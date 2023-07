Blir hylla for å «gi faen»

På konsertar spelar Sondre i bar overkropp. Folk kallar han modig og elskar at han «gir faen». Sjølv vil han at det ikkje skal spele noka rolle korleis han ser ut.

Nittenåringen Sondre Svorkås står på scena og ser utover publikum.

Heilt sidan han gjekk i 8. klasse, har musikk vore ein viktig del av livet.

– Det starta med at eg klimpra litt på ukulela til søstra mi og fort fann ut at det var noko eg meistra.

Deretter har det gått i alt frå bassgitar, piano, gitar og trommer til vokal.

MUSIKALSK: Musikk er ein viktig del av livet til nittenåringen. Foto: Rita Løseth / Nyss

Blir lagt merke til

Sondre går på musikklinja på vidaregåande i Ålesund og på klassekonsertane har han gjort seg bemerka for si «gi faen»-haldning, fortel han.

IDENTITET: – Det treng ikkje å bli heile personlegdomen din, å ha stomi, meiner Svorkås. Foto: Rita Løseth / Nyss

Han opptrer nemleg gjerne i bar overkropp, noko som gjer stomiposen hans synleg.

Lokalavisa Nyss har også skrive om han.



– Spesielt foreldra til klassekameratane mine seier dei er imponerte over at eg gir sopass faen, fortel han til TV 2.



Men for Sondre handlar det ikkje nødvendigvis om å gjere eit poeng ut av at han har stomi.

Skambelagt

Svorkås er ikkje åleine. 22.000 nordmenn lever med stomi.

Kva er stomi? Ei kunstig åpning mellom eit hulorgan og kroppsoverflata eller eit anna hulorgan.

Åpninga blir laga kirurgisk fordi den naturlege avløpsvegen treng avlastning eller ikkje fungerer som følge av sjukdom. Kjelde: Norsk helseinformatikk / Store norske leksikon

Eit overraskande høgt tal, fordi vi so sjeldan ser det, meiner dagleg leiar i Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft (Norilco), Roy A. Farstad.

– Mange går i årevis utan å fortelje folk at dei har stomi. Mage og tarm er ofte forbunde med skam, seier han.

FJERNER TABU: Farstad hyller at Sondre alminneleggjer det å ha stomi. Foto: Norilco

Men ei endring er på gang. Til dømes brukar no fleire kjende kleskjedar modellar med stomi i marknadsføringa si, fortel Farstad. Og folk som Sondre er med på å bryte stigma.

– Ein skal ikkje kimse av kor viktig denne normaliseringa er for dei som lever med dette.

– Vil alltid vere ein forskjell

Svorkås vart fødd med Hirschsprungs sjukdom, ein tilstand som gjer det vanskeleg å kvitte seg med avføring. Tre dagar gamal blei han operert på St. Olavs hospital i Trondheim.

VIRKA IKKJE: – Tjukktarmen min fungerte rett og slett ikkje som han skulle, fortel Svorkås. Foto: Privat

Eitt av 5000 barn blir født med sjukdomen kvart år, opplyser Norilco.

Sondre har levd med det heile livet og tenker ikkje noko spesielt på det.

INGEN STOMI-AKTIVIST: Svorkås ser ikkje på seg sjølv som ein aktivist på nokon som helst måte. Foto: Rita Løseth / Privat

– Samtidig anerkjenner eg at det alltid vil vere ein fysisk forskjell på det å ha stomi og ikkje.

Massiv respons

Etter at lokalavisa i heimkommunen skreiv om Sondre, har responsen vore enorm. Lesarane har vore svært interesserte i temaet, har han fått høyre.



– Klart det er kjekt å få slike tilbakemeldingar.

Farstad i Norilco «hyllar» Sondre for haldninga hans, og har stor forståing for den massive responsen etter saka i lokalavisa.

– Han har ein stomi, men er so mykje meir, og vil ikkje at det skal spele noka rolle.

Denne haldninga kombinert med at vi i større grad blir meir eksponert for stomi, kan bidra til at det blir lettare for menneske å akseptere og tilpasse seg eit liv med stomi, legg Farstad til.



AKSEPT: Sondre har levd med stomi så lenge han kan hugse. Her er han seks år gamal. Foto: Rita Løseth / Privat

– Eg forstår at mi openheit kan ha betydd mykje for folk, til dømes dei som set grenser for kva antrekk dei kan gå med når dei driv med idrett eller er på stranda, seier Svorkås.