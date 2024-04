Ble utfordret: – Hvorfor væpner du deg på byen?

Onsdag formiddag sitter Kevin Winness Simensen (27) igjen i vitneboksen og forklarer seg i saken mot den tiltalte politimannen fra Kongsberg-politiet.

Natt til 30. oktober 2022 ble han utsatt for massiv vold av politimannen.

Nå skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om politimannens voldsbruk var lovlig, eller ikke.

To timer etter hendelsen viste en blodprøve at Simensen hadde en promille på 1,8. Det ble ikke påvist noen narkotiske stoffer i blodet hans.

OVERVÅKNINGSVIDEO: Videoen fra hendelsen viser at politimannen slår Simensen med knyttet neve 16 ganger. Foto: Privat

Han innleder forklaringen sin med å si at det er vanskelig å huske detaljer fra hendelsesforløpet. Det han derimot husker er sjokket etter det han opplevde som et plutselig overfall.

– Det føltes egentlig ut som at jeg bare plutselig ble overfalt, samtidig som du visste at politiet sto der. Det var ingen som gjorde noe med det. Det var ingen som sa noe. Det ble veldig mye forvirring, sier Simensen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor

Tirsdag vitnet den tiltalte politimannen om hvordan han opplevde situasjonen på bensinstasjonen i Kongsberg sentrum.

Partene er enige om at Simensen sto sammen med to politikollegaer av tiltalte og en vekter, da tiltalte kom opp på siden av Simensen og tok tak i armen hans.

På vei bort til gruppen hadde tiltalte oppfattet at vekteren dro en finger over sin egen hals, noe tiltalte tolket som at Simensen hadde drapstruet han.

Politimannen gikk deretter opp på siden av Simensen og satte en såkalt kontaktposisjon, som innebærer at han tok tak i Simensens arm med begge sine hender.

BORGARTING: Fornærmede Kristian Pablo Teigen (t.v.) og Kevin Winness Simensen sammen med bistandsadvokat Ida Kristine Kolstad og Sidra Bhatti. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Deretter mener politimannen at Simensen umiddelbart reagerte med å trekke til seg armen med en voldsom kraft, før han tok et skritt bakover. Et skritt som fikk politimannen til å tenke at Simensen ville løpe fra stedet.

– Vi hadde en gjerningsperson vi ikke visste hvem var, med ukjent vilje og kapasitet til å utføre den trusselen. Hadde jeg latt han løpe, så hadde jeg løpt etter. Det å stå alene med Simensen, avskåret fra andre kollegaer, er farlig, sa politimannen da han forklarte seg.

Simensen har en helt annen oppfatning av hvordan det hele begynte.

– Jeg står og har fokus et helt annet sted. Så merker jeg egentlig bare at jeg blir kasta ned. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg føler ikke at det er noen foranledning til det. Jeg sto og diskuterte og det var allerede politifolk der. Det blir en sjokksituasjon ut av det. Jeg tenker bare på å beskytte meg, sier Simensen.

Videoen av hendelsesforløpet kan du se her:

– Usynlige hender er farlige

Tidligere på kvelden hadde Simensen vært i en bursdag med flere venner på Vestfossen, før de bestemte seg for å reise til Kongsberg og utestedet Privat.

Partene er også enige om at Simensen havnet i en diskusjon med en vekter på utestedet, etter at han ble nektet inngang igjen da han hadde tatt seg en røyk på utsiden.

I tingretten forklarte vekteren at Simensen truet med å drepe han. Vekterens skal forklare seg i lagmannsretten også.

Ikke lenge etterpå var Simensen og vennene hans på vei ned til bensinstasjonen for å bli plukket opp av en taxi de hadde bestilt hjem til Vestfossen.

– Da sto vekteren sammen med politiet og pekte på meg. Jeg skjønte at det var et eller annet han vekteren hadde reagert på, sier Simensen.

PÅ BYEN: Vekteren på utestedet Privat skal vitne senere i rettssaken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når han står og sier at jeg har gjort noe jeg ikke har gjort, så blir jeg irritert på det. Både fordi jeg føler at jeg ikke blir hørt og fordi det er feil. Jeg var rolig. Jeg oppsøkte de for å oppklare situasjonen, legger han til.

