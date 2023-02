Ble nektet samme medisin som andre – nå øyner han håp

For fylkeslegen i Møre og Romsdal har gått til det oppsiktsvekkende skritt å oppheve helseforetakets vedtak som nekter Jan Petter Blankholm behandling for Pompes sjukdom.

– Beslutningsgrunnlaget til Helse Møre og Romsdal er ufullstendig, og vi finner at man ikke har foretatt en tilstrekkelig vurdering av nødvendig og forsvarlig helsehjelp til deg, skriver fylkeslege Karin Müller Mikaelsen i sin konklusjon.

FYLKESLEGE: Karin Müller Mikaelsen er fylkeslege i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Jeg velger å se på avgjørelsen til fylkeslegen som positiv. Jeg kan ikke forstå annet enn at sykehuset i Molde må snu og godkjenne behandlingen, sier Jan Petter Blankholm til TV 2.

Forskjellsbehandling

TV 2 fortalte i september i fjor om den tidligere ferjematrosen som lider av den svært sjeldne nevromuskulære sjukdommen Pompes. Den svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemuskulatur, og skyldes mangel på et bestemt enzym som bryter ned glykogen i cellene.

Helse Møre og Romsdal har sagt nei til at han får behandling med medisinen Myozyme av økonomiske årsaker. Årlig kostnad er stipulert til 5,8 millioner kroner. I tillegg viser helseforetaket til at legemiddelet er til vurdering hos Nye Metoder.

Sykehuset i Molde nekter Blankholm medisinen, til tross for at de seks andre pasientene som er rammet av sykdommen får dette tilbudet.

Statsforvalteren mener sykehuset ikke har inkludert viktige vurderinger i sin konklusjon, og ber sykehuset gjøre en ny vurdering.

– Vi opplever at vedtaket fra fylkeslegen bygger på en svært grundig faglig og juridisk vurdering. Vi er forsiktige optimister nå, sier Aud Blankholm, som er tante til Jan Petter og nær støttespiller i hans kamp for å få livsviktig medisin.

STØTTESPILLER: Aud Blankholm er fornøyd med vurderingene til fylkeslegen og forsiktig optimist. Foto: Arne Rovick /TV 2

Helseforetaket har i hovedsak begrunnet avslaget sitt med at regelverket i Nye metoder setter en stopp for oppstart, og at de mener at kvaliteten på forskning ikke er tilstrekkelig.

– Statsforvalteren finner at sistnevnte vurdering ligger til Legemiddelverket og minner om at det er nettopp denne gjennomgangen som nå gjøres. Dersom helseforetaket konkluderer selv, foregriper man en konklusjon som ligger til andre, skriver fylkeslegen i sin beslutning.

Haster

Fylkeslegen viser også til at det er europeisk enighet om at Myozyme gir sikker forsinket utvikling av lammelser og bedre respirasjonskraft.

– Medikamentbehandling fører til «nesten 5 ganger redusert dødelighet sammenliknet med ubehandlede pasienter», heter det i vedtaket.

Jan Petter Blankholm er frustrert over at tiden går før han får medisinen som bremser opp sykdommen.

SVEKKET: Jan Petter Blankholm forteller at Pompes sjukdom har forverret seg mye og at det haster med å komme i gang med behandling. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Det haster veldig å komme i gang med behandlingen. Jeg har hatt en skremmende negativ utvikling og klarer mindre og mindre. Nå håper jeg sykehuset i Molde kommer med et raskt og positivt svar, sier Blankholm.

Helse Møre og Romsdal har fått tilbud om å kommentere vedtaket til fylkeslege Karin Müller Mikalesen, men har ikke besvart TV 2 sin henvendelse.