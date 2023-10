Blir nedringt av folk som ikke har råd til å klare seg

BEKYMRET: Lasse Heimdal i Kirkens SOS forteller at de ikke klarer å møte pågangen på hjelpetelefonen. Foto: Per Haugen / TV 2

Kirkens SOS er alvorlig bekymret for pågangen på hjelpetelefonen. Nå kommer de med en bønn til politikerne.

Det koker på hjelpetelefonen til Kirkens SOS.

Andelen mennesker som ringer inn og ber om hjelp har økt drastisk den siste tiden.

Kirkens SOS svarer på 500 samtaler fra folk som sliter. Hver dag.

– Mistet troen på framtiden

Mange ringer fordi de rett og slett ikke møter utfordringene dyrtid, prisøkning og høyere renter fører med seg.

Økonomiske problemer blir en forsterker for folk som sliter mentalt fra før.

– Mange av de samtalene vi får inn er til å gråte av. Og det gjør vi, altfor ofte, sier generalsekretær Lasse Heimdal til TV 2.



Særlig andelen unge mennesker som ringer har økt. Det bekymrer krisetjenesten.

TENNER LYS: Mange av de som ringer inn ber Kirkens SOS tenne et lys for dem. Det gjør de. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Mange i den oppvoksende generasjonen, som skal overta og styre samfunnet vårt senere, har mistet troen på framtiden, sier Heimdal.

Han forteller at halvparten av de unge som kontakter dem, også sliter med selvmordstanker.

– Det er ikke greit. Mange unge kjenner på at det er krevende å vokse opp. Det bør uroe oss alle.

Kan ikke svare alle

Heimdal forteller at de har dedikerte frivillige som står på dag og natt for å svare på henvendelser fra de trengende.

– Men vi klarer rett og slett ikke å svare på alle samtalene som kommer inn.



Heimdal mener vi står i en krise.

– Som fellesskap bør vi bekymre oss når så mange sliter, sier han.



TRAVELT: Kirkens SOS sin nødtelefon er åpen, men kapasiteten er sprengt. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Humanitær krise

TV 2 har vært i kontakt med flere frivillige organisasjoner. Budskapet er det samme: Også de mener vi har en pågående humanitær krise i Norge.

– Det kommer mange vi ikke har møtt før. Det er en økning i barnefamilier. Vi klarer ikke å imøtegå alle, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Bønn til politikerne

Fredag legges årets statsbudsjett fram.

Hvordan regjeringen, og Stortinget, velger å fordele pengene, kan være avgjørende for manges liv og helse, mener Heimdal.

Generalsekretæren mener politikerne må tenke på alle dem som sliter.

– Jeg håper inderlig at politikerne i Stortinget forstår alvoret som mange mennesker opplever nå, og at det kommer økonomiske tiltak som gjør at folk kan få livet sitt på rett spor, sier han.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier til TV 2 torsdag at hun anerkjenner at mange opplever tiden vi lever i som en krise.



– Vi skal gjøre alt vi kan for å få kontroll på prisveksten, og vi skal fortsette å stille opp for de som trenger det mest, sier Persen.