Omtrent samtidig som dette parkerte patruljebilen til den tiltalte politimannen på bensinstasjonen. Tiltalte sier at han opplevde situasjonen som aggressiv da han valgte å gå ut av bilen og oppsøke de to kollegaene,

Overvåkningsvideoen viser at Simensen sto med begge hendene i lommene på parkasen sin da den tiltalte politimannen kom bort.

Det mener politimannen at var farlig.

– Dette er ting jeg er trent på å se etter. I tillegg så ser man på videoen at han har henda i lomma. Det blir vi trent på. Usynlige hender er farlig hender, sa politimannen.

Uklart hva politimannen sa

Simensen sier at han raskt havnet i en sjokktilstand og «flight mode» da politimannen plutselig la han i bakken. Han hevder at politimannen verken ga seg til kjenne eller ga noen pålegg før volden begynte.

Han hevder han ikke skjønte at det var en politimann.

– Når under hendelsen skjønte du at det var politiet som ønsket å få kontroll på deg? ville Spesialenhetens aktor ha svar på fra Simensen.

– Akkurat når … Problemet med hele situasjonen føler jeg er at det gikk så fram og tilbake. Først begynte den sjokkreaksjonen. Så veksler det litt, men det var ikke sånn at jeg klarte å bli overbevist. Det var sånn at hvis det er politiet, så må det jo stoppe. Jeg tenkte at det kan ikke fortsette sånn her.

FORNÆRMET: Kevin Winness Simensen avbildet under tingrettsbehandlingen i juni i fjor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Var det noen underveis der som ba deg om å ligge i ro eller ga deg noen beskjeder?

– Jeg kan huske at det ble sagt ute på gresset, før det så kan jeg ikke si at det ble sagt noe, sier Simensen.

Politimannen har fått spørsmål om det samme. I sin forklaring sa han at han følte det umulig å kommunisere med verken Simensen eller kollegaene sine.

Politimannen kan heller ikke huske om han sa noe, men han har lagt merke til at stemmen hans var svært hes på et sikret lydopptak fra sambandet etter hendelsen var over.

Straffeattest ble tema

Før politimannens forsvarer John Christian Elden fikk anledning til å stille spørsmål til Simensen, måtte retten avklare hvorvidt det skulle tillates å gå inn på at Simensen har vært i kontakt med politiet etter hendelsen.

Han er blant annet siktet for våpenproduksjon etter at politiet beslagla et 3D-printet våpen i 2023. I rettens dokumentutdrag ligger også Simensens vandel og straffeattest.

Spesialenheten mener derimot at dette ikke har betydning for tiltalen mot politimannen, og partene ble onsdag enige om at vandel og straffeattest ikke skal vises frem for retten.

Politimannen har gjentatte ganger også sagt at han ikke kjente til de to fornærmede, Kevin Winness Simensen og Kristian Pablo Teigen, før 30. oktober 2022.

FORSVARET: Advokatene John Chrstian Elden og Heidi Reisvang forsvarer politimannen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det som derimot ble dokumentert for retten, er at Simensen hadde både en batong og en springkniv i jakken sin da hendelsen fant sted.

Han hevder han ikke visste at våpnene lå i jakken da han dro ut på byen. Partene er derimot enige om at Simensen aldri brukte våpnene, og at politiet var helt uvitende om disse da basketaket fant sted.

John Christian Elden påpeker derimot at kniven ikke lå i sliren sin da Simensen ble ransaket i arresten senere på natten.

– Hvor lenge har du gått med den sånn? spør Elden.

– Det er jeg ikke sikker på. Den har jo et krummet blad da. Hvis den har ligget i jakka sånn når jeg ble kasta rundt, så kan det jo være at den falt ut. Jeg kan ikke svare på det.

I LOMMA: Simensen hadde dette i lomma da han gikk på byen i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Har du gått med den uten slire i lomma hele kvelden uten å vite det?

– Nei. Den har nok vært i slira helt til et eller annet sted inne i basketaket der. Jeg kan ikke svare helt på det, men jeg har ikke gått med den sånn.

På overvåkningsvideoen kan man også se at Simensens batong på et tidspunkt falt ut av jakkelommen hans, før en kollega av den tiltalte politimannen plukket den opp.

– Hvorfor væpner du deg før du går på byen? spør Elden.

– Jeg tenkte ikke at jeg var det.

– Skjønner du at politiet er på vakt for folk som er bevæpnet på byen?

– For så vidt.