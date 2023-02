– Blir full storm

FRAM OG TILBAKE: AIS-sporet viser hvordan det russiske fiskefartøyet «Kapitan Gerashchenko» har gått fram og tilbake i Lyngenfjorden det siste døgnet, for å komme i le for uværet. Foto: Skjermdump NAIS /Kystverket

Det dårlige været i nord har ført til at flere fiskefartøy, også russiske, har fått tillatelse fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til å søke ly i fjordene i Troms.

Tirsdag formiddag lå det, ifølge Kystverkets nettjeneste NAIS, elleve russiske fiskebåter i området ved og nordøst for Tromsø – deriblant 57 meter lange «Kapitan Gerashchenko».

I LE: Tirsdag formiddag lå det elleve russiske fiskebåter i området ved og nordøst for Tromsø. Foto: Skjermdump NAIS /Kystverket

Fram og tilbake

Det digitale sporet etter det russiske fiskefartøyet viser hvordan båten har gått fram og tilbake i Lyngenfjorden det siste døgnet, for å komme i le for uværet.

Tillatelsene til å ligge i ly i fjordene skjer etter søknad, og er ifølge talsperson Jonny Karlsen i FOH en vanlig prosedyre når det er krevende forhold langs kysten.

Det var NRK som først omtalte saken.

GODT FORTØYD: Den 15 meter lange fiskebåten «Sandviknes» ligger til kai på Sommarøy. Foto: Markus Furnes Les mer LANDLIGGE: Havna på Sommarøy på yttersiden av Tromsø er full av fiskebåter som søker ly for uværet. Foto: Markus Furnes Les mer HØY SJØ: Også i havna på Sommarøy utenfor Tromsø var det mye sjø tirsdag. Foto: Markus Furnes Les mer

«Pløyer» landsdelen

Vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Værvarslinga i Nord-Norge sier til TV 2 at status for Nord-Norge tirsdag ettermiddag er at en såkalt «kaldfront» er i ferd med å «pløye» seg gjennom hele landsdelen.

En kaldfront er definert som en grense mellom to luftmasser av ulik temperatur. Når disse luftmassene møtes, gir dette ustabile værforhold med mye vind, nedbør, og også tordenbyger.

Kaldfronten transporteres av lavtrykkene i havet rundt oss.

– For øyeblikket ligger denne kaldfronten over Troms og Finnmark. Den tar med seg mye vind og mye nedbør i form i form av regn, sludd og haglbyger, sier Skjervagen.

Stiv kuling og torden

Hun legger til at det er litt roligere i Nordland tirsdag ettermiddag, til tross for at det fortsatt er stiv til sterk kuling på utsatte steder langs kysten.

I Troms er det sørvest sterk kuling på utsatte steder med periodevis liten storm på kysten. Her skal vinden minke til liten kuling sent tirsdag kveld.

Finnmark har den samme sørvesten, med stiv til sterk kuling på utsatte steder og periodevis liten storm langs kysten av Vest-Finnmark.

Det kan bli enkelte tordenbyger langs kysten i Troms og Finnmark i ettermiddag og kveld, ifølge meteorologen.

Fra vondt til verre

– Hva med onsdag, da skal det vel dra seg til?

– Det stemmer. Vinden i Nordland og Troms vil øke til sørvestlig full storm, og kanskje sterk storm rundt Vestfjorden, sier Skjervagen.

Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27-33 meter per sekund, og Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler farenivå oransje for kystområdene, og gult for vind- og flomfare for øvrige deler av landsdelen.



Oransje farevarsel: det ventes også svært kraftige vindkast i Lofoten, Vesterålen og deler av Troms onsdag 💨



Det ventes vindkast på 33-38 m/s fra sør og sørvest, og storm i middelvind.



Ellers gjelder gule farevarsler om vindkast (27-33 m/s) for store deler av Nord-Norge ⚠️ pic.twitter.com/7akTzcAUIJ — Meteorologene (@Meteorologene) February 7, 2023

Ta forholdsregler

Det ligger an til å bli mye regn i Nord-Norge. «Styrtregn», ifølge Skjervagen – og med styrtregn følger fare for overvann i tettbygde områder.

Det kan også bli krevende kjøreforhold, grunnet overvann og fare for vannplaning.

– Tilpass farten og kjør etter forholdene, er meteorologens oppfordring.

I forhold til vinden går anbefalingene ut på å sikre løse gjenstander, og å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, på sjøen og ved strandsonen.

– Her kan det bli kansellerte avganger for fly, ferger eller annen transport, og broer kan bli stengt, sier meteorologen.