– Blir ikke mye klokere av denne listen

Tirsdag kveld publiserte Høyre en tidslinje over hva Erna Solberg visste om ektemannen Sindre Finnes sin aksjehandel.

– Den har vi laget nettopp fordi det stilles mange legitime spørsmål, når fikk man vite, hvem kontaktet hvem. Derfor ville vi lage en grundig sammenstilling som viser nettopp det, sier Høyres nestleder Henrik Asheim til TV 2.

NESTLEDER: Henrik Asheim i Høyre. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Rødts leder Marie Sneve Martinussen er tydelig om hva hun mener om det Høyre har brakt til bordet.



– Jeg blir ikke mye klokere av denne lista. Kjernen i saken er at aksjehandelen og habilitet ikke ble tatt på alvor i hele Høyres regjeringsperiode, og denne tidslinjen bekrefter at de heller ikke gjorde det i valgkampen, etter å ha være høye og mørke mot den sittende regjeringa, sier Martinussen.

Hun mener konsekvensen av Høyres oppførsel – uavhengig av om det var noen rundt henne sin skyld – er at Høyres leder villedet befolkningen rett før valget.

Asheim avviser beskyldninger om at Høyre stjal valget.

– Det gjorde vi virkelig ikke. Dette var en sak heller ikke vi visste om. Vi visste at det var en aksjehandel, men onsdagen etter valget fikk vi det totale omfanget. Det var mye større enn vi visste.

– Åpenhet er avgjørende

Saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), sier det er avgjørende å få svar på alle uoppklarte spørsmål.

– Åpenhet er avgjørende for folkets tillit til politikerne generelt og Solberg og Høyre i denne saken spesielt. Det er utfordrende for troverdigheten og tilliten at historien på flere punkter må korrigeres, og at media stadig belyser nye forhold ved saken, sier Almeland i en uttalelse til NTB.

KREVER SVAR: Saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen Grunde Almeland (V). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Han sier at han forstår at folk fremdeles setter spørsmålstegn ved aksjesaken til Erna Solberg og ektemannen og håndteringen av den.

– Det må Solberg og Høyre svare for selv. For kontrollkomiteen vil det aktuelle være å se på de konkrete habilitetsbruddene og forhold som belyser de spesifikt.

– Seigpining

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland, mener tidslinjen til Høyre endrer det aktum at saken er veldig alvorlig.

– Saken er så alvorlig for den tidligere statsministeren at hvilken som helst tidslinje ikke endrer på det faktum at Solberg har begått et alvorlig tillitsbrudd, sier hun til TV 2.

KRITISK: Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Geir Olsen/NTB:

Hun mener Høyre nå bedriver seigpining.

– At Solberg og Høyre, akkurat som Huitfeldt, også ender opp i en sånn seigpining og minutt-for-minutt-dekning med nye avsløringer er ikke bra for demokratiet og folks tillit, sier Liland.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, mener Høyre-leder Erna Solberg burde gjort mer for å få oversikt over aksjehandelen til ektemannen.

– Dette er en omfattende og alvorlig sak for Høyre og Erna Solberg. Tidslinjen viser ikke noe nytt, men det synes åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Høyres nestleder erkjente i dag tidlig at listen kunne vært laget raskere, skriver Aasrud i en e-post til NTB.

REAGERER: Rigmor Aasrud (Ap) i den muntlig spørretime på stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB

Asheim er enig i at alle opplysningene om aksjehandlene burde kommet før, men står fast på at Solberg gjorde det hun kunne.

– Jeg tror alle skulle ønske at vi visste dette for kjempelenge siden. Men sannheten er det kom til slutt, og det var fordi Sindre Finnes ikke hadde vært helt ærlig om hva som var situasjonen, sier Asheim til TV 2.

Vil ha totalforbud



Martinussen i Rødt mener det er på tide med et oppgjør med aksjehandler.

– Vi trenger et totalforbud mot aksjeandel for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller, slik at det ikke kan reises tvil ved hvilke økonomiske interesser ministre har i politiske saker.

Hun vil at Stortinget skal granske habilitetsspørsmål i Solberg-regjeringen.

– Rødt tok initiativ til, og fikk flertall for, at Stortinget skal granske habilitetsspørsmål i Solberg-regjeringa. Nå må alle kort på bordet slik at Stortinget kan ta tilbake kontrollen og starte arbeidet med å gjenreise tilliten.

Den jobben skal ikke gjøres av kontrollkomiteen, mener lederen, Høyres egne Peter C. Frølich.

Han understreker at Stortingets kontrollkomité har som oppgave å føre kontroll av den sittende regjeringen.

– Kontrollkomiteen behandler ikke enkeltpartiers mediehåndtering av denne saken. Vi driver parlamentarisk kontroll av regjeringen, og dens statsråder. Dette betyr at vi undersøker habilitetsbrudd fra Brenna, Trettebergstuen, Borten-Moe, Huitfeldt og Solberg begått i deres periode i regjering, skriver han i en tekstmelding.