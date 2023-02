Ble millionær av fem år gammel flaske

I forbindelse med oppussing tømte 39-åringen fra Trøndelag et av rommene i huset sitt for søppel og rot.

På rommet hadde han gjennom flere år oppbevart søplesekker med tomflasker. Disse tok han så med seg til sin lokale Extra-butikk.

Ved panteautomaten kom en av flaskene i retur, og mannen valgte å bruke den som innsats i Pantelotteriet.

– Det var en sammenklemt 1,5 liter Solo-flaske som jeg tydeligvis hadde drukket rundt 2018, for pantemerket viste 2,50. Det er jo den gamle pantesatsen fra den tiden, sier mannen som ønsker å være anonym.

– Jeg ble helt satt ut

39-åringen sier han fikset litt på flasken slik at det skulle gå an å pante den, og puttet den deretter i panteautomaten ved siden av.

– Så kom en fanfare, og jeg skjønte at jeg hadde vunnet, men ikke hva summen var. Så kom det ut en pantelapp, og jeg leste beløpet mange ganger.

– Da jeg skjønte hva som stod der, fikk jeg helt sjokk, sier 39-åringen.

På pantelappen stod det én million kroner.

– Jeg ble helt satt ut. Så tok jeg med pantelappene til kassen. Jeg hadde fått 270 kroner i pant fra de tre søplesekkene, og la den først frem til han i kassa.

– Så viste jeg frem pantelappen verdt én million kroner og lurte på om de hadde kunne gi meg det fra kassa også. Da lo vi godt.

JUBLER: Vitaras, Tone og butikksjef Elham ved Extra Rissa jubler over sin første pantemillionær. Foto: Extra Foto: Extra

Første gang på fem år

Butikksjef Elham Javad sier det hele var veldig gøy å være med på.

– Jeg møtte pantemillionæren rett etter at han hadde vunnet. Han var både glad og skjelven. Så det er bare å gratulere så mye fra alle oss her, sier han.

– Dette er jo en stor ting for en liten bygd som vår, hvor alle kjenner alle. Jeg håper vinneren virkelig får glede av alle disse pengene.

Det er ingen som har vunnet på en panteflaske verdt 2,50 siden 2018. Da gikk pantesatsene fra én til to kroner for små flasker og bokser og 2,50 til tre kroner.

Ifølge Infinitum, som eier og drifter panteordningen, går ikke panten ut på dato.

– Vi fjerner aldri strekkoder fra systemet vårt. Det betyr at så lenge du har betalt pant for flasken eller boksen kan du pante den, selv mange år senere, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Infinitum.

Dette skal pengene gå til

Den nybakte pantemillionæren fikk ikke feiret veldig mye onsdag kveld, utover at han kjøpte seg en liten Stratos-sjokolade.

Han har imidlertid noen planer for hva han skal bruke pengene på.

– Jeg holder på med å pusse opp et hus her i Rissa, og det var derfor jeg måtte rydde ut panten. Nå tenker jeg at jeg kan få meg et nytt kjøkken og bad mye raskere enn jeg hadde planlagt.

GLAD: Daglig leder Tor Andre Weiseth i Røde Kors i Trøndelag. sier det er hyggelig å gratulere enda en pantemillionær fra Trøndelag. Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors

Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors, og i fjor fikk lokallagene i Trøndelag hele 3,9 millioner kroner fra lotteriet.

– Det var veldig gledelige nyheter, og skikkelig hyggelig å kunne gratulere enda en pantemillionær i Trøndelag, sier daglig leder Tor Andre Weiseth i Røde Kors i Trøndelag.

Han legger til at midlene fra pantelotteriet gir den lokale frivilligheten en trygg base å bygge på.

– Det gjør blant annet at våre foreninger kan snu seg raskt og tilby de frivillige aktivitetene som lokalsamfunnet til enhver tid har behov for.

Rettelse: TV 2 skrev først at mannen som ble pantemillionær er 26 år gammel, noe som ikke riktig. Mannen er 39 år gammel. Alderen ble rettet i artikkelen klokken 22.06.