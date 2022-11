– Blir mer og mer grusomt

MASSEGRAV: Professor Sven Holtsmark frykter store funn av massegraver og torturkamre etter frigjøringen av Kherson by. Bildet er fra Stray Krym, utenfor Mariupoul, i mai. Foto: Alexander Ermachenko/Reuters

Fredag vaiet det ukrainske flagget igjen i vinden i Kherson by, sør i Ukraina.

Gjenerobringen skjedde etter at Russland kunngjorde sin tilbaketrekning over til østsiden av Dnipro-elva.

Et Kherson tilbake i ukrainske hender, er en stor og etterlengtet seier for Zelenskyjs menn. Fylkeshovedstaden var Russlands eiendom i åtte måneder.

JUBEL: De ukrainske fargene pryder igjen Kherson by, og jubelen sitter løst, men vi må stålsette oss for funnene som kommer. Det sier professor Sven Holtsmark. Foto: Yevhenii Zavhorodnii/AP

Men frigjøringen betyr også at russernes brutale spor på nytt vil komme for dagen.

Denne gangen i et omfang vi så langt i Ukraina-krigen knapt har sett maken til, sier ekspert Sven Holtsmark.

– Grusomt

Han er professor i historie og tidligere instituttleder ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

– Nå kommer vi til å se massegravene, både enkelttilfellene og massetilfellene, i stort omfang. Sannsynligvis i et veldig stort omfang, sier Holtsmark til TV 2.

Det begrunner han med at store områder i løpet av kort tid har blitt gjenerobret av ukrainske styrker.

PROFESSOR: Sven Holtsmark tror vi vil se et stort omfang av torturkamre og massegraver. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Veldig mange større og mindre landsbyer har blitt befridd. Vi må stålsette oss for grusomme nyheter, sier Holtsmark.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa søndag at etterforskere har avdekket over 400 krigsforbrytelser i Kherson fylke, og at de er i gang med å pågripe de skyldige.

Ser endring i Putin-regimet

Etter frigjøringen av Kharkiv tidligere i høst ble det ifølge ukrainske myndigheter avdekket flere hundretalls graver med både sivile og soldater.

I samme fylke ble det også funnet flere torturkamre.

BRUTALT: Professor Sven Holtsmark mener Putin-regimet blir mer og mer «grusomt». Foto: Sergei Bobylev/AP

– Har Russlands hær en tradisjon for brutalitet i sin krigføring?

– Vi skal være varsomme med å si at et land har tradisjoner. Men det er noen mønstre i russisk krigføring fra gammelt av. Og Russlands dype forakt for egne soldater har vært tydelig i Ukraina. Det er en likegyldighet overfor egne tap, sier professoren.

Holtsmark peker på Putin-regimet som brutalt.

– Det er mer konstruktivt å se på dette som enda et utslag av Putins regime, som er brutalt og vulgært, og som vi ser blir mer og mer grusomt.

Vitne forteller om tortur

Han viser til en video som nylig kom ut. Der kan man se hvordan Wagner-gruppen henretter en angivelig desertør med slegge, etter å ha blitt frigjort fra ukrainsk fangenskap.

Reuters har ikke verifisert videoen.

En innbygger i Kherson forteller Sky News om omfattende torturvirksomhet.

– I 20 celler var det mer enn 180 fanger. Hver dag ble folk torturert, sier han til kanalen, og legger til:

– De ble alvorlig torturert, med elektrosjokk, kveling med vann og kutting. De gjorde ting som jeg ikke kan forestille meg hvordan et menneske kan gjøre.

Oberstløytnant Palle Ydstebø uttalte i helgen at de russiske styrkene trolig har etterlatt mange miner i Kherson by.

– Russerne har nok etterlatt mange miner. Taktiske minefelt er en del av krigføringen som har foregått, så dette er også ukrainernes bekymring nå, sa Ydstebø.

Presset i Donetsk

Mandag er president Zelenskyj på plass i Kherson.

– Vi beveger oss fremover. Vi er klare for fred, fred for hele landet, sier han til ukrainske styrker på stedet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

GJENEROBRET: President Volodomyr Zelenskyj sammen med soldater i frigjorte Kherson mandag. Foto: Handout / AP

Holtsmark tror nå vi vil se ytterligere aktivitet i Donetsk, lengre øst i landet, hvor de russiske styrkene styrker seg og legger press på Ukraina.

– Der er det et «helvete» for de ukrainske styrkene, som Zelenskyj har uttalt. Gjenerobringen av Kherson gir Ukraina mulighet til å trekke styrker ut av byen, samtidig som de må holde tilstrekkelig med styrker i byen for å holde russerne tilbake sier han.