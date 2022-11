Ble påkjørt av Vassbakk – måtte kaste seg unna

Da politimannen Edgar Mannes skulle pågripe Johny Vassbakk for blotting et år etter Birgitte Tengs-drapet, var han centimetere fra å bli påkjørt.

Drøyt 26 år senere sitter Mannes – i dag politistasjonssjef i Haugesund – i vitneboksen.

Hendelsen som fant sted i mai 1996, har igjen blitt interessant i lys av drapet som Vassbakk står tiltalt for.

En fredagskveld hadde politiet fått to ulike meldinger om blotting. Noen jenter ga politiet en beskrivelse av gjerningsmannen.

– Vi søkte rundt i sentrum til fots og med bil. Da så vi en som passet med beskrivelsen. Jeg så at han løp av gårde, så jeg løp etter, forteller Mannes i retten.

Fant ham i skogen

På en parkeringsplass under Risøybroa i Haugesund tok Mannes igjen den da 25 år gamle Vassbakk, som var godt kjent for politiet.

– Da var han i ferd med å starte opp en bil. Jeg ropte og markerte at han skulle stanse. Da satte han bilen i gir og kjørte av gårde. Jeg måtte kaste meg til siden. Han var borti, men hadde kontroll, sier politiinspektøren.

NYTT LIV: De siste 20 årene har ikke Johny Vassbakk (52) vært dømt for ny kriminalitet. Foto: Privat

Mannes anropte en kollega, og de to tok opp jakten på Vassbakk. Det hele utviklet seg til en ganske heftig biljakt.

Ifølge Mannes skrudde Vassbakk av lysene på bilen og gjorde flere farlige forbikjøringer.

– Etter hvert svingte han av veien. Han kjørte ut på et jorde og satte seg fast. Vi fant ham inne i granskogen der han hadde lagt seg ned og gjemt seg.

– Han beklaget

Tre måneder senere ble Vassbakk dømt for en rekke forhold i forbindelse med hendelsen.

TILTALT: Da politiet i mars 2019 fikk beskjed om et DNA-treff fra Johny Vassbakk på strømpebuksa til Birgitte Tengs, startet de en storstilt etterforskning av den kalde drapssaken. Foto: Privat

Mannes husker hvordan Vassbakk fremsto da han var pågrepet.

– Vi så på hverandre da han satt i bilen og jeg var foran. Jeg er helt sikker på det. Ved pågripelsen så han på meg og spurte om det var meg han nesten hadde kjørt på. Han beklaget det og var ganske fortvilet over hele situasjonen, sier han.

– Han ville forklare at han var desperat etter å komme seg unna. Han ønsket ikke å skade meg. Han hadde blitt arrestert for blotting før.

Ifølge Vassbakk var det spenning som var motivet for handlingene, og han avviste at det var noe seksuelt som lå til grunn for hvorfor han blottet seg.

Langt rulleblad

Det er i hovedsak tre ting som gjør at Vassbakk nå sitter på tiltalebenken i Haugesund. Den viktigste grunnen er et DNA-bevis som knytter ham til åstedet.

I tillegg er påtalemyndigheten opptatt av at Vassbakk ikke har noe alibi for drapsnatten – og at han har en ganske omfattende straffehistorikk som inneholder blotting og vold mot kvinner.

I tillegg til blotterepisodene som skjedde i 1996, er han dømt for å ha banket opp ei ung jente med en sykkelpumpe og for å ha utsatt den kvinnelige psykologen sin for det som av retten ble beskrevet som «svært nær opp til et drapsforsøk».

Påtalemyndigheten mener straffehistorikken er relevant, fordi de mener det viser at han kan ha vært kapabel til å gjøre det han nå er tiltalt for.