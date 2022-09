Ble kjent for «fuck Putin» - har fått takkebrev fra kongen

En jentegjeng fra Kristiansund gjorde stor suksess med perlearmbånd til støtte for Ukraina. Nå har armbåndet tatt hele veien til Slottet.

STØTTE: Jentene fra Kristiansund har perlet cirka 3000 gule og blå armbånd til støtte for Ukraina. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi skjønte ikke først hvor stort det var, før folk fortalte oss at det var stort. At det var brev fra kongen liksom.

Det forteller Helle og Mari over telefon fra stua hjemme i Kristiansund. Rett før helgen fikk de 11 år gamle jentene nemlig et helt spesielt brev i postkassen.

HJALP TIL: En gardist med navn Maria hjalp jentene med å få frem budskapet. Foto: Instagram: perleforfred.

Takker gardisten

Sammen med venninnen Vilde, utgjør Helle og Mari «Perle for fred». De perler armbånd med budskap som «fuck Putin», «peace», og «Ukraina». Alle inntekter går til ukrainske flyktninger.

En dag denne sommeren var perle-gjengen på tur i Oslo og møtte på en gardist utenfor Slottet som hadde hørt om arbeidet deres.

– Hun var så snill og var enig i det vi stod for. Så sa hun at hun kunne gi et til kongen, forteller jentene og legger til:

– Vi trodde ikke helt på det.

Men rett før helgen dukket brevet opp i postkassen hvor Hans Majestet Kongen, via hans rådgiver Heidi Thingelstad, takket for armbåndet.

OVERRASKET: De unge jentene fikk seg en skikkelig overraskelse da dette dukket opp i postkassen. Foto: Instagram: perleforfred

«H.M. Kongen har bedt meg om å overbringe en takk til barna som har laget og sendt Kongefamilien armbånd med Perler for fred», står det i brevet.

– Vi syntes det var veldig gøy, og nå håper vi på å bli invitert til Kongen på Slottet, sier jentene.

Tjent flere hundre tusen

Den lille perle-bedriften som startet opp i vinter kort tid etter krigen brøt ut, har tømt hele Kristiansund for gule og blå perler.

– Vi har kanskje perlet 3000 armbånd og samlet inn 325 000 kroner.

Perler for fred har ekspandert og nå har også barn i andre kommuner startet salget til inntekt for ukrainerne. Til sammen danner Perler for fred syv avdelinger i landet, og har samlet inn cirka syv hundre tusen kroner.

Målet er å fortsette til de når en million.

– Det er så gøy. Vi perler litt hver dag, på morgenen og på kvelden, sier jentene.

– Det har blitt en livsstil, skyter mor fra siden inn.

Ukrainerne bidrar

Også ukrainske flyktninger har fått bidra.

– Vi har blitt venn med ukrainske flyktninger her i Kristiansund og de perler så mye, sier jentene.

– De liker å perle, fordi da trenger de ikke tenke på alt det dumme.

BESTSELGERE: Armbånd med budskap som «fuck putin» og «peace» er det folk bestiller mest av. Foto: Frank Lervik / TV 2

Nye mål

– Nå som dere har fått brev fra kongen, hva blir det neste?

– Å besøke han!

I tillegg forteller de to elleveåringene at de skal fortsette å sikte seg inn på kjendiser å putte armbånd på.

– Når kjendisene legger ut innlegg, selger vi mye armbånd.

I løpet av sommeren har de fått skryt for håndarbeidet av både sanger Chris Holsten og gründer og influenser Jenny Skavlan. Men det er likevel to spesielle mennesker som gjenstår, før jentene kan si seg fornøyd.

– Vi drømmer om at Zelensky skal få armbånd. Og Victor Sotberg!