Ble syk på Kielferga: – Aldri opplevd sånn omgangssyke

SYKDOM: Det var norovirus i omløp på Kielferga både før og under helgen. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Over 100 personer ble dårlige på Kielferga. Håvard Stamnestrø feiret bursdagen sin med den verste omgangssyken han har opplevd.

Det brøt ut sykdom på Kielfergen før helgen, som førte til kansellerte avganger i helgen.

Tirsdag startet Kielferga opp turene som normalt igjen. Det bekrefter pressesjef i Color Line Erik Brynhildsbakken til TV 2.

– Vi har hatt en full smittevernsnedvask, profesjonelt utført på hele skipet fra øverste til nederste dekk, forsikrer han.

Utbruddet startet trolig på turen som varte fra onsdag til fredag, hvor Håvard Stamnestrø (44) var en av gjestene.

Selv var han en del av et større reisefølge med 70 tillitsvalgte fra Elektrokjemisk og aluminiumskomiteen. De skulle bruke turen på å planlegge det Stamnestrø selv omtaler som «vårens vakreste eventyr». Nemlig lønnsforhandlingene.

I tillegg hadde han også bursdag på fredagen.

Men det ble ikke den bursdagsmorgenen han hadde tenkt, ei heller et vakkert eventyr.

Aldri opplevd

Da han våknet på bursdagsmorgenen var han ikke i topp form.

– Jeg har aldri opplevd en sånn omgangssyke på mine 44 år, sier Stamnestrø til TV 2 tirsdag.

BLE DÅRLIG: Stamnestrø var en av flere som fikk en mindre behagelig tur enn ventet. Foto: Privat

– En kjip bursdagsgave fra Color Line, legger han spøkefullt til.

Når TV 2 ringer er han i bedre form, men han har ikke glemt hvor ille det var.



– Det kunne vært verre. Det kunne ha startet torsdagen, og da hadde det vært en mye lengre tur, sier han.

Han holdt seg på lugaren sin fram til han gikk i land og møtte opp med resten av reisefølget sitt.

Derfra gikk turen til Trondheim. Resten av helgen var han like dårlig.

– Etter hjemkomst fredag ettermiddag var jeg kvalm, slapp, og målte feber både fredag og lørdag kveld.

Full vask

Siden smitteutbruddet startet har det blitt tatt flere prøver for å finne ut av hva utbruddet skyldtes. Mandag kom svarene og slo fast at det var norovirus.

Som tidligere nevnt har det blitt gjort flere smittevernstiltak, blant annet en full nedvask av skipet.

– Blant tiltakene er rengjøring av alle flater, alle lugarer og alle publikumsområder.

Smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen, sier det er mye norovirus ute og går i samfunnet nå.

– Det har vært det ganske lenge nå i vinter. Det gjør at det er høyere sannsynlighet for at man kan dra sånne ting med seg. Det sprer seg veldig lett, og kan leve ganske lenger på ekstra overflater.

Viruset kan ha blitt bragt med inn på skipet via passasjerer eller ansatte, sier Hagen.

Kansellerte avganger

Så langt er rundt 120 personer registrert smittet i utbruddet på Kielferga.

Av reisefølget til Stamnestrø har han i ettertid fått høre at mellom 6 og 8 personer ble dårlige.

Kielfergen valgte å seile ut på ny tur etter at de la til kai fredag. Color Line begrunner det valget slik:

– Vi hadde da et 30-talls tilfeller blant over 1400 gjester. Vi meldte fra om det til relevante helsemyndigheter og gikk også i dialog om situasjonen, sier Brynhildsbakken.

Han forteller at de allerede da satte i gang med ulike smittevernstiltak. De kom fram til at det ville være forsvarlig å seile på oppsatt tid på fredagen.

– Så hadde vi få tilfeller på fredag, fram til vi kom til Oslo søndag morgen. Da hadde vi mange tilfeller og tok en rask beslutning om å legge skipet til kai.

Da ble også avgangen på søndag kansellert.