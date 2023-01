Blir nedringt av eldre som ikke vil leve mer

BEKYMRET: Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, forteller at mange fortvilte eldre tar kontakt med dem for tiden. Foto: Pål Martin Rossing/ TV 2

Antallet eldre nordmenn som har kontaktet Kirkens SOS har skutt i været det siste året.

Et fellestrekk er at mange opplever at meningen og verdien med livet er borte.

– Vi mottar daglig mange henvendelser fra godt voksne mennesker som kjenner på sorg, meningsløshet, frykt og angst. Mange har triste, mørke liv, og en del forteller at de ikke ønsker å leve lenger. Det er dramatisk, sier generalsekretær Lasse Heimdal til TV 2.

Heimdal skrev først om problemet i en VG-kronikk i helgen.

Tematikken er brennaktuell etter at NRK nylig avdekket forholdene i norsk eldreomsorg.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier til TV 2 at også hun blir kontaktet av tusenvis av desperate eldre.

– Det er triste historier vi får fra mange, men for oss er det ikke helt nytt. Det har vært mange henvendelser i løpet av de to og et halvt årene vi har eksistert.

Etterlyser trygghet

Jacobsen forteller at eldre mennesker sliter med mat og medisinering.

– Og mange er veldig ensomme. Vi hører om mye ensomhet, over hele landet. Enten man bor hjemme eller på institusjon.

Nå etterlyser Jacobsen særlig en ting i norsk eldreomsorg: Trygghet.

– Å ha en trygghet, det vil være viktig for mange, sier Jakobsen.

– Jeg er helt enig. Det handler om å bli sett og bli verdsatt som menneske. Ikke bare som en pakke, eller et pleietrengende produkt, legger Heimdal i Kirkens SOS til.

Han etterlyser en dugnad. Alle må bidra til at norsk eldreomsorg blir bedre. Både nasjonale og lokale myndigheter, men også næringslivet og frivillige.

– Nå er det en tid hvor vi må vise hva dette landet er laget av, sier Heimdal.

Lover reform

– Dette beskriver en virkelighet som også vi er klar over, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen (Ap).

Hun er enig i at det mellommenneskelige aspektet ved eldreomsorgen er viktig.

– At de som jobber i helse- og omsorgstjenesten, har den tiden til å se den enkelte, og vite at det er mer bak pleiebehovet, sier Arnesen til TV 2.

Tidspresset mange pleier kjenner på er en av temaene som kom særlig fram i NRK-dokumentaren.

Arnesen forklarer at regjeringen er på saken.

– Det er det vi er i gang med når vi sier at vi skal legge fram en ny reform for eldre. Den tror jeg kommer på et riktig tidspunkt også, etter at vi har sett de historiene som har kommet fram nå.

Denne reformen skal ut på høring til våren.

Eldreombudet mener regjeringen også må gi folk bedre muligheter til bidra i eldreomsorgen.

– Dette har vi snakket med dem om i flere omganger. Vi får likevel tilbakemeldinger fra eldre i arbeidslivet som føler seg diskriminert. Her er det en stor jobb å gjøre for at folk skal kunne ta seg fri fra jobb for å passe sine kjære, gamle.

Statssekretæren sier dette blir en del av den kommende reformen.

– Hvordan tar arbeidslivet innover seg at det er flere som kommer til å stå i krevende omsorgssituasjoner? Man må ha det fleksibiliteten, sier Arnesen.

Legger ned eldreombudet

Samtidig går Eldreombudets levetid mot slutten.

Rollen, som ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2020, forsvinner nemlig helt til sommeren.

Statssekretæren erkjenner at timingen kunne vært bedre.

– Jeg skjønner at den timingen virker litt brutal akkurat nå. Dette ble varslet i revidert statsbudsjett fjor, sier Arnesen.

Hun mener andre ombud likevel vil ivareta behovet til eldre framover.

– Eldre er en bred gruppe. De har akkurat de samme behovene som alle oss andre. Vi har likestilling- og inkluderingsombud, pasient- og brukerombud og dataombud. Så vi er ganske trygge på at funksjonene ivaretas, sier Arnesen.

Hun mener også eldreråd i kommunene skal lyttes mer til.

Jacobsen mener derimot nedleggelsen av ombudet er helt feil.

– Vi har tusener på tusener som kontakter oss. Og alle i i Eldrerådet har sendt brev til regjeringen og bedt om ikke å legge ned Eldreombudet, sier hun.