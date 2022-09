Blinken om atomvåpen: – USA har en plan

Bekymringen for at Russland skal bruke taktiske atomvåpen i krigføringen i Ukraina øker. USA vil vise handlekraft dersom det skulle skje, sier USAs utenriksminister.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte seg om den økende bekymringen for at Russland skal bruke atomvåpen i intervjuet 60 minutes til amerikanske CBS søndag.

– Vil noen stoppe Putin?

Om noen vil hindre Putin i å bruke atomvåpen, var ett av spørsmålene Blinken svarte på. Blinken sier Kremlin har en «kommandolinje» i spørsmål om atomvåpen, men det er svært usikkert om noen vil si nei til Putin hvis han bestemmer seg for å avfyre et atomvåpen, sier Blinken til CBS.

– Det er vanligvis ikke noen som kan eller vil si sannheten til makten. Jeg tror det er en del av grunnen til at Russland har havnet i dette uføret: Ingen i systemet kan si til Putin at det han gjør er galt.

Forrige onsdag mobiliserte Putin 300 000 reservister og truet med å bruke atomvåpen. Han sa at «dette ikke er en bløff» og at «Vestlige makter har bestemt seg for å ødelegge Russernes hjemland»

På videoen varsler Putin delvis mobilisering i en tale som ble sluppet onsdag forrige uke:

– USA har en plan

Blinken er helt klar på at USA vil møte et atomangrep med handlekraft. Men i likhet med Biden, som uttalte seg fredag, vil han ikke gjøre rede for akkurat hvordan de skal svare på et angrep på Ukraina med atomvåpen. Men USA har en plan klar, sier han i intervjuet.

– Er det en plan som vil forhindre tredje verdenskrig? spør intervjuer.

– President Biden har vært fast bestemt på at vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg, og vi gjør alt vi kan for å få andre land til å legge press på Russland. Vi er også fast bestemte på at denne krigen ikke skal ekspandere eller omfatte flere områder, forklarte Blinken.

Jake Sullivan, sikkerhetsrådgiver, uttalte seg til pressen søndag. Han advarte Russland mot å "vifte rundt med atomkortet". Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters / Scanpix

– USA vil vise handlekraft

Blinken gjentok og forsterket beskjeden fra sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan som talte til pressen i Det Hvite Hus søndag. Han bekreftet Joe Bidens tidligere svar på en økende bekymring om at Vladimir Putin skal bruke taktiske atomvåpen i Ukraina.

Ifølge Sullivan har Det Hvite Hus vært i dialog med Kremlin på høyt nivå, og de har vært helt tydelige:

– Enhver bruk av atomvåpen gi katastrofale konsekvenser for Russland. USA og våre allierte vil svare handlekraftig, og vi har vært helt klare og spesifikke om hva det innebærer, sa Sullivan til CBS.

Ifølge Sullilvan er dette et svar til Russlands president Vladimir Putin.

– Han har viftet med atomkortet flere ganger under konflikten, sier Sullivan. Han føyer til at Bidenadministrasjonen er nødt til å ta dette på dypeste alvor.

Tror ikke Russland bløffer. Foto: Ukrainian presidential press / AFP / Scanpix

Zelenskyj: Tror ikke Russland bløffer

I et intervju med CBS sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han ikke er sikker på at Putin bluffer med sine atomtrusler.

– Kanskje det var en bløff i går. Nå kan det være en realitet, sier han.

Bekymringen over atomtruslene har økt i takt med folkeavstemningene i okkuperte ukrainske områder. Alt tyder på at Russland kommer til å erklære områdene for russisk territorium, kanskje så tidlig som førstkommende fredag. Da vil ukrainske angrep på områdene være et angrep på Russland, og de vil kunne forsvare seg med taktiske atomvåpen.