Ble overrasket over hvor mye kulde påvirket feilene

19. desember var fiaskoåpningen av Follobanen et faktum.

Etter bare en uke med drift måtte Norges største samferdselsprosjekt stanses.

På grunn av togkaoset ble Bane Nor bedt om å svare samferdselsdepartementet på det som har gått galt.

I sin egen evaluering kommer det frem at de ikke var klar over mye kulde påvirket strømløsningene.

– Det er avdekket at kulde synes å påvirke kvaliteten på skjøtingen i større grad enn det Bane Nor var kjent med på forhånd, skriver Bane Nor i redegjørelsen.

På grunn av dette ble de anbefalt å endre skjøtene til strømkablene.

Tar selvkritikk

Etter at Follobanen stengte har reisende vært frustrert over manglende informasjon.

I redegjørelsen erkjenner Bane Nor at de ikke var flinke nok overfor reisende.

– Fra 19. desember til 2. januar var ikke kundeinformasjonen så oppdatert som vi skulle ønske, skriver de.

Står uten plan

Mens Follobanen er stengt, er det utarbeidet en midlertidig ruteplan mellom Oslo og Ski på Østfoldbanens gamle linje.

Bane Nor og Vy har planlagt at denne ruteplanen skal vare til og med 31. januar.

– Dette betyr at dersom det oppstår utfordringer i testfasen for tett opp til 1. februar som gjør at Blixtunellen likevel ikke kan gjenåpnes, kan det medføre at man står uten en plan, heter det i Bane Nors redegjørelse om Follobanen.

– Svært uheldig

Jernbanedirektoratet har gitt innspill til departementet.

Dersom banen er åpnet 1. februar, som er planen til Bane Nor, vil det være «svært uheldig» om det skulle komme noen nye feil.

– Dersom de bestemmer seg for åpning, og likevel finner feil som vil utsette åpningen ennå lenger, vil det være svært uheldig. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet.

– Fortsatt ubesvarte spørsmål

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener redegjørelsene om Follobanen inneholder lite ny informasjon og ikke gjør bildet av hendelsesforløpet klarere.

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen, skriver han i en pressemelding.

– De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobaneprosjektet, sier Nygård.