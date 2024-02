Ble kalt «tjukkas» – gikk til angrep

RETTSSAK: Møre og Romsdal tingrett tror på at tiltalte faktisk følte seg krenket, men mener volden var «en klar overreaksjon». Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Voldstiltalt mente kommentaren var såpass sårende at han måtte få slippe straff.

De to mennene møttes på fest i fjor sommer, og stemningen skal ha vært god store deler av kvelden.

Alt skal likevel ha surnet rundt klokken 01.00 på natta, da de to begynte å prate utenfor festlokalet. Den ene mannen skal ha spurt den andre om han hadde en lighter, noe han ikke hadde.

Den lighterløse mannen skal deretter ha kalt 18-åringen for en «tjukkas».

«XX (tiltalte) følte seg såret og tok umiddelbart tak i XX og begynte å rive i jakken hans».

I dommen fra Møre og Romsdal tingrett fremgår det at fornærmede umiddelbart ble redd for at 18-åringen skulle ødelegge den dyre jakken hans. Fornærmede skal ha bedt ham om å slutte fordi «jakken var mer verdt enn alle klærne XX hadde på seg».



Ville slippe straff

Det neste som skjedde var at tiltalte tok armen rundt halsen til fornærmede, og strammet til i en såkalt hodelås.

De to skal ha havnet i bakken, og hendelsen skal ha utviklet seg til en brytekamp.

To foreldre på festen fikk skilt mennene. Fornærmede ble deretter kjørt til legevakten.

18-åringen som ble igjen på festen, skal ha blitt konfrontert av voldsofferet sine venner. Noen av disse skal ha dyttet til ham, slik at han falt ned en bratt skråning. I retten viste tiltalte frem bilder av skrammene han fikk etter dette.

Forsvareren til 18-åringen mente i retten at klienten måtte få slippe straff, fordi «tjukkas»-kommentaren var såpass sårende.

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer, Astrid Bolstad, som sier hun ikke har noen kommentarer til saken.

HOVEDFORHANDLING: Rettssaken gikk i Møre og Romsdal tingrett denne uken. Foto: Arne Rovick /TV 2

Tror på krenking

Verken voldsofferet eller det nærmeste vitnet husket at ordet «tjukkas» ble nevnt, men tiltalte sa i sin forklaring at han ble kalt dette.

Retten har valgt å la tvilen komme 18-åringen til gode, og skriver at de tror på ham.

Ifølge dommen tror tingretten at mannen ble krenket, men skriver samtidig at volden var «en klar overreaksjon».

– Det dreier seg åpenbart ikke om en ytring som kan anses som «særlig provoserende» og kan føre til at den som rammes av ytringen straffritt kan utøve vold slik beskrevet i tiltalen, skriver dommeren.

At tiltalte selv ble utsatt for en voldshendelse da han ble dyttet ned skråningen, fritar ham ikke for skyld i volden mot fornærmede.

Dette er dommen

18-åringen var i tillegg tiltalt for enda en voldshendelse, der han skal ha slått til en frivillig vakt ved en tilstelning på et ungdomshus i bygda.

Ved begge hendelsene skal tiltalte ha drukket alkohol.

Møre og Romsdal tingrett valgte derfor å dømme mannen til fengsel i 21 dager, for to tilfeller av kroppskrenkelse.

Han dømmes også å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Forsvarer Bolstad sier det ikke er avklart om klienten hennes vil anke.

– Ankefristen er 14 dager, sier hun.