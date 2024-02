Ble lamslått da de stoppet bilen: – Ikke opplevd noe lignende

Mandag var inspektør Ken-Robert Paulsen i Statens vegvesen ute og holdt en kontroll i Lillestrøm kommune sammen med en kollega.

Synet som møtte dem da de stoppet én spesiell bil gjorde Paulsen dypt bekymret.

– Når vi åpner døra blir både jeg og min kollega lamslått og forskrekket, sier Paulsen til TV 2.

I bilen fant de nemlig et spedbarn i et barnesete som stod usikret på gulvet, sammen med sekker, poser og andre løse gjenstander.

Romerikes Blad omtalte saken først.

– Tør ikke tenke tanken

Ifølge Paulsen hevdet barnets mor at hun ville klare å holde fast setet ved en kollisjon.



– Vi argumenterte med at det vil hun aldri klare, og at det er svært alvorlig. Jeg tør ikke tenke tanken på hva som ville skjedd med dette spedbarnet ved en kollisjon, sier han.

Den erfarne inspektøren forteller at alvoret ikke virket å synke inn hos verken moren eller sjåføren.

– Vi synes det er veldig skuffende, og det er noe vi opplever svært, svært sjelden.

Grunnen til at barnet ikke var sikret, var at alle de fire setene i bilen var opptatt.



– Her er det et forsvarsløst barn som ikke får gjort noe som helst, så det er foreldrene som må sørge for at barnet blir forsvarlig sikret, sier Paulsen.

– Når foreldrene svikter, så blir jeg veldig skuffet og forskrekket. I hvert fall når de ikke forstår alvorligheten i det.

De fleste er flinke

IKKE OFTE: Inspektør Ken-Robert Paulsen sier de aller fleste sikrer barna godt. Foto: Statens vegvesen

I sine 15 år i jobben, har Paulsen aldri opplevd noe lignende når det gjelder sikring av barn. Han sier folk flest er opptatt av å gjøre det riktig.



– Det er jeg veldig glad for. Vi kan oppleve at man kanskje ikke har sikret barna godt nok, men da er folk veldig flinke til å lytte.

Føreren av bilen fikk 3400 kroner i bot og to prikker på førerkortet. Statens vegvesen skriver en rapport til politiet, som avgjør om saken skal følges opp videre.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om de har opprettet noen sak på forholdet, men har foreløpig ikke fått svar.