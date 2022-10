Blir kalt Putins verste fiende: – Jeg føler meg aldri trygg

DØDSTRUSSEL: Bill Browder lever under konstant dødstrussel. Han hadde med seg flere livvakter da han deltok på et arrangement i Oslo mandag kveld. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Helt siden Bill Browder landet på Oslo Lufthavn har han hatt livvakter i nærheten.

Sikkerhetstiltak og frykt har blitt en vanlig del av hverdagen til den 58 år gamle finansmannen og menneskerettighetsaktivisten.

– De vil ha meg død, og de er klare til å gjøre omtrent hva som helst for å drepe meg, sier Browder til TV 2.

FØLGER MED: I tillegg til å ha livvakter er også politiet varslet om at Browder er i landet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Saksøkt og drapstruet

I flere år bodde Browder, som er amerikansk-britisk, i Russland og drev det største utenlandske investorselskapet i landet.

Men etter å ha avdekket omfattende korrupsjon fra president Vladimir Putin og hans støttespillere har Browder blitt svartelistet.

– De har prøvd å arrestere meg, saksøke meg og drepe meg. Jeg føler meg aldri helt trygg, sier Browder.

I 2009 ble hans forretningspartner og advokat Sergej Magnitskij drept i russisk fengsel. Siden det har Browder levd under konstant dødstrussel.

– Det påvirker alt jeg gjør, og det påvirker selvfølgelig familien min også, sier Browder.

Denne uken besøker han Norge i forbindelse med at hans andre bok «Kalde penger. En sann historie om å overleve Putins vrede» blir lansert på norsk.

– Da jeg begynte på denne boken for tre år siden hadde jeg aldri trodd at den skulle være så aktuell som den er nå, sier Browder.

BESTSELGER: Boken ble lansert i USA i april og har allerede blitt en bestselger. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Han er en psykopat

Helt siden krigen brøt ut har Browder fulgt nøye med på alt Putin gjør.

– Putin har feilet på alle nivåer. Han trodde krigen kunne vinnes på tre dager, men nå har det gått syv måneder. Han trodde ikke Vesten ville svare, men nå har de sanksjonert for over 350 billioner dollar, sier Browder.

Selv om Putin har møtt mye motstand tror Browder likevel det er viktig ikke å undervurdere presidenten.

– Han er ekstremt sta. Vi bør anta at Putin bare vil fortsette og fortsette, sier Browder.

– Hvor langt tror du han er villig til å gå?

– Jeg tror ikke Putin har noen begrensinger. Han er en psykopat og alt han bryr seg om er sin egen overlevelse.

NÅDELØS: Browder mener Putin er helt nådeløs i sin kamp. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener det kan ta år

De siste dagene har Ukraina gjort flere viktige gjennombrudd. Browder mener likevel at det kan ta lang tid før krigen er over.

– Jeg ser ingen ende på krigen. Ukrainerne kommer ikke til å gi opp, og russerne kommer ikke til å gi opp, men ingen av sidene har nok militær makt til å ødelegge den andre, sier Browder.

Han tror krigen potensielt kan dra seg ut over flere år, og at det til slutt er to ting som kan avgjøre utfallet.

– Enten kan ukrainerne til slutt bryte de russiske soldatene ned sånn at de trekker seg tilbake, eller så vil det over tid skje en politisk endring som gjør at Vesten slutter å støtte Ukraina. Da vinner Russland, sier Browder.

– Hva skjer hvis Russland vinner?

– Da er ikke denne krigen over. Da står de ved grensen til Estland om ikke så lenge, sier Browder.

SIKKERHET: Brower har blitt vant til å leve med økt sikkerhet i frykt for hva Putin og han støtte spillere kan finne på. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Kritiserer Norge

For at krigen ikke skal dra seg ut over flere år mener Browder det er essensielt at vesten kommer med sterkere sanksjoner.

– Det er mer som kan gjøres.

Han mener det særlig er ett viktig smutthull som gjør at Russland kan fortsette krigen med full styrke. Selv om de fleste land har innført sterke sanksjoner mot Russland er det fortsatt noen land som ikke har gjort det.

– Blant annet Tyrkia, De forente arabiske emirater, Sør-Afrika, Brasil. India. Alle disse landene burde bli satt i en posisjon der de enten må velge Russland eller resten av verden, sier Browder.

Han er også kritisk til at ikke Norge har gjort mer. '

– Norge burde slutte å handle fisk med russiske trålere, de burde stenge grensen til Russland og de burde delta i sekundære sanksjoner mot land som Tyrkia, sier Browder.