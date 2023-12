– Nei, dækern pære!



Uttrykket store deler av Norge har fått med seg.

Klippene med Arnstein Groven (97), der han nettopp er blitt evakuert fra de stigende vannmassene da ekstremværet «Hans» herjet som verst, er avspilt over 3,5 millioner ganger.

– Det er egentlig ufattelig at så mange gidder å høre på det jeg sa, sier Groven når vi besøker ham igjen i hans nye omsorgsbolig.

Han forteller om et eventyrlig og til tider dramatisk liv. Mer om det senere i artikkelen.

Hedret

Under åpningstalen på Stortinget i høst trakk stortingspresident Masud Gharahkhani fram at Arnstein representerer det beste ved landet vårt.

– Jeg har lyst til å nevne Arnstein Groven fra Nesbyen. Dette fantastiske mennesket som oppi alt det håpløse spredte humor, glede og håp, sa han.

HEDRET ARNSTEIN: Stortingspresident Masud Gharahkhani under åpningen av Stortinget. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Arnstein selv sier det egentlig lå mye alvor bak de humoristiske utsagnene han kom med i den dramatiske flomsituasjonen.

– Sånn som den store, stygge stormen, sånn som den gjorde mot oss, så må vi likevel ta det onde med det gode og prøve å gjøre det så godt vi kan, sier han.



– Den som ikke har humør må ha det vondt.

Julefeiring med oldebarna

I jula er Arnstein sammen med familien. Han forteller at julaften tilbringes med døtrene og familiene deres i Oslo.

– Det er begge jentene mine med kavalerene sine og selvfølgelig hans majestet Arnstein på enden av bordet, sier han og smiler.

FAMILIEJUL: I jula treffer Arnstein døtrene Tonje (til venstre) og Gudrun Kari, barnebarnet Karianne i midten og oldebarna Mikael og Benjamin. Foto: Privat

Serveringen er ribbe pølse og medisterkaker, avsluttet med kaffe og bløtkake.

– Andre juledag er det hele tjukkslekta med barnebarn og de to oldebarna, forteller han.

– De er henholdsvis fire og seks år, så de går på skole og i barnehage.

Datteren Gudrun Kari Andersen forteller til TV 2 at faren er en fin skøyer som liker å underholde, han er en glimrende taler som forteller morsomme historier og får andre til å le godt.

Kjørte tømmerlass etter skolen

Arnstein vokste opp på et småbruk ved Nore i Numedal.

– Ja, det beste barndomsminnet det er ho mamma det. Hun var bare snill i hele sitt liv. Vi var et helt fotballag, omtrent, hjemme, forteller Arnstein.

– Da jeg var 13 år var det først å reise på skole, og etter det, da jeg var hjemme åtte om kvelden, så rakk jeg å kjøre et tømmerlass med blakka. Og da hadde jeg ei krone og 50 øre for det, jeg. Og da var jeg glad.

– Det var masse penger, vet du. Jeg tror jeg hadde åtte kroner på bankboka mi.

UNDERHOLDER: Arnstein Groven er en glimrende taler som liker å underholde, forteller datteren Gudrun Kari Andersen. Foto: Privat

Distribuerte motstandsavis



For Arnstein knytter det seg mange historier til til krigen.

– Det gjør det fordi vi hadde nazistene rundt oss overalt, forteller han.

– Jeg hadde med den illegale posten å gjøre i Nore, så lenge det gikk an før vi måtte bråslutte.

Han forteller at de illegale avisene med blant annet nyheter fra London, ble kastet ut av lokføreren i en tunnel på Numedalsbanen.

– Og den var det jeg, kun jeg, som var og henta, men så kommer det plutselig en kar til meg og spør; skal jeg hjelpe deg å hente avisen?, forteller Arnstein.

– Da ble vi livende redde. Da måtte vi bråslutte. Da måtte vi gi beskjed til Norges statsbaner; alle lokførere må se å slutte å ta imot og sende post oppover Numedalsbanen.

Saboterte det han kunne

I krigsårene ble Arnstein satt til anleggsarbeid på kraftverket Nore II fordi tyskerne trengte mer elektrisk kraft.

Her forteller han at han og de andre arbeiderne saboterte så godt de kunne uten at det skulle virke for påfallende.

– Det var ikke direkte sabotasje det vi gjorde, men vi var jo engasjert på alle mulige måter for å gjøre det så umulig for for Hitler som mulig.

Men det gikk etter hvert fryktelig galt.

– Det er det mest grusomme jeg har opplevd. Da ble lederen i fagforeningen, Arthur Engen, hentet midt på natta i brakka oppe på på anlegget på Gvammen av Gestapo og kjørt til Victoria terrasse i Oslo der han sikkert blei pint og kryssforhørt, forteller Arnstein.

