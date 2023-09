Ble utsatt for blind vold – raser mot henleggelse

Lørdag delte Ofstad et innlegg på Instagram som har vekket sterke reaksjoner.

Der fortalte Kvelertak-gitaristen hvordan han ble utsatt for blind vold midt på dagen i Oslo tidligere samme uke.

Oftsad syklet oppover Åkebergveien i Oslo da han ut av det blå ble meid ned av en fremmed mann som kom joggende.

– Jeg datt i bakken, hvor han fortsatte å banke løs på meg med slag og spark. Det eneste jeg klarte å tenke var: dette kommer til å gjøre jævlig vondt, skriver Ofstad i innlegget.



Ble henlagt tre dager senere

Kvelertak-gitaristen kontaktet raskt politiet og fikk gitt en beskrivelse av mannen som var voldelig mot ham. Han hjalp også politiet med å få tak i mannen kort tid etter.

– Det er over tenker jeg, justice has been served. Du slipper ikke unna med å slå folk ned på gata ut av det blå, skriver Ofstad.

Derfor var overraskelsen stor da han torsdag, bare tre dager etter hendelsen, fikk beskjed om at saken er henlagt.

Ofstad har ikke svar på TV 2s henvendelser tirsdag. Til VG sier han at han har fått flere henvendelser etter at han la ut innlegget fra personer som har opplevd det samme.

– Henleggelsen for meg var et ekstra slag i trynet. Det føles urettferdig og uforståelig, sier Ofstad til avisen.



Etter voldshendelsen tilbrakte han seks timer på legevakten og fikk påvist hjernerystelse, forteller han på Instagram.

REAGERER: På Instagram utrykker Ofstad frustrasjon over det som har skjedd. Foto: Instagram

Politiet: Forstår reaksjonen

Politiinspektør Henriette Taxt Røstadli sier at hun har forståelse for at Ofstad reagerer på henleggelsen av saken.

– Han er kontaktet av etterforsker for å forklare bakgrunnen, skriver Røstadli i en e-post til TV 2.



Hun forklarer at saken ble henlagt etter bevisets stilling fordi det var «bevismessig tvil omkring de subjektive straffbarhetsvilkår, nemlig om siktede innehar den nødvendig grad av skyldevne».

– Det er foretatt en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede i anledning saken. Konklusjonen var her at det foreligger tvil om siktede var i en psykisk tilstand som medfører utilregnelighet. For å avklare dette fullstendig må en full judisiell undersøkelse til, skriver Røstadlie.

Vurderte ikke saken som alvorlig nok

Politiinspektøren forklarer videre at politiet har vurdert at voldssaken og ordensforstyrrelsen ikke er alvorlig nok til at de har prioritert å gjennomføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse.

Derfor har de henlagt saken på bevisets stilling, selv om det er tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

– Dette kan endre seg dersom han foretar nye straffbare forhold av en viss alvorlighet, og det må da løpende vurderes om en full judisiell undersøkelse skal innhentes, sier Røstadlie.

TV 2 har i en serie saker fortalt om vold, trusler og narkotikalovbrudd som blir henlagt av politiet, fordi det var tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

Flere av dem som hadde fått saker henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet, ble senere drapsmenn.

Reagerer på politiets håndtering

I innlegget, som Ofstad har adressert til Oslo-politiet og justisminister Emilie Enger Mehl, reagerer han også på måten han ble møtt av politiet på.



– Politibetjenten kommer bort til meg etter de har fått han i bilen, og sier: «Hvis du ljuger til meg nå, så er du i STOR trøbbel, med en aggressiv og truende tone», skriver han.



Oftsad hevder også at betjenten ble oppgitt da hun fikk høre at navnet hans var Maciek, og beskriver det som rasisme.

Røstadli i Oslo-politiet sier at betjentene som håndterte situasjonen sier de overhodet ikke kjenner seg igjen i disse beskrivelsen.



– Politiet plikter å opplyse alle fornærmede om anmelderansvaret. Det blir opplyst om at det er straffbart å gi uriktige opplysninger til politiet eller andre offentlige myndigheter, og det er også straffbart å lyve til politiet. Dette blir det orientert om til alle som anmelder saker, også den fornærmede i denne saken. Han ble også oppfordret til å anmelde saken i etterkant fordi situasjonen på stedet var kaotisk, skriver hun.

Mehl: Gjør inntrykk

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at opplevelsen til Ofstad gjør inntrykk.

– Vold er aldri greit, og jeg forstår at det virker provoserende ut fra hans gjengivelse av det som har skjedd. Dessverre kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker. Jeg kjenner derfor ikke politiets vurderinger eller oppfatning av hendelsen, eller hva som ligger bak henleggelsen, sier hun til TV 2.

FORSTÅELSE: Justisminister Emilie Enger Mehl sier vold aldri er greit. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ofstad opplyser på Instagram at han har klaget på vedtaket om henleggelse.