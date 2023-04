Ble revet i håret og spyttet på av russen

ÅLGÅRD (TV 2): Hensynsløs oppførsel av russen gjorde at Anette Strømfjord fikk nok. Nå stenges bensinstasjonen om natta.

OPPGITT: Anette Strømfjord, daglig leder på Cirkle K Ålgård, har fått nok. Etter å ha blitt utsatt for vold av fulle russ, stenger hun bensinstasjonen på nattestid. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I Rogaland startet russetiden forrige uke. Tross en kald start på april, er de feststemte røde- og blåkledde allerede godt i gang med rullingen.

Utover de sene nattestimer føles gjerne magen ekstra tom, og nærmeste burger er for mange i distriktene en lokal bensinstasjon.

– Vi vil jo ha åpent, men det kan vi ikke dersom det går utover sikkerheten til de ansatte, sier Anette Strømfjord.

TRAVELT: Omtrent halve Stavanger kjører forbi Cirkle K Ålgård når de skal på ferie, og Strømfjord er i full sving med å hindre at det blir kø. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Strømfjord er daglig leder på Cirkle K Ålgård, plassert sentralt langs E39. Den populære bensinstasjonen har vanligvis åpent hele døgnet.

Slik blir det ikke denne påsken. Nå slås pølsegrill og stekeplater av klokken ett.

– Når det er spytting, riving i hår, sparking og dytting så er det helt uaktuelt å ha åpent, sier Strømfjord til TV 2.

Saken er omtalt av flere lokale medier.

– Når det er 19 russebiler og flere titalls fulle ungdommer, er det uansett utfordrede. Da trenger vi at alle oppfører seg, sier hun.

Bensinstasjonen ligger like ved Kongeparken, hvor Landstreff Stavanger arrangeres hvert år. Vanligvis pleier de å ha et svært godt forhold til russen.

– Det er selvsagt ikke alle! Det er viktig for meg å få sagt, men her er det noen som ødelegger for resten.

Bensinstasjonen møtte forberedt til russetiden. De hadde innført en ordning hvor én ansatt skulle stå i døra og se til at alt gikk greit for seg når russen toget inn.

OVERVÅKINGSKAMERA: Bensinstasjonen har overvåkingskameraer som viste hvordan den dørvakten forsøkte å holde unna russen som var utagerende. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Riving i hår og spytting? Hvordan gikk det med dørvakten den kvelden?

– Den kvelden var det meg, og jeg er glad for at det ikke var noen av de andre ansatte, sier Strømfjord.

Foreløpig er det bestemt at bensinstasjonen skal holde stengt over påske. Strømfjord håper det er mulig å åpne igjen, men betingelsen er naturligvis at oppførselen bedrer seg.

– Jeg håper de tar det innover seg, og at vi finner en løsning.

– Og hvordan går det med deg da?

– Å, det går bra. Jeg tåler litt jeg, sier hun.

Russen: – Det er ikke greit

Martin Nese Johnsen, russepresident for Sør-Rogaland, sier til TV 2 at hovedstyret er lei seg for det de ansatte på bensinstasjonen har opplevd.

– De ansatte skal ikke føle seg utrygge selv om russen kommer innom. Det er ikke greit, sier han.

RUSSETID: Russetiden begynte for mange allerede 1. april. Foto: Lise Åserud

Han har forståelse for at Cirkle K velger å stenge.

– Det er dumt at enkelte ikke klarer å oppføre seg, sier Johnsen.

Russepresidenten beklager på vegne av hovedstyret det som skjedde, og sier de nå jobber med å få ut et budskap om å oppføre seg ordentlig på sosiale medier.

– Dette er de få som ødelegger for de mange og ikke russen russen generelt, sier russepresidenten og legger til:

– Russen generelt er greie folk.