Det vil bli vanskeligere for barn å forstå at de blir lurt og vanskeligere å skille mellom hva som er ekte og uekte, sier Andreassen.

Sjokkerte barn

Einar Råen er en av hele 17 bistandsadvokater som er oppnevnt i «Operasjon Krypt»-saken.

Ofrene i saken forteller at de har blitt sjokkert av å bli kontaktet av politiet. Først da, årevis senere, har de blitt klar over hva de har blitt utsatt for.

– Saken viser at man iallefall ikke skal være naiv. Det kan være en stor utfordring å styre barns bruk av datamaskiner og mobiler. Men når vi ser konsekvensene i denne saken, så er det iallefall en tankevekker, sier Råen til TV 2.

Under rettssaken har det kommet frem at overgrepsvideoene som den tiltalte 46-åringen har delt med andre, ble delt på nytt av nye «dark web»-brukere nå i vinter.

– En viktig lærdom i denne saken er å ikke gjøre noe mer foran et webkamera enn man ville gjort i et fysisk rom fullt av ukjente mennesker, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som er aktor i saken.



Fredag ba han om 13,5 års fengsel for den tiltalte. I sin avslutningsprosedyre la han ikke skjul på hva han synes om fremgangsmåten til serieovergriperen.

– Vanvittig krenkende. Ofrene må tenke på at disse filmene alltid kan dukke opp igjen. De må alltid bære med seg at pedofile bruker overgrepsfilmer av dem, sa statsadvokaten til retten.



– Fortell barna om farene



Hanne Andreassen i Kripos oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine og være ærlige om farene som finnes.

– Viss ingen forteller barna at det finnes voksne som vil lure de på internett, så har de ingen forutsetning for å vite at det kan skje. Så start med det, sier Helene Andreassen.

– Og så må man være tydelige til barna at de må gi beskjed om noe likevel har skjedd. Noen barn er redd for å bli fratatt mobilen, nettbrettet eller datamaskinen. Da blir det det dobbel straff. Si heller: «Gi beskjed. Jeg skal ikke bli sint, jeg skal hjelpe deg».