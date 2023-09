Ble nektet å få se sønnen i ti år - Norge dømt i 9 saker

GLAD: Stine Veronica Synnes er glad for å ha vunnet frem i Menneskerettighetsdomstolen. Foto: Privat

Stine Veronica Synnes forteller at sønnen hennes ble hentet av barnevernet like etter han ble født, bare fire dager gammel.

– Siden da har jeg ikke fått se ham og nå har det gått rundt ti år. Det eneste jeg har er et nyfødt-bilde og et svarthvitt-bilde jeg fikk av barnevernet, sier hun til TV 2.

I dag vant hun fram i saken om tvangsadopsjonen i Menneskerettsdomstolen, som fastslår at barnet og foreldrenes rett til familieliv er krenket.

– Ja! Endelig blir jeg trodd, sier Stine Veronica når TV 2 forteller henne om dommen.



Norge dømt i tre nye saker

Stine forteller om vonde år og en håpløs kamp mot barnevernet. Men etter dommen i dag har hun håp om å få se sønnen igjen.

Norge ble i dag til sammen dømt i ni barnevernssaker. De tre dommene som har falt inneholder saker som er samlet i grupper.

At sønnen til Stine Veronica ble plassert i fosterhjem var noe hun kunne forsone seg med.

Men da det ble snakk om tvangsadopsjon tok hun opp kampen.

Først vant hun fram i tingretten. Men barnevernet anket og det endte med adopsjonsdom både i lagmannsretten og i høyesterett.

– Jeg har kjempet og kjempet. Å endelig bli trodd er så viktig at jeg ikke har ord, sier moren.



Stine Veronica har også en sønn på åtte år som bor i fosterhjem i en annen norsk kommune. Dette barnet har hun tre til fem timers samvær med seks ganger i året.

– Gutten trives hos fosterforeldrene og vi har god kontakt. Det er umulig for meg å forstå at jeg ikke også skal få bli kjent med min første sønn. Selv om han bor hos en annen familie, vil han alltid være sønnen min, sier hun.



Kan bli flere dommer

De tre sakene der Norge nå er dømt for menneskerettsbrudd gjaldt to tvangsadopsjoner og en omsorgsovertakelse, som ble klaget inn så langt tilbake som i 2017 og 2019.

Dermed er Norge dømt for menneskerettsbrudd i til sammen 24 saker de siste årene.

Og skandalen kan fortsatt øke i omfang. Torsdag er det varslet at det kommer dom i ytterligere 12 barnevernssaker som er klaget inn.

Både Støre og Solberg-regjeringen har hittil nektet å beklage alle menneskerettsbruddene mot foreldre og barn.

Men i juni sa barneminister Kjersti Toppe, unnskyld til alle som er krenket, i et TV 2 intervju. Det skjedde etter et møte med ekteparet Terje og Merlita, som fikk sønnen sin tvangsadoptert. Og der Norge er dømt for brudd på barnet og foreldrenes rett til familieliv.

– Jeg vil si unnskyld, og jeg synes det er beklagelig at de har måttet oppleve slike saker. Det dreier seg om en stor urett og krenking mot familielivet deres, sa hun.