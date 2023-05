Bli med om bord på monsterskipet: – En flytende flyplass

Onsdag ankret verdens største krigsskip opp utenfor Oslo.

Skipet er drevet av to kraftige atomreaktorer, og er på sitt første operative tokt.

Skipet skal brukes i områdene til det amerikanske sjøforsvarets sjette og andre flåte.

Det vil si Atlanterhavet og nordområdene.

– Bråkete



Om bord på skipet står de grå jagerflyene tett i tett på rekke og rad.

Jonathan Cox bærer tittelen Senior Chief Petty Officer. Han møter TV 2 på dekk torsdag formiddag.

SJEFER: De amerikanske offiserene inviterte norsk presse om bord på det enorme krigsskipet torsdag formiddag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Mannskapet har vært på sjøen i litt over en måned nå, forteller den uniformerte offiseren.

Ifølge de offisielle tallene er det plass til «75+» fly på hangarskipet.

Ledelsen sier til TV 2 at de selv er usikker på nøyaktig hvor mange fly som er om bord på skipet akkurat nå.

HEIS: Jagerflyene kan flyttes til en hangar i underetasjen for å gi mer plass på rullebanen Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer 20230524 Oslofjorden. Verdens største krigsskip er på vei inn Oslofjorden Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» har kurs mot Norge. Onsdag morgen seiler skipet inn mot Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer 20230524 Oslofjorden. Verdens største krigsskip er på vei inn Oslofjorden Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» har kurs mot Norge. Onsdag morgen seiler skipet inn mot Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer

Det amerikanske forsvaret skriver at skipet kan sende av gårde to fly i minuttet på sitt raskeste.

– Her har vi for det meste F-18-jagerfly, sier Cox og peker utover.

– Dette er en flytende flyplass.

FLYPLASS: Jonathan Cox sier at han for det meste jobber på et kontor om bord på hangarskipet Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer 20230524 Oslofjorden. Verdens største krigsskip er på vei inn Oslofjorden Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» har kurs mot Norge. Onsdag morgen seiler skipet inn mot Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer 20230524 Oslofjorden. Verdens største krigsskip er på vei inn Oslofjorden Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» har kurs mot Norge. Onsdag morgen seiler skipet inn mot Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer

Ute på rullebanen forteller Cox at hans oppgaver på skipet primært foregår på et kontor.

– Kontoret mitt er faktisk like under her, så det blir noen ganger litt bråkete når flyene tar av og lander. Det kan du jo se for deg, sier han med et smil.

USS Gerald R. Ford USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget.

Byggingen av det nye skipet startet allerede i 2009, og i 2013 ble det døpt.

Skipet er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo ble første havn som besøkes.

Skipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Om bord er et mannskap på 4500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre.

Prisen var på 13,3 milliarder dollar – med dagens kurs rundt 145 milliarder kroner.

Skipet drives av to atomreaktorer. For å kontrollere at det ikke slippes ut radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, skal prøver analyseres før, under og etter anløpet.

Skipet har 11 våpenheiser som kan frakte 11 tonn om gangen.

Et søppelforbrenningsanlegg brenner i snitt mellom 1,1 og 1,4 tonn søppel om dagen. På denne måten blir 100 kilo søppel redusert til ett kilo aske

Mannskapet har også tilgang til blant annet frisør, tannklinikk, flere butikker, kaffebar og en fullt utstyrt sykestue.

– Uønsket spenning

Cox mener besøket markerer det tette militære samarbeidet mellom Norge og USA.

Mer amerikansk tilstedeværelse framover kan skape hodebry for Norge, tror professor i militær strategi, Tormod Heier.

Heier sier at USAs operasjonskonsept er basert på overraskelse. Russerne skal aldri vite hva som kommer.

SPENNING: Tormod heier tror monsteskipets oslobesøk har en viktig militærfaglig funksjon for både Norge og USA. Foto: Ole Berg-Rusten

– Dette er fint for USA, for da kan de lettere avskrekke russerne i nord, sier Heier til NTB.

– Men for Norge, som ofte har ønsket forutsigbarhet og åpenhet i samme område, kan samordningsproblemer med USA føre til uønsket spenning, sier Heier.

Nye spilleregler

Han sier det særlig kan skape problemer i farvannet der Norge daglig henter ut milliardinntekter i olje, fisk og gass.

– Å opprettholde en form for lavspenning i de norsk-russiske grenseområdene, samtidig som norske myndigheter også åpner opp for en mer uforutsigbar amerikansk militær tilstedeværelse, er et vedvarende problem for lille Norge, mener Heier.

NABOER: Når spenningen mellom USA og våre russiske naboer i nord øker, vil det bli mer amerikansk tilstedeværelse, tror Heier. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det er en posisjon Norge har vært i lenge. Under den kalde krigen, for eksempel.

Da sa Norge nei til både atomvåpen på norsk jord og amerikanske baser her.

Etter Ukraina-krigen, som har endret spillereglene i Europa, kan det hende USA kommer med nye krav.

– Ja, for ofte er det slik at handlingsrommet til Norge krymper når spenningen rundt oss øker. Etter Ukraina-krigen har spenningen mellom USA og Russland økt, og det betyr at amerikanerne vil være mer til stede i nord, sier Heier til NTB.

Viktig for Norge og USA

Rent militærfaglig sier Heier at flåtebesøket i Oslo har en viktig militærfaglig funksjon for både Norge og USA.

– Amerikanerne blir bedre kjent med de særnorske forholdene, spesielt den politiske og militære sensitiviteten overfor den russiske Nordflåten på Kolahalvøya.

ØVELSER: Norske soldater trener ofte med soldater fra andre allierte land. Her besøker Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Troms under øvelsen Cold Response. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Heier sier at det lett kan oppstå kriser og uforutsette spenninger i de norsk-russiske områdene dersom amerikanerne trår feil. For eksempel ved at de sender feil signaler i måten de opererer på.

– Dette spillet kan norske soldater til fingerspissene, legger han til.

For Norges del gir besøket en unik anledning til å samspille med en gigantisk hangarskipsgruppe.

– Spennende

Det er planlagt øvelser med det norske forsvaret i forbindelse med besøket av monsterskipet. Etter at stoppet i Oslo er over, skal skipet nordover.

INTERESSANT: Sjefen for sjøforsvaret Rune Andersen forteller at norske soldater ofte øver med amerikanerne. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Selv om båten er stor, mener sjøforsvarssjefen at den er avhengig av støttefartøy rundt seg. Det er her Norge skal bidra.

– Når vi snakker om den avskrekkende effekten, så er dette skipets rette element ute på havet, sier sjefen for det norske sjøforsvaret, Rune Andersen til TV 2.



Under innseilingen til Oslo, ble det amerikanske krigsskipet eskortert inn av den norske fregatten KNM Roald Amundsen.

STØRRELSESFORSKJELL: Her blir det amerikanske krigsskipet eskortert inn av den norske fregatten KNM Roald Amundsen (til høyre). Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det var faglig interessant og spennende. Vi måtte kjøre opp alle nettverk og sambandssystemer for å samarbeide tett på sjøen, sier Andersen.

– Vi pleier å samarbeide ganske ofte. I fjor var ett av våre fartøy utplassert med en amerikansk hangarskipsgruppe over tid. Vi har de prosedyrene og systemene for å koble oss opp mot dem.