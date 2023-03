Ble skutt utenfor IKEA: – Han søkte dekning

To personer ble truffet da en 43 år gammel mann skjøt med AK-47 utenfor IKEA på Furuset i Oslo. En av dem beskriver opplevelsen som «brutal».

FURUSET: Politiet etterforsker saken som drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble skutt utenfor varehuset til IKEA tirsdag 21. februar. Foto: Alf Simensen / TV 2

Mandag ble det kjent at to personer har fått status som fornærmet i saken, som etterforskes som drapsforsøk.

Gjerningsmannen har erkjent at han løsnet skudd med et automatvåpen tirsdag 21. februar utenfor IKEA på Furuset. Han har imidlertid nektet straffskyld for drapsforsøk.

En av de to som ble truffet, en mann i 30-årene, ble hastet til sykehus med alvorlige skader. Hans bistandsadvokat har ikke ønsket å kommentere saken.

– Han ble truffet

Nå har den andre fornærmede i saken fått oppnevnt Christian Flemmen Johansen som bistandsadvokat.

– Det var en brutal opplevelse for ham, men han håndterte situasjonen på en god måte og handlet med fatning, sier Flemmen Johansen til TV 2.

– Hvordan håndterte han situasjonen?

– Han søkte dekning. Han ble truffet, men han kom seg likevel trygt fra situasjonen. Jeg ønsker ikke å gå noe nærmere inn på dette før han har vært i avhør.

SKAL I AVHØR: Advokat Christian Flemmen Johansen er oppnevnt som bistandsadvokat for en av de fornærmede i saken. Foto: Heiko Junge / TV 2

Ifølge Flemmen Johansen kommer hans klient til å gå i avhør med politiet så snart som mulig.

Oppsøkt hjemme

Tidligere har VG skrevet at den siktede i saken, som er gift med en norsk medieleder, ble oppsøkt hjemme i forkant av skytingen.

TV 2 har fått disse opplysningene bekreftet.

ÅSTED: Politiet har funnet automatvåpenet som ble brukt utenfor IKEA Furuset tirsdag 21. februar. Foto: Alf Simensen / TV 2

Flemmen Johansen ønsker ikke å svare på hvilken relasjon hans klient har til den siktede 43-åringen.

– Det er vanskelig for meg å si noe mer om dette når han ikke har vært i avhør, sier han.

Siktedes forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag. Det har heller ikke advokaten til den andre fornærmede i saken.

Ble nylig dømt

Den siktede mannen ble nylig dømt til fem måneders fengsel for økonomisk kriminalitet.

I Oslo tingretts dom av 1. september ble 43-åringen frikjent for å ha hvitvasket penger for en lederskikkelse i B-gjengen.

Han ble samtidig dømt for grovt uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Pengene stammet fra koronabedragerier utført av andre kriminelle.

Statsadvokaten i Oslo har anket dommen mot 43-åringen fra i høst, og det er berammet ny rettssak i Borgarting lagmannsrett i løpet av våren.

TV 2 har ingen opplysninger om at dommen har noen sammenheng med tirsdagens hendelse.

Tidligere har Storrvik sagt til TV 2 at skyteepisoden ikke er en direkte konsekvens av dommen.

Politiet etterforsker likevel om skuddene kan ha et økonomisk motiv.