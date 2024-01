– Blir trolig all time high

Dette året har startet med uvanlig mye vær, i alle former og fasonger.

Vi har hatt enorme snømengder, ekstremkulde, påfølgende store vannmengder og deretter speilhålke.

De store værvariasjonene har ført til rekordmange skader.

– Når januar er over forventer vi at vi tett på all time high, sier Yngve Høvig som er skadesjef på bygning i forsikringsselskapet Frende.

Sprukne rør

Bare i løpet av januar har forsikringsselskapene fått inn mange tusen meldinger om skader, som følge av været.

– Allerede halvveis i måneden har vi en økning på 50 prosent flere skader på husforsikring, enn på samme tid i fjor. Når det gjelder skader på bil har vi hatt 20 prosent økning, sier Høvig.

Skadesjefen sier at året startet med veldig mange frostskader.

Mens den siste uken har de fått inn mange skader fra boliger som er blitt fylt med vann, tak som ikke er tette og skader på bygninger som følge av tung snø.

– Da det var som kaldest, var det mange hus og hytter som mistet vannet. Frostskader skjer oftest når rom mangler tilstrekkelig oppvarming, slik at rørene fryser og i verste fall sprekker, sier Høvig.

Hans oppfordring til alle hus- og hytteeiere er derfor å aldri la det bli kaldere enn ti grader i rom der rørledninger ligger utsatt til.

711 vannskader på én dag



Norges største forsikringsselskap, Gjensidige, melder også om uvanlig stor pågang.

– Det er mange år siden vi hadde like mange værrelaterte skader i begynnelsen av året, som i år. Det er uvanlig med så mange vannskader på kort tid i januar, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius.

Mandag denne uken ble det satt rekord hos Gjensidige.

– Mandag skilte seg spesielt ut. Bare i løpet av den dagen hadde vi 711 meldinger om vannskader. På seks år har vi aldri fått inn flere skademeldinger knyttet til været, sier Marcelius.

Disse er på skadetoppen

Fra 5. januar og fram til nå har Gjensidige fått inn 1498 skader knyttet til frosten. Her er Akershus, Oslo og Østfold på skadetoppen, og det er flest skader knyttet til vannskade etter frosne rør.

Bare i løpet av de fem siste dagene nå, har Gjensidige også fått inn 991 skader knyttet til snøsmeltingen.

Også her er de samme tre fylkene på skadetoppen.

– Det er mange kjellere som har blitt fulle av vann, og det er store vannskader. Det typiske ved mye nedbør er at avløp og drenering ikke greier å ta unna de store vannmengdene som kommer på kort tid. Vannet trenger inn i bygninger via terrenget, og det er også en del tilbakeslag fra sluk og avløpsrør, sier Marcelius.

Men det er ikke bare bygninger som får kjørt seg. Så langt i år har Gjensidige fått inn 16.000 skader på biler.

Rundt 5500 av disse er knyttet til fastgjøring, utforkjøring og kollisjoner som følge av det kraftige snøfallet.

Akershus og Oslo topper statistikken her.



Ekstremkulde = frosne rør

Storebrand har også hatt uvanlig mange skademeldinger til nå i år.

– Så langt i januar har vi mottatt nær 8.800 skader. Dette er en 20 prosent økning målt opp mot hele januar i fjor, sier Elin Spjelkavik som er leder for oppgjør skade i Storebrand.



Storebrand melder også at den største økningen har vært på bygningsskader.

– Disse skadene kom som følge av den ekstreme kuldeperioden, som ga mye frosne rør og dertil rørbrudd med vannskader, sier Spjelkavik.

Men også kollisjonsskader og utforkjøringer kommer høyt opp på lista av skadesaker i januar.

– Takler dårligere kulde og snø



Skadelederen ser at det er de sentrale Østlandsområdene som totalt sett har hatt den tøffeste starten på året.

– Vi ser også at det voldsomme snøværet på Sørlandet satte spor, men det var heldigvis mer tidsavgrenset enn det Østlandet har slitt med, sier Spjelkavik.

Hun påpeker at januar er en vintermåned og denne type skader er ganske vanlige på vinteren.

– Når vi likevel ser en såpass formidabel økning, er det særlig kulda og snøen i områder som de senere årene har hatt et mildere klima enn tidligere.

Forsikringslederen tror årsaken til økningen er delt.

– Det kan være at økningen skyldes at spesielt vi østlendinger har blitt dårligere til å takle både kulde og snø. Bilparken har også blitt så digitalisert at vi muligens stoler for mye på alle sensorer og kameraer, sier Spjelkavik.

Forventer travel helg

Hun mener at mange av skadene kunne ha vært unngått dersom folk var mer oppmerksomme i trafikken og holdt husene varme nok.

Spjelkavik har en klar oppfordring til nordmenn resten av vinteren.

– Tilpass atferden etter forholdene. Vi bor i et vinterland og da bør egentlig ikke snø og kulde komme som en overraskelse.

Fredag lavet det på ny ned over hovedstaden, noe som gjorde at Ruter innstilte flere busslinjer i Oslo da det ikke var forsvarlig å kjøre.

– I lys av værskiftet er vi forberedt på en økning gjennom fredag kveld og helgen. Vi oppfordrer folk til å ta det pent, og følge med på råd om kjøreforhold. Å la bilen stå, er ofte det beste alternativet, sier Marcelius i Gjensidige.