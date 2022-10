Blir skulda for lovbrudd - skuldar på regelverket

Sosiale medier er fylt med reklame for ulike kosmetiske behandlinger.

Barneombodet fortvilar over at så mange barn og unge blir eksponert for aggressiv og ulovleg reklame, og helsestyresmaktene meiner klinikkane må ta ansvar.

No tar klinikkane bladet frå munnen, og rettar peikefingeren tilbake mot styresmaktene.

FØR/ETTER: Vanity Clinic brukar aktivt før- og etterbilete, og meiner at det er heilt lovleg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bryt lova

Klinikken Frøken Dings i Bergen er ein av mange klinikkar som brukar før- og etterbilete når dei marknadsfører fillerbehandlingar, og som helsestyresmaktene difor meiner har brote lova.

Klinikkeigaren sjølv seier ho ikkje har vore kjend med at fillere blir dekt av forbodet.

– Vår tolkning av regelverket er basert på eit svar me fekk frå Fylkesmannen i 2020, som konkluderte med at det var ok å bruke før- og etterbileta av fillere, seier Yvonne Rouppert, dagleg leiar ved Frøken Dings og styremedlem i bransjeorganisasjonen Norfem.

MOGLEG: Yvonne Rouppert meiner det er fullt mogleg å nytte før- og etterbilete i marknadsføring på ein trygg og ansvarleg måte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ho viser til ei tilsynssak frå 2020, der Fylkesmannen i Vestland konkluderte med at forbodet mot bruk av før- og etterbilete ikkje omfatta fillerbehandlingar, fordi fillers ikkje vert rekna som eit kosmetisk inngrep.

Vi oppfatter dermed at klinikken ikke har brutt forskriften § 5 ved bruk av før- og etterbilder ved Restylane-injeksjoner Tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Vestland

Frøken Dings har difor halde fram med marknadsføringa, i god tru om at dei held seg innanfor regelverket.

– Me har fått dei papira me har fått, og har tenkt i god tru at dette var konklusjonen dei bestemte seg for, seier Rouppert.

Dette seier regelverket Medan lova er krystallklar på at all reklame på behandlingar med legemidlar som Botox er strengt forbode, meiner fleire klinikkar at reglane ikkje er like tydelege når det gjeld reklame for fillers, som ikkje er eit legemiddel. Helsedirektoratet, som tolkar regelverket, meiner forbodet gjeld fillerbehandlingar, fordi behandlingane blir gitt av helsepersonell. Sjølv om fillers ikkje er rekna for å vere eit legemiddel, meiner direktoratet at bruk av fillers blir omfatta av helsepersonelloven. Dette seier forskrifta Ifølgje forskrifta om marknadsføring av kosmetiske inngrep § 5, er det forbode å bruke pre- og postoperative bilete ved marknadsføring av kosmetiske inngrep. Kva som blir omfatta som kosmetiske inngrep går fram av forskrifta §3: "Med kosmetiske inngrep menes plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud hvor kosmetiske hensyn er en avgjørende indikasjon for inngrepet" Kirurgiske inngrep blir vidare definert som «inngrep med bruk av kirurgisk kniv, men også markedsføring av andre behandlingsformer (som bruk av laser, kanyler for utsuging eller deponering/implantasjon av kunstige materialer under huden og sprøyter), vil kunne omfattes.» Det blir samstundes presisert at inngrepet «anses for å være helsehjelp og at det uføres av helsepersonell eller på delegasjon av helsepersonell». Ei endring i forskrifta, som blei vedteke 1. juli 2022, seier at "kosmetiske inngrep, injeksjonar og behandling som kan påføre pasienten alvorleg skade, sjukdom, komplikasjonar eller biverknadar, berre kan bli utført av helsepersonell" (§4a). Dermed meiner Helsedirektoratet at i dei tilfelle fillerbehandlingar kan påføre pasienten alvorleg skade, sjukdom, komplikasjonar eller biverknader, så kan behandlingen berre bli utført av helsepersonell, og det vil vere forbode for helsepersonell å bruke før- og etterbilete i marknadsføringa. Kjelde: lovdata.no og Helsedirektoratet

Tolkar ulikt

Regelverket for marknadsføring av behandlingar med legemidlar slik som botox, er krystallklart. All marknadsføring er ulovleg.

