Blir rørt når han snakker om fosterdatteren: – Det krever at du jobber med sjela

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Over 200 barn venter på at noen vil åpne dørene og gi dem trygghet og kjærlighet.

I ett av verdens rikeste land står over 200 barn uten en familie og et hjem. Det ropes om flere fosterfamilier, som kan åpne armene og hjemmene sine for noen av dem som trenger det aller mest.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet må nærmere halvparten av barna vente over et halvt år på fosterfamilie. I mellomtiden må de bo på institusjon.

BARN TRENGER HJEM: Barne- og familieminister Kjersti Toppe håper flere vil bli fosterforeldre. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Vi vet det er å bedre for barnet å være i fosterhjem enn barnevernsinstitusjon, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Derfor jobber statsråden for at flere skal ville bli fosterhjem, ved å jobbe for å forbedre oppfølging, veiledning og forutsigbare økonomiske rammer for fosterforeldre.

Biologi var uviktig da de skulle bli foreldre

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (67) og kona Catharina Munthe (45) ble fosterforeldre for snart åtte år siden, til ei jente på syv år.

– Jeg har alltid tenkt at det er noe jeg har hatt lyst til å gjøre. Da vi diskuterte barn, sa jeg til Fabian at biologi ikke er så viktig for meg – jeg ville gjøre noe med mening og ta til oss et fosterbarn, forteller Munthe.

LYKKELIGE FOSTERFORELDRE: Catharina Munthe og Fabian Stang ble foreldre til ei syv år gammel jente for snart åtte år siden. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Det var ektemannen, som har to sønner fra før, enig i:

– Det er flott å få barn, men vi har mange barn som ikke har foreldre som kan ta vare på dem. Vi følte det var riktig å bidra. Det å ha barn er en sann glede for de fleste – enten det er barn man har biologisk forhold til eller fosterbarn, konstaterer Stang.

Dermed tok ekteparet kontakt og reiste på kurs for å bli fosterforeldre. Der var det spesielt én ting som var viktig for dem:

– Vi var to aktive mennesker med jobb i politikk begge to, og hadde ingen planer om å slutte med å jobbe. Man er et vanlig menneske som vil bidra, da må man være ærlig på hva man klarer. Vi er ikke traumefolk, for å si det sånn, forklarer Munthe.

Stang minner om at alle barn er forskjellige og kan komme i vanskeligheter, uavhengig om de er fosterbarn eller ikke. Derfor var det viktig for ekteparet å være tydelig på hvilke behov de ville klare å dekke.

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet sier det er en av grunnene til at man ønsker flere fosterhjem, slik at man finner hjem som dekker alle behov. På den måten vil man forhåpentligvis finne et varig hjem, uten fraflytting og utskifting.

Må jobbe med seg selv

Man skal kunne tilby fosterbarnet et trygt og godt hjem, omsorg og kjærlighet.

Det skorter det ikke på hos ekteparet Stang og Munthe, som elsket datteren fra dag én. Samtidig er målet for mange barn å gjenforenes med sin biologiske familie. Det kan være utfordrende, ifølge den tidligere Oslo-ordføreren:

– Når du får et fosterbarn til deg, er utgangspunktet at du skal elske barnet fra dag én, samtidig som du må være forberedt på at barnet skal flytte tilbake til biologiske foreldre hvis mulig, sier Stang og fortsetter:

MÅ FORBEREDE SEG: Målet for mange fosterbarn er gjenforening med biologisk familie - det kan være vanskelig å tenke på for fosterfaren Fabian Stang. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Det krever at du jobber med sjela. Barnet skal kjenne på at det eier deg til evig tid, samtidig som du må være forberedt på å avslutte det.

Barne- og familieministeren roser ekteparet og fosterforeldre i Norge, og håper flere vil gjøre som dem.

– Vi er avhengig av fosterhjem for at barna skal få et mest mulig likt tilbud som alle andre barn, sier Toppe.

«Jeg elsker dere»

Ministeren mener fosterforeldre trenger bedre oppfølging og forutsigbar økonomiske rammer. Sistnevnte har vært en utfordring for flere familier, ifølge direktoratets egne undersøkelser.

Godtgjøringen består av to deler: Grunnstøtte og utgiftsdekning, som skal gå til barnas utgifter, som mat, klær, strømutgifter, fritidsaktivitet, telefon med mer.

For noen barn kan det være naturlig at fosterforeldrene mottar økt godtgjørelse til dekning av utgiftene knyttet til omsorgen for barnet, eller økt grunnstøtte med omfattende behov for omsorg.

KJÆRLIGHET: Datterens kjærlighetsbekreftelse rører fosterforeldrene. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Fabian Stang sier det er viktig å ikke tape penger, men at man heller ikke skal tjene penger på å være fosterforeldre. Dessuten kommer betaling i mange former:

– Vi fikk en melding fra jentungen vår en forleden dag, hvor det stod «Jeg er kjempefornøyd med meg selv og jeg elsker dere to» – det er ganske god betaling, sier en rørt fosterfar.