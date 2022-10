Ble kriminell på barneskolen – et møte reddet ham

STØTTESPILLER: Mamo Erkmen takker miljøarbeideren Berat Jusufi for at han kom seg ut av det kriminelle ungdomsmiljøet. Foto: God morgen Norge / Knut Erik Ski

Mamo Erkmen (20) var bare 13 år gammel første gang han møtte miljøarbeideren Berat Jusufi (33). Den gang hadde han begge føttene godt plantet i et kriminelt ungdomsmiljø, og var stadig i klammeri med både politi og barnevern.

Redningen kom da Jusufi tok han under sine vinger. Deres historie har nå blitt til dokumentarfilmen «Krigere», regissert av Jon Haukeland. En film som viser hvor stor forskjell én person kan utgjøre i noens liv.

Brant opp skolen sin

– Jeg er den i Norge som har mest straffbare saker under straffbar alder. Jeg har gjort veldig mye dumt, forteller Erkmen til God morgen Norge.

Erkmen forteller at han blant annet i sjetteklasse prøvde å brenne opp skolen, og hadde en hverdag preget av rus, sinne og et trøblete familieliv.

På samme tid ble miljøarbeideren Jusufi kjent med Erkmen på en ungdomsklubb i hovedstaden. Han jobber med forebyggende arbeid i Oslo og kjente igjen mye av seg selv i Erkmen.

– Jeg så med en gang at det var en gutt med mye problemer i seg, men også en gutt med styrke til å kunne oppnå alt han ønsker seg, forklarer Jusufi og understreker at han hadde tro på at med litt veiledning kunne Erkmens liv ta en annen retning.

Flyttet inn

Jusufi brukte lang tid på å komme innpå Erkmen, og det å skape en relasjon basert på tillit. Han forteller at det etter hvert handlet mindre om å gjøre jobben sin, og mer om å redde Erkmen.

Etter hvert ble relasjonen såpass nær at Erkmen flyttet inn til Jusufi istedenfor å havne på institusjon.

FLYTTET INN HOS UNGDOMSARBEIDEREN: I filmen "Krigere" kan man se hvordan Erkmen tilpasser seg livet hos Jusufi. Foto: Fra filmen "Krigere"

Plutselig hadde han en voksenperson som satte grenser og stilte krav til han. Det syntes han var lite problematisk.

– Jeg syns det var greit. Jeg sto helt alene mot verden. Berat var den eneste jeg hadde. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk flyttet inn til han.

– Hver dag sa han ting til meg som gikk inn på meg. Han sa: «Du må finne ut av hva du vil i livet. Glem de gutta» – og han hadde rett, forteller Erkmen.

Innhentet av egen fortid

Mye av samholdet mellom Jusufi og Erkmen kommer nettopp av at Jusufi kjenner seg igjen i Erkmens situasjon. Også han vokste opp som en sint, ung mann. Men etter hvert blir han innhentet av sin egen ungdomstid.

Etter å ha fulgt Erkmen til et politiavhør, begynner politiet å grave i Jusufis rulleblad og kontakter arbeidsgiveren hans. Konsekvensen er at Ekrem ikke lenger får lov å bo hos han.

– Den beskjeden var tøff å motta, forteller Jusufi.

– Jeg har sonet min dom, og gjort det jeg skal. Skal ikke jeg få en ny sjanse?

Han understreker at han aldri har prøvd å skjule fortiden sin, og at han hele tiden har vært åpen med sin arbeidsgiver.

– Jeg følte at jeg møtte motstand når jeg skulle hjelpe andre. Jeg ble ganske forbannet, innrømmer Jusufi.

Han endte med å reise tilbake til Hallingdal, hvor han selv vokste opp, for å grave mer i sin egen fortid og en ungdomstid der han selv var en kjenning av politiet.

Følte seg sviktet

For Erkmen ble det vanskelig, da han ikke lenger kunne bo hos Jusufi. Han ble plassert på avlastningshjem og var redd for at han igjen skulle ende opp alene.

– Jeg følte at han sviktet meg, at alt han hadde sagt ikke stemte. Han sa hele tiden at han skulle være der for meg. Han var den siste som skulle dra også plutselig dro han, forteller Erkmen.

– Det var jævlig tøft. Jeg hadde ingen andre enn han som brydde seg. Hadde han dratt helt bort, så hadde jeg ikke stått her i dag.

Hvilket oppgjør Jusufi tok med egen fortid holder han tett til brystet. Men han forteller at han etter hvert fikk hentet frem motivasjonen til å dra tilbake til Oslo og kjempe for å få Erkmen tilbake.

Må ønske det selv

I dag er Erkmen 20 år, og har klart å snu livet. Han jobber fulltid som selger, og drømmer om å selv kunne hjelpe ungdommer en dag.

SELGER: I dag har Erkmen kommet seg ut av det kriminell miljøet og jobber som selger. Foto: God morgen Norge / Knut Erik Skistad

På spørsmål om hvordan han klarte å komme ut av det kriminelle miljøet, trekker han frem Jusufi som en viktig brikke, samtidig som han understreker at man selv må ønske det.

– Jeg personlig tenker at du kan «coache» hvem du vil, men til syvende og sist er det de som er i ringen. Det handler om hvor mye de innerst inne vil, forteller han og understreker:

– Det veldig viktig å ha en person som er der for deg. Uten en coach så blir det tøft. Du kan klare det, men du trenger en coach.

Vil jobbe med ungdommer

Erkmen bekrefter at han også vil gjøre slik som Jusufi – hjelpe ungdommer som har vært i samme situasjon som han selv.

– Veldig mange eldre ønsker å si til de yngre: «Ikke gjør sånn og sånn». Men de levde i en annen generasjon. Jeg lever i samme tid.

Han forklarer at folk utenfra ikke kan komme å fortelle ungdommene hvordan det skal gjøres. Det er de som har vært igjennom det som må åpne seg og fortelle hvordan man har et valg.

– De må komme seg «ut av skyggen», som vi kaller det. Si: «Velkommen til lyset, her er det mye mer muligheter».

Han forklarer at i de kriminelle miljøene lever gjerne fra dag til dag, og at de trenger veiledning for å komme seg ut.

Takker mødrene sine

Begge guttene trekker frem mødrene sine som en grunn til at de er der de er i dag.

– Moren min er kraften i alt jeg gjør. Hun er motivajonen til at jeg ser mine mål og oppnår dem, forteller Jusufi.

Han beskriver også moren til Erkmen som en veldig sterk og tøff dame.

Erkmen bekrefter Jusufis beskrivelse, og forteller at moren har reist verden rundt for å gi han en mulighet til en bedre oppvekst.

– Vi skal jobbe for å gjøre dem stolte, avslutter duoen.