– Blir mer uutholdelig

Sommeren er her. Det samme er myggen.

Kanskje har du allerede rukket å hovne opp etter et møte med krabatene, hvis ikke vil sjansen øke betraktelig fremover.

Sondre Dahle er biolog ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han forsker på de blodsugende insektene og kan bekrefte at vi får et myggår også i år. Dahle fortelle at myggtoppen er nær forestående.

– Med varmen som er nå i Sør-Norge, vil jeg tro det blir mye mygg i år.

Og det har folk fått med seg. Vitus Apotek melder om tredobling i salget av myggmiddel sammenlignet med i fjor, opplyser pressevakt Camilla Tully til TV 2.



Varmen påvirker myggens atferd

Store deler av Norge har badet i sol de siste dagene, og flere steder på Østlandet har gradestokken bikket 30 varmegrader.

Hvis det er 10 grader i lufta tar det fem uker for myggen å klekke fra larve til mygg. Med 20 grader tar det rundt to uker, forklarer forskeren. Forholdene ligger altså til rette for myggsommer, forklarer forsker Dahle.

MYGGÅR: Mygg-forsker Sondre Dahle ved NINA sier været som har vært til nå har gitt gode levekår for myggen. Foto: Privat

– Det varme været gjør at myggartene klekker samtidig, og mye er allerede ferdigklekt, noe som vil gi en myggtopp. Mange steder vil den komme i dagene fremover, etterfulgt av en gradvis nedgang, sier han.



Lite regn påvirker også bevegelsesmønsteret til myggen.

– Myggen er lite tolerant for tørr luft, og når det er tørt vær og solskinn holder den seg der det er fuktig og venter til kvelden med å være mer aktiv.

Dersom det skulle komme en liten skur, vil det gjøre at myggen blir mer pågående.

– Varme kombinert med nedbør gjør at de lettere flyr rundt og kommer i kontakt med mennesker, sier Dahle.



STIKK: Risikoen for at du vil klø på armen er økende i sommer. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

– Oppleves som mer aggressive

Mari Steinert er seksjonsleder for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI). Også hun påpeker at sommerværet vi har sett nå har satt fart på utviklingen fra larve til mygg.

– Når det er varmt og fuktig i lufta, uten noe særlig vind, så blir det også mer uutholdelig i områder med flommygg. Da trives myggen godt og vil enkelt kunne søke rundt etter et bytte.



Vi har mange myggarter i Norge – 38 for å være presis – men den som ofte trekkes fram som særlig irriterende for mennesker, er flommyggen.

Den lever i flomutsatte områder og kan oppleves som svært pågående.



– Det er nå i slutten av juni at flommyggen er aktiv, men annen mygg kan klekke tidligere og senere i sommersesongen. I tillegg oppleves flommyggen som litt mer aggressive enn andre mygg.



AKTIV: Mari Steinert, seksjonsleder skadedyrkontroll FHI, sier flommyggen er aktiv i slutten av juni. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun sier imidlertid at en lengre periode med tørke kan gå hardt utover yngleplassene til myggen, slik at de ikke får klekket.

– Og myggen holder seg gjerne unna steikende sol, de tåler ikke å tørke ut.



Stikkmygg Det som i dagligtalen ofte omtales som mygg er egentlig stikkmygg. I Norge er myggstikkene ufarlige, men de kan være ubehagelige med opphovning og kløe.

Bare hunnmyggen suger blod. Hunnen må ha blod for å kunne legge egg. Hannen lever av nektar fra blomster og dør snarlig etter parringen.

Kilder: SNL/FHI

Mener vi skal være takknemlige for dette

Da TV 2 snakket med forsker Sondre Dahle i fjor, kunne han fortelle at det var en «dårlig myggsesong» med forholdsvis lite mygg. Særlig på Østlandet ga lite snøsmelting og tørre dager dårligere forutsetninger for myggen.

Forskeren sier nå at det er vanskelig å anslå hvor mye mygg det blir i år sammenlignet med i fjor, men at årets vårflom og snøsmelting sørger for bedre forhold for myggen.

– Det er vanskelig å si for det blir store lokale forskjeller, men jeg kan forsikre om at det blir bra med mygg hvis en oppsøker de rette stedene.

Dahle vil trekke fram viktigheten av myggen i næringskjeden og at den er en stor del av menyen til mange dyr.

Han mener vi skal være takknemlige for at myggen her hjemme sjelden overfører sykdommer til mennesker.

– Vi er heldige med at vi har en veldig snill mygg i Norge og lite myggoverførte sykdommer, noe som er et problem litt lenger sør i Europa, sier Dahle.