Ble kastet av russebussen – tok hevn i retten

Da Frøy (19) ble kastet av russebussen tok hun medrussen til retten og krevde erstatning. Hun vant. Nå håper hun seieren kan få betydning for fremtidig russ.

– Da advokaten ringte, kjente jeg pulsen stige. Men da hun sa at vi vant, ble jeg lettet og glad, sier Frøy Hoftun Hedemark (19) til TV 2.

Det var DT som først omtalte dommen.

Problemene startet da Frøy var russ i vår. Hun hadde avtalt å være på en russebuss. Men i fjor høst fikk hun plutselig en melding om at hun ikke lenger var ønsket på bussen. Deretter ble hun utestengt fra russebussens chat-gruppe.

Hedemark tok utestengelsen hardt.

Blankt avslag

Hun hadde allerede betalt inn 9000 kroner i egenandel, samt jobbet dugnad for bussen. Hedemark krevde derfor å få tilbakebetalt 29.000, men kravet ble avvist.

Hedemark følte seg så urettferdig behandlet at hun tok saken til forliksrådet.

I forliksrådet hevdet de andre jentene på russebussen at utkastelsen var ugyldig, fordi den ikke oppfylte vilkårene i kontrakten.

De mente dermed at Hedemark fortsatt var et fullverdig medlem av bussen, noe forliksrådet sa seg enig i.

Hun valgte å svelge tapet i forliksrådet.

I og med at hun fortsatt var et fullverdig medlem av russebussen, kontaktet hun bussjefen uka etter – for å bli med på rulling. Svaret hun fikk overrasket henne.

– Jeg fikk blankt nei, sier Hedemark.

Kontraktsbrudd

19-åringen nektet å la seg behandle på denne måten. Da hun hadde avslaget skriftlig, tok hun erstatningskravet til retten.

Saken gikk i tingretten forrige uke, og nå er dommen klar.

Den gir Hedemark medhold på de fleste punkter, da retten mener det var et kontraktsbrudd å kaste henne ut av russebussen.

Hedemark ble tilkjent 23.500 kroner i erstatning, i tillegg må jentene på bussen betale saksomkostninger.

– Jeg er veldig glad for å få en avslutning på denne saken. Nå kan jeg gå videre med livet, uten at den ligger i bakhodet og gnager, sier 19-åringen.

Betydning for fremtidig russ

Frøy Hoftun Hedemarks historie er dessverre langt fra unik. Flere russ har stått fram og fortalt om mobbing og ekskludering i tiden før og under selve russemarkeringen.

Hedemark håper at dommen i hennes sak kan være med på å endre noe.

– Jeg håper dommen kan få en betydning for fremtidig russ. Alt man framover er snillere med hverandre og mer inkluderende.

Dersom noen står i samme situasjon som Hedemark gjorde, har 19-åringen et budskap til dem.

– Jeg håper dommen kan vise at det nytter å kjempe og stå opp for det man mener er riktig.

Tar selvkritikk

Hedemarks advokat, Julie Marie Flom, gleder seg på sin klients vegne.

– Jeg er utrolig glad på Frøys vegne, og at hun ble trodd i retten, sier Flom.

Økonomisjefen på russebussen er også glad for at saken er over.

– Utkastelsen ble gjort på en dårlig måte og det tar vi selvkritikk på. Nå er vi glad saken er over og håper Frøy kan bruke pengene på noe fint, sier økonomisjefen til TV 2.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

– Utestengelsen bekymrer

En rekke ombud, som har ansvar for barn og unge, mener at russekulturen har gått for langt, og at russebusser bidrar til ekskludering.

Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har engasjert seg og sier at hun er åpen for endring av russetiden.

– Historiene om utestengelse i russetida bekymrer meg, sier Brenna til TV 2.

Hun er samtidig opptatt av å minne om at utenforskap ikke begynner i mai det året elevene går i tredje klasse på videregående.

– Vi må jobbe med dette gjennom hele skoleløpet, og gjøre alt vi kan for at alle våre elever opplever å trives og høre til i vår skole.

Forrige uke hadde Brenna det første av flere møter med alle landets fylkeskommuner, der de snakket om hva skolen kan bidra med for å legge gode rammer for en inkluderende feiring og et godt skolemiljø.

– Jeg ønsker også å invitere til lignende møter med både elevombud, representanter for russen, og lærerne, sier kunnskapsministeren og legger til

– Vi er mange som har felles interesse i å gjøre feiringen mer inkluderende. Derfor må vi samarbeide videre om dette.