– Blir nok et bananfritt-kosthold framover

Torsdag sist uke var Caroline Nilsen på handletur på Rema 1000 på Dragvoll i Trondheim.

Der kjøpte hun med seg en klase bananer, slik hun ofte gjør.

Fredag ettermiddag skulle hun lage lunsj til datteren sin, yoghurt med frukt i. Da hun tok fram bananene, så hun noe som fikk henne til å stoppe opp.

– Det var en hvit klump. Jeg tenkte jeg skulle finne ut hva det var, og stakk hull på klumpen med en gaffel. Da så jeg at den var full av egg, sier Nilsen til TV 2.

UBEHAGELIG: Caroline Nilsen forteller at opplevelsen var veldig ekkel. Foto: Privat

– Ble ikke spist

Nilsen gikk rett på Google etter funnet. Der fikk hun fram diverse svar, men kom fram til at det sannsynligvis var snakk om edderkopp-egg.

– Jeg hadde spist noen av de andre bananene i klasen, men denne ble ikke spist. På nettet anbefalte de at man kvittet seg med alt som hadde vært i nærheten av eggene og desinfisere alt, sier hun.

Hun synes opplevelsen var ekkel, og la bananen i en pose, som hun igjen la ute i minusgradene.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp UBEHAGELIG: Den lille hviten klumpen ble et ubehagelig funn for Caroline Nilsen. Foto: Privat

– Tanken på at jeg har spist andre bananer som lå inntil er litt ekkel. Jeg pleier ikke vanligvis sjekke frukten jeg spiser veldig nøye, men kommer til å gjøre det nå, sier hun.

Det oppfordrer hun også andre til å gjøre.

– For min del blir det nok et banan-fritt kosthold en stund framover, sier hun.

Bama: – Ufarlig

Anne Victoria Frogner er senior kommunikasjonsansvarlig for Bama, som er Rema 1000 sin frukt- og grøntleverandør.

Hun sier hun forstår at opplevelsen var ubehagelig for Nilsen.

– Frukt og grønt vokser ute i naturen blant insekter. Av og til kan det derfor snike seg med en liten blindpassasjer eller rester fra deres arbeid. Vi forstår at dette var en ubehagelig opplevelse, men det er heldigvis ufarlig, sier hun til TV 2.

Heller ikke hun klarer slå fast nøyaktig hva det er som er funnet.

– Mest sannsynlig er dette en skadet eggsekk fra et insekt. Det kan være fra en edderkopp, men det er vanskelig å konkludere ut ifra et bilde, sier hun.

Hun oppfordrer til å kontakte BAMAs forbrukerservice dersom man gjør slike funn.

– Vi har strenge rutiner og retningslinjer for kontroll og pakking av produktene våre. Bananer går blant annet gjennom vannbad, og de inspiseres før de pakkes for utsending, sier hun.

Klart råd

Anders Endrestøl er insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), og sier dette godt kan være edderkopp-egg, selv om han understreker at edderkopper ikke er hans spesialområde.

– Etter et kjapt nettsøk er det sannsynlig at det er edderkopp-egg, men det er umulig å avgjøre hvilken art det er. Jeg vil ikke tro det er mulig å klekke disse siden de er fraktet over lange avstander og sikkert på lave temperaturer, så trolig er de døde, sier han.

INSEKTFORSKER: Anders Endrestøl ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: NINA

Han anbefaler de som gjør slike funn til å ta kontakt med eksperter, gjerne ved NINA.

– Man kan finne ut hvilken art det er ved å analysere de molekylært med DNA barkoding, noe NINA har fasiliteter og ekspertise til å gjøre, sier han, og understreker at det kan være lurt å legge denne typen funn i fryseren for å være sikker på at det ikke er mer liv der.

– Ikke uvanlig



Endrestøl forteller at det ikke er helt uvanlig at uvedkommende blir med frukt og grønt til norske butikker.

– Jeg har ikke sett akkurat slike eggsekker før. Men det er ikke uvanlig at det kommer insekter og småkryp med frukt og grønnsaker til Norge, sier han.

– Det er ofte gode rutiner på rengjøring av matvarer, og mye er jo også behandlet med plantevernmidler for å unngå slikt. Samtidig vil man aldri kunne sikre seg 100%.

Han sier det er svært uvanlig at nye, tropiske arter slår seg til og formerer seg i Norge.

– Selv om det vel har skjedd. Brun pelsbille, kalt majorstuebilla, levde opprinnelig i fuglereir i Afrika, men er siden spredt med mennesker rundt om i verden og finnes nå i de fleste leiligheter i Oslo, sier han.