GESTAPOHOVEDKVARTERET: Under okkupasjonen 1940-45, lå Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse. Foto: Scanpix

I dag står det et minnesmerke over Arthur Engen på Rødbergdammen ved kraftverket. I norsk digitalt fangearkiv står det at han satt fengslet i Møllergata 19 da han døde 13. juni 1944.



Arnstein Groven mener han og mange av de andre anleggsfolkene ikke hadde vært i live i dag om ikke fagforeningsformannen hadde ofret seg.

«Nedla» damer

Tyskerne kontrollerte også hva de produserte av mat hjemme på småbruket.

– Men det hendte jo at det var en gris under gulvet som holdt kjeften sin når kontrollen var der, så det gikk som regel bra.

– Det var en bygdemann som var utnevnt til det. Men han var nazist så han var farlig. Og det sa vi til grisen også slik at han holdt kjeft, sier Arnstein og smiler.

Etter krigen ble Arnstein telemontør. Han forteller at jobben hans gikk utover damene som jobbet på de manuelle telefonsentralene.

– Det var særlig i Oppland, der har jeg mange damer på samvittigheten som jeg kutta ut, humrer han.

Når telefonsentralene ble automatisert og de gamle manuelle sentralene ble lagt ned, mistet mange av damene som jobbet der jobbene sine.

– Jo ja, jeg har jo ikke akkurat lagt dem ned, men nå ja, kutta dem ut på en måte.

TIDLIGERE TIDER: Telefonsentral i Trondheim året 1900. Sentralborddamer i arbeid. Foto: NTB / arkiv

– Det var kjærlighet ved første blikk

På en jobb i Nesbyen møtte Arnstein Groven sin store kjærlighet.

– Da skulle vi sette opp ei linje ifra Klype-sentralen i Rukkedalen og ned til Nesbyen, minnes Groven.

KJÆRLIGHET: Arnstein Groven traff kona Kari da han var på jobb som telemontør i Nesbyen. Foto: Privat

– Så hadde det seg slik at på fest så traff jeg faktisk á Kari. Og det var kjærlighet ved første blikk altså. Så vet du, da var det klart det at det skjedde noe med en gang.

– Hun bodde på forsamlingshuset Solis og det var bare ei trapp opp, så da var jeg på kjærlighetsrommet, ja så sånn var det, flirer Arnstein og understreker:

– Vi hadde nok sittet oppe om natten for jeg fikk jo ikke ligge, jeg fikk jo ikke lov til det når jeg var en fremmed kar.

Men etter hvert giftet de seg.

– Så fikk vi to fantastiske jenter.

Dessverre døde Kari av kreft bare 42 år gammel og Arnstein ble alenefar.

FORLOVET: Forlovelsesbilde av Kari og Arnstein Foto: Privat

Liker ikke at ekstremværet ble kalt ­«Hans»

Arnstein forteller at han er litt småsint over at uværet i høst ble døpt «Hans».

– For jeg har faren min som het Hans og så har jeg en bror som het Hans. Og forsyne meg så sier de det at «Hans» kommer med vind over Norge og at det skal øse ned slik at det blir storflom.

Kunne de ikke heller kalt det derre uværet for Øsa, spør han retorisk.

– For da kunne de sagt at det kommer til å øse ned over Nesbyen i stedet for at «Hans» kommer over Nesbyen og legger halve bebyggelsen nesten i grus.

OVERSVØMT: Dronebilder viser omfanget av oversvømmelsene i Nesbyen etter ekstremværet «Hans». Foto: Tore Haraldset

– Skal du reise, så skal du reise

Arnstein forteller til TV 2 at han har kreft, men at han ikke er redd for å dø.

– Nei, dette med livet, det har jeg ikke problemer med i det hele tatt, ikke i det hele tatt. Nei, det er bestemt, det. Skal du reise, så skal du reise, sier han.

– Men det hadde vært ålreit å reise på en noenlunde god måte og ikke komme ut for noe.

– Det er fort gjort når man blir så gammel og skranglete som jeg begynner å bli. Så man må ta seg sammen. Men jeg er glad og takknemlig for hver morgen jeg får stå opp og være frisk, kunne kle meg sjøl, kunne vaske meg og klare meg sjøl i det store og hele, det setter jeg veldig pris på.

TAKKNEMLIG: Arnstein Groven er takknemlig for hver dag han kan stå opp og klare seg selv. Her lager han kaffe til TV 2. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Nominert som årets halling

Som en av 20 er Arnstein Groven nominert til tittelen årets halling. Det er leserne til lokalavisa Hallingdølen som stemmer fram vinneren.

– Det har kommet vanvittig mye stemmer og jeg kan i hvert fall si at Arnstein er godt med i tetkampen, sier redaktør i Hallingdølen, Lillian Holden.

– Men det er mange gode kandidater, og ganske jevnt.

– Folk er ikke vettuge, hahaha, ler Arnstein når han får høre at han er med i tetkampen.

– Nå er det slutt på verda om jeg blir årets halling, det tror jeg ikke er gjennomførlig i det hele tatt, sier han og humrer.