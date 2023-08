Ble revet bort 1,2 millioner over prisantydning

NÆRT VANNET: Eiendommen har en utestue like nede ved vannkanten. Foto: Privatmegleren Telemark, avdeling Porsgrunn

Det ble verken fellesvisning eller budrunde da boligen ved strandsonen i Porsgrunn skulle selges.

– Vi fikk inn et privatbud på 1,2 millioner kroner over prisantydning og selger var veldig fornøyd. De takket ja til det, sier Marius Lundeberg Enger, eiendomsmegler ved Privatmegleren, til TV 2.

Eiendommen, som blant annet har dobbeltgarasje, egen sandstrand, brygge og badstue, ble solgt for 11 millioner kroner. Prisantydningen lå på 9.800 000 kroner.

– Hadde det ikke vært boplikt på denne boligen hadde den nok blitt solgt for en betydelig høyere sum, sier Lundeberg Enger.



MEGLER: Marius Lundeberg Enger, eiendomsmegler hos Privatmegleren i Telemark, avdeling Porsgrunn. Foto: Privatmegleren

Det var Varden som først omtalte saken.

Prisrekorder

Lundeberg-Enger forteller at verken fritidseiendommer eller boliger i denne prisklassen har blitt påvirket av rentehevingene og inflasjonen, slik han opplever det.

– Dyrere hytter i strandsonen har gått bra i Telemark i hele sommer. Vi har faktisk satt to prisrekorder nå, hvor vi har solgt to hytter for 13 og 16 millioner kroner.

Sjøhyttene i en lavere prisklasse, på mellom tre og seks millioner kroner, går dermed ikke like godt.

– Det går litt treigere med sjøhytter i den lavere prisklassen, så her er det muligheter for å gjøre noen gode kjøp, sier han.



Delt marked

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, forteller at ikke alle deler av det ordinære boligmarkedet påvirkes av rentehevingen og dyrtiden i like stor grad.

BRYGGE: Eiendommen som ble solgt for 11 millioner i Porsgrunn, har dybtvannsbrygge og utestue, i tillegg til huset. Foto: Privatmegleren Telemark

– Vi kan dele boligmarkedet i to – bruktmarkedet og nybolig-markedet. Bruktmarkedet er stort sett som før, nybolig-markedet er katastrofe, sier han.

Katastrofen begrunner han med at det knapt bygges nye boliger, og at de prosjektene som er satt i gang, selger dårlig.

Han understreker at det alltid vil være boliger, for eksempel den i Porsgrunn, som boligkjøpere er villige til å bla opp ekstra for.

– Norsk økonomi er sterk, det er vekst i så og si alle sektorer, og jobbsikkerheten er god. Vi tror vi vil se litt boligprisnedgang mot årsskiftet, men det er store regionale forskjeller, sier han.

Han trekker også fram at særlig dyre boliger, de over 15 millioner, trolig vil bli mer tungsolgt framover.

– Samtidig; de boligene som har det lille ekstra, de kommer til å selge godt, sier han.