Blir tvunget til å høre de fornærmedes historier

Det kommer frem av et brev fra Oslo tingrett til Matapours forsvarer, advokat Marius Oscar Dietrichson.

Brevet handler egentlig om hvorvidt Zaniar Matapour må være til stede underveis i rettssaken. Forsvareren har spurt retten om det er mulig å flytte tiltaltes forklaring over en uke frem i tid, og om han kan forlate rettssalen etter dette.

Det får han ikke lov til.

Det betyr at Oslo tingrett holder seg til den opprinnelige tidsplanen, som sier at Matapour ikke skal innta vitneboksen før på den sjuende dagen i retten, torsdag 21. mars.

HEDRET: Regjeringen hedret nylig flere av de fornærmede med medaljen for edel dåd, etter deres uvurderlige innsats under angrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022. Foto: Erik Edland / TV2

Frem til det skal over 20 fornærmede forklare seg, blant annet de ni personene som ble skutt av den terrortiltalte 44-åringen.

Vil se reaksjonene hans

I brevet fra tingrettsdommer Eirik Aas kommer det frem at de rettsoppnevnte sakkyndige ønsker at tiltalte er til stede under de fornærmedes forklaring, og ellers så mye som mulig under hovedforhandlingen.

«Dette for å se hans reaksjoner og atferd i tilknytning til det som fremkommer», står det i brevet.

TIL MINNE: I dagene etter terrorangrepet ble det lagt ned lys og blomster på åstedet i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Retten konkluderer etter dette med at Matapour skal være til stede under innledningsforedragene, de fornærmedes forklaringer og fram til han selv har forklart seg.

Om han skal få lov til forlate retten etter det, vil retten vurdere senere, står det i brevet.

Videolink fra Pakistan

44-åringen er tiltalt for grov terror, drap og drapsforsøk etter at han gikk til angrep under Pride i Oslo sentrum 25. juni i 2022. To mennesker ble drept og ni personer ble skuddskadet under angrepet. Til sammen er det 266 fornærmede i saken.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Matapours forsvarer, foreløpig uten hell. Matapour har hele veien nektet straffskyld etter tiltalen.

Sammen med Matapour er tre andre personer siktet for terrorangrepet, blant dem Arfan Bhatti (46), som for tiden sitter fengslet i Pakistan.

I PAKISTAN: Arfan Bhattis advokat i Pakistand, Zia Ur Rehman. Foto: Simen Askjer / TV 2

Bhatti er stevnet som vitne i saken mot Matapour, og skal etter planen forklare seg på videolink. Norske myndigheter jobber også for å få utlevert islamisten fra Pakistan.

En rettsinstans i Pakistan har tidligere kommet frem til at Arfan Bhatti kan utleveres til Norge, men Bhatti forsøker å unngå dette.

Vil ikke forklare seg

Siden Zaniar Matapour (44) ble pågrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022, har det vært vanskelig å få ham i tale.

Han har hele veien nektet å gå i avhør med politiet, fordi han har vært redd for at de skal manipulere og redigere det han sier.

Ifølge brevet er det lite som tyder på at han kommer til å fortelle noe mer under rettssaken, som begynner i Oslo tingrett på tirsdag.

Forsvarer Marius Oscar Dietrichson har varslet retten om at tiltalte trolig ikke kommer til å ville gi noen forklaring.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson forsvarer Zaniar Matapour. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Matapour har også vært motvillig til å snakke med de sakkyndige som er oppnevnt for å komme med sine vurderinger av tiltaltes psykiske helse.

Han har likevel snakket litt med to av de sakkyndige, før han til til slutt ikke ønsket å gjøre dette noe mer.



Da han var tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling i Bergen i fjor, ble han observert over flere uker. I saken ligger de to rettspsykiatriske rapporter, som konkluderer helt ulik.

Risikerer forvaring

Mens psykiater Synne Sørheim mener at Matapour er kronisk paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig, mener psykologene Pål Grøndahl og Knut-Petter Sætre Langlo at han har en personlighetsforstyrrelse, men at han likevel kan straffes. VG har omtalt dette tidligere.

Dersom retten mener han er tilregnelig, har påtalemyndigheten varslet at de vil legge ned påstand om forvaringsstraff.

Han risikerer en fengselsstraff på 30 år.

Selv har Matapour nektet straffskyld for grov terror. Han har ikke villet forklare seg for politiet.

Rettssaken skal pågå helt frem til 16. mai.