Det ser derimot ut til å vere stor usemje i bransjen om kva reglar som gjeld for marknadsføring av dei stadig meir populære fillersbehandlingane.

TV 2 har vore i kontakt med 13 skjønnheitsklinikkar, som alle seier at regelverket er uklart og vanskeleg å forstå.

Det var berre to klinikkar som meinte at forbodet også gjeld reklame for fillersbehandlingar. Tre klinikkar ville ikkje svare på spørsmålet, og resten meinte det er lov.

FILLER: Ein filler er ein romoppfyllande gele som blir sprøyta inn i huden for å behandle rynker, gi fyldigare lepper og forme kinnbein, kjeveline og hake. Hovudinnhaldet i ein filler er vanlegvis hyaluronsyre, det same stoffet som finst i huden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sjølv om Helsedirektoratet har konkludert med at før og etterbilete av fillersbehandlingar er forbode, har ikkje Helsetilsynet føretatt seg noko for å hindre at klinikkane bryt lova.

Det er ein av grunnane til at Lars-Henrik Windhaug, advokat og dagleg leiar ved Vanity Beauty Clinic, meiner dei held seg innanfor regelverket. Han er ikkje einig i Helsedirektoratet si tolking av regelverket.

– Forskrifta er meint å regulere kirurgiske inngrep, og brukar ein terminologi som tyder på at det er dei kirurgiske før- og etterbileta ein vil forby, og ikkje fillerinjeksjonar. Viss ein ønskjer å forby før- og etterbilete av fillerinjeksjonar, så må forskrifta endrast.

UEINIG: Lars-Henrik Windhaug meiner regelverket er uklart, og at forskrifta må endrast dersom forbodet mot å bruke før- og etterbilete også skal gjelde fillerbehandlingar. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han seier han sjølv har vore i kontakt med Helsetilsynet om dette regelverket seinast i år, der han ba om ei klargjering av kva som er lov og ikkje.

– Svaret me fekk då, var at fillerinjeksjonar var ei gråsone som ikkje blei ramma av forbodsbestemminga.

– Kvifor nyttar de før- og etterbilete når de veit at det er i gråsona? Kvifor ikkje halde dykk på den sikre sida?

– Anten er det forbode, eller så er det tillatt. Svaret me har fått, og dei rettslege vurderingane me har gjort, er at det er tillatt.

PLIKT: Yvonne Rouppert seier klinikkane ønskjer eit tydelegare regelverk, slik at alle kan vere sikre på at dei held seg innanfor lova. Slik er det ikkje i dag, meiner klinikksjefen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Må ta sin del av ansvaret

Både Windhaug og Rouppert meiner helsestyresmaktene må ta sin del av ansvaret dersom dei no meiner at klinikkane har brote lova.

– Det er klart me har eit ansvar for å halde oss oppdatert på gjeldande regelverk, men det er veldig vanskeleg å orientere seg i denne jungelen. Her må helsestyresmaktene vere veldig tydelege på at dei tolkar dette annleis no enn dei gjorde i 2020, seier Rouppert.

– Me ønskjer å gjere dette riktig. Me etterspør og ønskjer å få ei klargjering på dette.

Uenig i at regelverket er uklart

Avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet seier til TV 2 at regelverket er klart og at forbodet mot før- og etterbilete blant anna skuldast eit stort skadepotensiale.

– Men mange oppfatter tydelegvis reglane som uklare?

– Eg tenkjer at regelverket er godt. Det skal etterleves, og det er veldig viktig at vi som driv tilsyn på dei ulike områda samarbeider godt, og det gjør vi.

TV 2 har kontaktet Helsedirektoratet som opplyser følgende i epost:

«Forbudet mot før- og etterbilder reguleres i helsepersonelloven (forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 5 er hjemlet i helsepersonelloven § 13)»

Les meir om kva Statens helsetilsyn meiner om saka her.