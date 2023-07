Ble truffet av lynet: – Kunne gått ille

Da uværet herjet utenfor hos Jimmy Lundgren fra Ljungaverk i Sverige, så han sitt snitt til å fikse garasjeporten. Den sto nemlig åpen og ville ikke lukke seg.

– Det lynet masse, så jeg tenkte da jeg holdt på at dette kanskje ikke var så smart, forteller Lundgren til TV 2.



Han hadde klatret på toppen av en stige og prøvde å fikse porten, og nevøen, Viking, sto og så på. Det var da det gikk galt, og Lundgren falt i bakken. Lynet skal nemlig ha slått ned i garasjen.

Det var Sundsvalls Tidning, som først skrev om hendelsen.



Fryktet det verste

– Viking trodde jeg døde, og fortalte at det var som å se på en film. Han tenkte «hva faen skal jeg gjøre, Jimmy er død og ligger i garasjen», sier Lundgren.

Heldigvis hadde det ikke gått så galt. 42-åringen husker litt fra hendelsen, og sier han var forvirret da han landet i gulvet.

– Det var ikke spesielt vondt da det skjedde, men man kjenner jo strømmen. Jeg fikk en smell, men smerten gikk over etterpå.



Han fortsetter:

– Det er verre å klemme fingeren, det gjør vondt lenge.

Indirekte truffet

Svein Thore Hagen er professor i elkraftteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han forteller at Jimmy Lundgren har blitt indirekte truffet av lynet.

– Faglig sett skiller vi mellom å være truffet av lynet, og å være i nærheten av lynnedslag, sier Hagen til TV 2.



Han forteller at å være indirekte truffet, går ut på at lynet slår ned med en hundre meters omkrets rundt deg.

LYN: Ifølge Hagen er det mest lynnedslag om sommeren. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Hagen forteller at å bli direkte truffet av lynet er dødelig, men at man stort sett overlever et indirekte lynnedslag. Det er fordi strømmen ikke går igjennom indre organer, men berører nervene i huden.

– Men det er ubehagelig, og man får et minne for livet.



– Første og siste gang

Til tross for den dramatiske hendelsen, virker det ikke som om det har gått for mye inn på Jimmy Lundgren.

FACEBOOK: Lundgren publiserte et innlegg på Facebook i etterkant av hendelsen. Foto: Skjermdump

– Det gikk fint. Jeg har ikke fått noe helsehjelp, for jeg følte ikke det var noen vits, sier Lundgren.

Han forteller at etter at lynet slo ned, gikk han inn og hvilte seg, før han gikk ut igjen etter en time og fikset garasjeporten.

To dager etter hendelsen, har han litt vondt i venstrehånda, og forteller at han også har hatt vondt i ryggen og armen.



– Jeg tror det er første og siste gang dette skjedde. Det kunne gått ille.