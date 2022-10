Ble populær på Tiktok – bare timer senere var det synlig i hyllene

Hos butikkjeden Clas Ohlson har en spesiell type lampe blitt revet ut av hyllene. Etter at bordlampen ble populær på Tiktok, har mange av butikkene blitt helt utsolgt.

– Det er kjempegøy at det har blitt en så stor interesse for den. Der ser man hvor fort kundene ser en trend, sier merkevaresjef i Clas Ohlson, Kine Dreyer, til TV 2.

Onsdag kveld er nettlageret helt tomt for lampen, ifølge kjedens egne nettsider. Det samme er flere butikker, deriblant alle Oslo-butikkene.

– Det gikk bare timer fra den ble lagt ut på Tiktok til etterspørselen ble synlig i hyllene våre, sier Dreyer.

Lik designerlampe

På Tiktok sammenlignes lampen, som da var på tilbud til 279 kroner, med en ganske lik designerlampe til nesten 3000 kroner. Nå koster Clas Ohlson sin 479 kroner, fordi kampanjen er over.

Dreyer er klar over likheten mellom lampene, men avviser at det var en strategi fra deres side.

– Jeg har ingen kjennskap til det. Vi jobber med å ha et tidløst design på våre nye produkter, fordi vi er opptatt av at de skal ha lang levetid, sier hun.

Ifølge Dreyer er det fortsatt enkelte butikker som har igjen noen lamper.

– Og så kommer det inn mer. Foreløpig forventet leveranse er i uke 48, men det kan endre seg litt, sier hun.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

UTSOLGT: Clas Ohlson er utsolgt for lampen i nettbutikken og flere fysiske butikker. Foto: Clas Ohlson

– I ferd med å modnes

Lampen føyer seg inn i rekken av produkter som har fått en brå salgsvekst gjennom Tiktok den siste tiden. Alt fra sengetøy til billig parfyme har blitt revet ut av hyllene.

– Det sier noe om at Tiktok er i ferd med å modnes, sier Annette Kallevig til TV 2.

Hun er høyskolelektor i digital markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Kallevig er ikke kjent med lampetrenden, men har observert en endring i Tiktoks markedsinnflytelse.

– Innhold på Tiktok har veldig god spredning fordi det sprer seg ikke bare til de du er venner med eller følger. Vi har visst det en stund, men nå viser det seg også i kommersiell effekt, sier hun.

MODNES: Høyskolelektor Annette Kallevig tror Tiktok holder på å modnes som salgskanal. Foto: Haakon Dueland / Høyskolen Kristiania

– Tilfeldigheter som rår

Mens mange kanskje har sett på Tiktok som en ren underholdningskanal, mener Kallevig nå at appen også etablerer seg mer som salgskanal.

– Det er ikke lenger bare 13-åringer der, noe plutselig salg av praktiske interiørartikler kan være et bevis på. Disse kjøperne er sannsynligvis eldre, med mer kjøpekraft, sier hun.

Likevel tror hun det er vanskelig for aktører som vil selge noe å vite hvordan de skal gå frem.

– Når ting tar av, så tar de av fort. Men å vite hva som tar av og ikke, er ikke så lett. Det kan være en del tilfeldigheter som rår.

– Og så kan man veie for eller imot om det er bra at folk går mann av huse for å kjøpe ting de kanskje ikke trenger. Det er kanskje ikke helt i tiden, legger Kallevig til.